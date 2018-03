Ebroclub espera sumar 1.500 sesenteros en una cita con 25.000 euros de presupuesto El músico James Hunter, artista destacado del festival. / E. C. El concierto de la estrella británica del soul, James Hunter, es uno de los platos fuertes del cartel de la octava edición CRISTINA ORTIZ Jueves, 22 marzo 2018, 13:54

Scooters, vinilos, parkas... pero, sobre todo, música, mucha música, se va a poder escuchar este fin de semana en la octava edición del Ebroclub, el festival ‘sixtie’ o sesentero de la ciudad. Una iniciativa llamada a crecer para convertirse en referencia de una propuesta llamativa y diferencia en un país plagado de citas para el disfrute de sonidos más ‘indies’. «Es un festival con entidad propia y no hay muchos en el panorama nacional. Tiene una línea muy diferenciada estéticamente. En el norte será de los más importantes», valoró el presidente de la Asociación de Amigos de Rafael Izquierdo, Ramiro Molinero.

Además, busca seguir ganando peso respondiendo a dos señas de identidad muy claras: ser urbano y con música en la calle. Dos premisas por las que se apuesta con más énfasis en cada edición, como demuestra el hecho de que este año la tarde del sábado tenga programado un concierto gratuito a las 18.30 horas, en la plaza de la Constitución con Los Mutagénicos, la banda riojana de garaje que a finales del pasado año sacó a la venta su trabajo ‘¡¡Mutan!!’.

Pero, sin duda, la Fábrica de Tornillos volverá a ser el referente musical del fin de semana, con un cartel en el que destaca el sábado la presencia de una estrella del soul, el británico James Hunter, con una voz que está a medio camino entre la suavidad de Sam Cooke y la abrasadora de Bobby Blue Bland.

«Es uno de esos artistas cuyas canciones podrían perfectamente estar grabadas hace cuatro décadas, en la época dorada de la música soul, aseguran desde Amigos de Rafael Izquierdo, organizadora de una cita que financian con recursos propios (salvo la cesión de espacios municipales) y que este año ha elevado sus presupuesto hasta los 25.000 euros, unos 5.000 más que en 2017. «Es la edición más ambiciosa de las que se han celebrado. Hemos hecho una apuesta muy importante», recalcó Molinero.

Todo con el objetivo de ofrecer más alternativas musicales, que sumar a las ya tradicionales rutas de motos scooter, pinchos, exposiciones y Djs. Para empezar, mañana, por el escenario de la Fábrica de Tornillos pasarán Los Imposibles, clásicos entre los clásicos nacionales;en una jornada en la que también se podrá escuchar el yeyé francés Les Kitschenette´s; y las brillantes guitarras psicodélicas de Exnovios. El sábado además animarán la noche los alemanes Roman and The Rosarys con su elegancia beat y The Phantom Keys.

A todos ellos se sumarán más de 12 reputados pinchadiscos de todo el país (Sebas Avilés, Igu Allnighters, Eva Galáctica, Rodrigo Oria, Mickeys Monkey & Mighty Caesar, Bea GB, Vic, Imanol Basterra, Mindruss, Dr.Risi, Crackzorla…) con sus maletas repletas de 45rpm, que harán las delicias de todos los amantes de los sonidos sixties. Una oferta amplia y variada que esperan que aglutine unos 1.500 asistentes durante el fin de semana. «Confiamos en que el sábado sea el día más potente de todas las ediciones», confirmó Molinero.