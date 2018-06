Diplomados 'cum laude' en Educación Vial Los alumnos recogieron sus diplomas y obsequios de mano de los responsables del Ayuntamiento y Policía Local. / C. O. 1.376 alumnos de Infantil y Primaria han participado en la trigésimo segunda edición del programa CRISTINA ORTIZ Viernes, 15 junio 2018, 23:19

Cómo llegar al colegio sin peligro, la manera de actuar ante determinadas señales viarias, conocer quién tiene prioridad de paso en determinados lugares, por dónde circular con la bici... son conceptos en los que los alumnos mirandeses tienen todo un 'máster' tras concluir su paso por las Jornadas de Educación que, un año más, y ya van 32, el Ayuntamiento lleva a cabo en colaboración con los colegios.

Una iniciativa a la que este año se volvió a poner el broche de oro con un acto en el que profesores y alumnos recibieron los diplomas a un trabajo bien hecho, así como un pequeño obsequio: una mochila identificativa de la actividad. Y es que, como reconoció la concejala de Policía Local, este es un programa «totalmente satisfactorio y exitoso. Acogen las jornadas con mucho interés».

En la gala también estuvieron presentes la responsable provincial de Educación Vial, la concejal de Cultura, Montserrat Cantera, y la alcaldesa, Aitana Hernando, que aconsejó a chicos y chicas que todo lo que han aprendido «lo pongáis en práctica y lo recordéis, por vuestra propia seguridad». También les agradeció su «sinceridad, interés por conocer y aportar propuestas para vuestra ciudad» en los encuentros que han mantenido los viernes en el Ayuntamiento en el marco del programa. Un compromiso que ayer volvió a materializar el alumnado de Las Matillas, que aprovechó el nuevo encuentro para hacerle entrega de un sobre con proyectos de mejora para Miranda.

En esta edición del programa de Educación Vial hasta 359 alumnos de 5º de Primaria de los nueve colegios de la ciudad han pasado por las clases teóricas que comenzaron en octubre, además de visitar la sede de la Policía Local y de reunirse con la alcaldesa.

En el segundo trimestre, de enero a marzo, se explicó la labor que desempeñan los agentes a los de 2º de Infantil, un total de 318 chicos y chicas, a los que también se les explicó que no deben irse con nadie que no conozcan. Cómo ir del colegio a casa sin peligro, o la mejor formar de montarse en un coche particular fueron algunos de los aspectos sobre los que se aconsejó a 352 alumnos de 3º de Primaria; mientras que con otros 384 de 1º se abordaron temas como cuáles son los lugares en los que puedan jugar, o cómo cruzar las calles.

Para finalizar, en el último trimestre del curso, los chicos y chicas de 5º de Primaria se trasladaron al parque infantil de tráfico de Anduva, donde con bicis y karts practicaron la forma más correcta de circular por vías y calles respetando las señales. Un trabajo en el que se han invertido, en total, 68 horas repartidas entre las 17 clases de ese nivel con que cuentan los centros educativos de la ciudad.

En términos globales, los colegios mirandeses han destinado este curso hasta 206 horas al programa de Educación Vial. De ellas, más de la mitad, hasta 136 las han completado los de 5º de Primaria, ya que ese nivel, además de teoría también lleva a cabo práctica. Los de 3º han invertido 30 horas. Alguna menos, un total de 20 han dedicado los de 2º. Las mismas que se ha trabajado con los más pequeños, los de Infantil.