Deportes no tiene «nada que ocultar» en la concesión de los bares de Anduva El servicio de bar es objeto de controversia en el Ayuntamiento. / A. GÓMEZ Jiménez recuerda que se siguió un proceso reglado, con una mesa de contratación en la que 9 funcionarios votaron a favor de la oferta de Vía Norte CRISTINA ORTIZ Martes, 5 junio 2018, 00:23

«No tenemos nada que ocultar» sobre el proceso de adjudicación de los bares del polideportivo de Anduva a Vía Norte, por lo que desde la Concejalía de Deportes parece no preocuparle la intención del PP de denunciar en los tribunales la forma en la que se ha resuelto la cesión. «En su derecho está», apuntó el responsable del área, Alexander Jiménez, que, eso sí, lo considera una manera de hacer «perder el tiempo al juzgado y también a los trabajadores municipales».

Y es que el contrato, tal y como ha recordado en un comunicado público el edil, responde a un procedimiento que «está reglado», que pasa por una mesa de contratación con «9 funcionarios que votaron a favor de la oferta adjudicataria», que quedó clasificada en primer lugar y que también recibió el voto del concejal socialista, la abstención de la representante de IU y en contra de la del PP, Angélica Herrero, al considerar su partido irregular elegir una oferta con un carácter «estimativo» de una inversión para la que se había presentado más de un presupuesto. «Saben que no está bien hecho», por lo que los populares presentaron un recurso contencioso al que esperan que se sumen los otros licitadores.

En ese sentido, Jiménez recordó que el proceso está abierto a la presentación de alegaciones por parte de los licitadores y al que «se dará resolución» cuando concluya el plazo. Pero al mismo tiempo insistió en que en todo momento se ha seguido un procedimiento público, frente a la propuesta del PP que apostaba por contratar directamente a un empresa mientras se resolvía el procedimiento. Quizá, apuntaba el concejal de Deportes, porque buscaban los populares que «se adjudicara este servicio a la empresa que ellos querían y no hemos pasado por ahí».

De todos modos, Jiménez se mostró de acuerdo con que el PP «confíe en los tribunales para dilucidar cualquier duda sobre la legalidad» en la adjudicación del servicio de bar del polideportivo; pero con esa actitud quiso dejar claro que lo que hacen no es echar por tierra el trabajo del PSOE, si no «el del Ayuntamiento y el de los trabajadores municipales que llevan adelante este procedimiento licitatorio y su adjudicación para dar servicio a los usuarios?. Intereses ocultos no los tiene el equipo de Gobierno. ¿Los tiene acaso el PP?».

Primera licitación frustrada

Tampoco comparte Deportes las críticas del anterior licitador, la empresa Piparestauración, la única que optó a hacerse con la gestión del servicio y que renunció al mismo tras resultar adjudicatario. «¿Por qué y para qué se presentó?», cuestiona Jiménez, que considera que cualquiera que opte a gestionar un servicio debe entender que licitar supone aceptar las condiciones fijadas por la administración local. De lo contrario debería haberlo impugnado, algo que no hizo.

«El contrato es el pliego y la oferta. No se puede modificar y eso se le explicó. Eso sería un delito, lo mismo que lo sería haber aceptado la propuesta del PP de adjudicación directa sin procedimiento de licitación», detalló.

Y en lo que hace referencia a la sanción impuesta a la empresa que le impide presentarse a cualquier concurso promovido por el Ayuntamiento en el plazo de tres años, Jiménez recordó que Piparestauración dejó correr el plazo para firmar el contrato de adjudicación y eso la ley lo entiende como «retirar la oferta», algo que implica precisamente esa prohibición de contratar con la administración local. En su caso solo con el Consistorio, aunque «podría haber sido con todas las administraciones». Si no es así es porque «el Ayuntamiento decidió que sólo con él». También recordó que la misma acción del adjudicatario con la nueva legislación de contratos públicos, hubiese tenido que pagar «un 3% del precio del contrato en concepto de penalidad».