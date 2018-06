Denuncian a Aitana Hernando por prevaricación y malversación de caudales El procedimiento de adjudicación está en el origen. / Avelino Gómez Félix Pipaón lleva al juzgado de lo Penal a la alcaldesa por el proceso de la adjudicación de los bares del polideportivo CRISTINA ORTIZ Viernes, 29 junio 2018, 02:38

Aitana Hernando ha sido denunciada en vía Penal por prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Una acusación formulada por (el empresario de hostelería y ex presidente del Mirandés) Félix Pipaón, en representación de la firma Piparestauración, por la adjudicación de los bares del polideportivo a Vía Norte. Una situación que dio a conocer públicamente en la tarde de ayer la propia afectada, en una comparecencia en el Ayuntamiento en la que estuvo arropada por los concejales del equipo de Gobierno y en la que negó «completa y absolutamente» los hechos.

Es «imposible» hablar de prevaricación –tomar una decisión injusta a sabiendas de que lo es– en un proceso administrativo con un expediente «completamente limpio» en el que se ha seguido el procedimiento legalmente establecido y «con todos y cada uno de los informes técnicos y jurídicos favorables a la tramitación y a la adjudicación a Vía Norte», aseguro en una convocatoria en la que durante casi una hora detalló cada uno de los aspectos del proceso.

Uno de ellos, el económico. Porque a él está ligado la denuncia por malversación de caudales públicos, de lo que también se acusa a la alcaldesa. Asunto que igualmente rechazó de plano al haberse adjudicado la gestión, subrayó, a la empresa que según los informes municipales presentó la oferta más ventajosa para el Ayuntamiento: Vía Norte.

Se decidió en una mesa de contratación de la que Hernando dejó claro que no formó parte. «Soy el último eslabón de todo el procedimiento». Su papel se limitó a firmar el decreto de Alcaldía de adjudicación una vez que la empresa presentó la documentación requerida. «Como se hace siempre que algo corre prisa», matizó. Participaron en esa reunión sobre la licitación 9 funcionarios y 3 concejales, concretamente Mayte Caldera, por IU, que se abstuvo; Angélica Herrero, por el PP, que votó en contra; y Adrián San Emeterio, por el PSOE, que votó a favor de la adjudicación. El concejal de Obras y Servicios sustituyó en esta ocasión a la responsable de Contratación, Laura Torres, que se inhibió por ser amiga de una de las responsables de Vía Norte. «Aunque no tenemos tan claro que tuviera que hacerlo, lo hizo».

Una relación que ha hecho constar en su denuncia el demandante, adjuntando fotos de Facebook en las que están juntas, al igual que otras de la madre del concejal Pablo Gómez, empleada de esa empresa, junto a varias compañeras de trabajo, y un comentario de la propia alcaldesa en esa red social en la que se alegra por la apertura del bar de la piscina. Algo que, aseguró, «diría con cualquier adjudicatario».

Pero es que, además, en este caso, quiso dejar claro que la mesa de contratación hizo «un procedimiento, una clasificación, una puntuación y una propuesta de adjudicación perfectamente ajustada a derecho». Hasta el punto de que los servicios jurídicos le han trasladado a Hernando que «el expediente administrativo es perfecto», algo que espera que confirme el juzgado número 1, en el que ha recaído el caso, y al que van a enviar, como así se ha requerido, toda la documentación relacionada con los dos procesos de licitación «Va a ser muy positivo que la jueza vea los dos procesos».

«Es una venganza»

Y es que Hernando, que aseguró tener «la conciencia muy tranquila», está convencida de que la denuncia obedece a «una campaña orquestada contra mí, para desprestigiarme o dañar mi imagen». De hecho, llegó a calificar de «surrealista» que alguien que quería que prevaricara le acuse ahora de hacerlo. Afirmación que apoyó en un informe del departamento de Contratación y Patrimonio en el que se recoge que el primer adjudicatario, Félix Pipaón, no firma el pliego porque plantea verbalmente que «hay que cambiar una serie de cuestiones» antes de hacerlo.

Pero la negativa del equipo de Gobierno a modificar el pliego no cree Hernando que sea el germen de la denuncia penal. El 'quid' de la cuestión para ella está en la prohibición de que Piparestauración pueda contratar con el Ayuntamiento durante un plazo máximo de 3 años. «Es una venganza» por una medida que la ley marca como imperativa, obligatoria en su redacción, con términos como «impedirá', «afectará» y «no podrá».

Es algo que se debe hacer cuando una empresa no firma un contrato de licitación por motivos que le son imputables a ella, tal y como se confirmó en un informe de Secretaría que la propia Hernando pidió antes de adoptar ninguna medida, porque «no quiero perjudicar a nadie. Pero según el secretario estábamos obligados» y por eso adoptaron una decisión que, de momento, se encuentra suspendida cautelarmente en el juzgado, hasta que el juez resuelva sobre esa prohibición a petición de Pipaón.

Una demanda civil contra el Ayuntamiento, no contra la alcaldesa, a la que se ha acusado penalmente y que reiteró que «no he hecho absolutamente nada como para merecerme una denuncia por prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. ¡Por favor! Esta es una campaña de acoso y derribo contra mí como persona. Y precisamente ahora, en un momento tan delicado, en el que hay tanta sensibilidad con la corrupción».

Por su parte, el concejal y secretario comarcal del PSOE, Miguel Ángel Adrián, ve en esa denuncia «injusta, inmerecida e inaceptable» contra Hernando un intento de ataque hacia todo el grupo socialista en el Ayuntamiento. De no ser así, cree que tendría algo más de lógica de haberse dirigido contra alguien que hubiera participado en los procedimientos, teniendo en cuenta que la prevaricación no es patrimonio exclusivo de los alcaldes.

El único sentido que le ve a que se acuse a la alcaldesa es el de causar un perjuicio a su figura. Por eso, confía en que la denuncia «sea resuelta cuanto antes» por el juzgado, al que van a remitir «inmediatamente» toda la documentación solicitada. «Esperamos, porque sería de ley que todo el recorrido de esta denuncia, acabe con la comprobación de la absoluta legalidad de los dos procedimientos» y se cierre el asunto.

Al menos en el plano municipal, porque el equipo de Gobierno no tiene intención de denunciar a Pipaón por actitud fraudulenta en subasta pública. No lo hizo antes y no lo va a hacer ahora, porque «yo no soy mezquina, no soy ruin y no soy vengativa». Aunque probablemente Hernando sí emprenda algún tipo de acción por el daño al honor personal una vez finalice el proceso.

Y es que no llega ni siquiera a contemplar que pueda ser citada como imputada. «Sería como que se me acusara de haber matado a Manolete», ironizó. Pero si «en el mundo al revés» eso llegase a pasar, «me marcharía, porque tengo firmado un código ético. Pero sería la mayor injusticia que se pudiera cometer con un político desde Demetrio Madrid, por lo menos», zanjó.