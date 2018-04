Las cuadrillas deciden un nuevo reparto para las subvenciones La sala se llenó y solo faltaron 16 cuadrillas. / Ó. C. La propuesta de la Cofradía para distribuir los 20.000 euros tiene en cuenta la presencia de las charangas pero también el número de componentes y fue apoyada por amplia mayoría ÓSCAR CASADO Sábado, 7 abril 2018, 23:50

La polémica por el nuevo reparto de las subvenciones a las cuadrillas sanjuaneras parece que ha llegado a su fin. Un punto que se alcanzó en la reunión celebrada el pasado viernes a la que asistieron 57 de las 73 cuadrillas que hay inscritas en la Cofradía de San Juan del Monte. De todas ellas, 47 secundaron la nueva propuesta, nueve se posicionaron en contra y una se abstuvo.

Una respuesta con la que el presidente de la entidad, Álvaro de Gracia, se mostró «muy satisfecho», puesto que con el nuevo sistema planteado se considera que el reparto se hace de una manera más proporcionada respecto a lo que lo que se venía haciendo hasta el momento. Según sus palabras, esto no quiere decir que el método que se utilizaba no fuese ni justo, ni que careciera de sentido, puesto que se promovió para fomentar que las cuadrillas trajeran música desde el sábado.

Por este concepto se subvencionaba a las cuadrillas, para tratar de potenciar el bombazo chiqui. Pero ya en 2018 lo que fue en su día una novedad que había que cuidar, ya es un acto asentado dentro del programa festivo. Por este motivo, a petición de algunas cuadrillas se decidió modificar el reparto por entender que existía «un desfase evidente», entre lo que cada grupo aportaba a la Cofradía y lo que recibían en forma de ayuda, explica el presidente.

Para subsanar esta situación, hubo un primer intento el pasado 2 de marzo en el que se presentó una propuesta según la cual cada peña recibiría una parte proporcional dependiendo de los carnés de cofrades con los que contaba. Es decir por el número de componentes. Con este método, de las setenta cuadrillas que desfilan, cuarenta ingresaban más dinero, mientras que treinta salían perjudicadas, aunque solo doce veían cómo perdían más de cien euros.

En cualquier caso tras este primer intento, «detectamos malestar», confiesa De Gracia. No obstante, pese a entender que hay cuadrillas que no estaban conformes, lamenta que se haya extendido una polémica que considera «estéril», puesto que desde la Cofradía estaban dispuestos a plantear nuevas soluciones que contentasen a todos los grupos. En esta línea, De Gracia confiesa que eran conscientes de que en algo había que cambiar «desde el día siguiente» a esa primera reunión. Eso sí, desde la entidad se defiende que este modelo era «acertado y justo porque ya no se tenían en cuenta las condiciones especiales que se fijaron en el 2005 para bonificar a las charangas».

Sin embargo, debido al revuelo causado, se modificó esta posición y al final, con el respaldo de una amplia mayoría, el sistema que se va a implementar se puede considerar mixto. Por una parte, se van a dividir 10.000 euros en función de la música que se trae por parte de cada cuadrillas. De esta manera, se bonificará con 150 euros por contratar la charanga el sábado por la mañana, setenta por la tarde «y luego se atribuiría una subvención fija a todas la cuadrillas de 55 euros», detalla De Gracia.

La otra mitad de los 20.000 euros de subvenciones se distribuirá en función de los componentes de cada grupo. Con este sistema hay 38 peñas que recibirán más dinero frente a las 32 que van a ver cómo la cantidad que ingresarán será menor, por lo que el presidente de la Cofradía defiende que «el modelo no es malo».

Equilibrio

Con esta fórmula es como se ha tratado de encontrar un equilibrio, para intentar hacer un reparto justo. Un objetivo que desde la entidad sanjunera se deja claro que es una demanda que se hizo por parte de algunas cuadrillas el año pasado puesto que se sentían mal tratadas, por aportar mucho más de lo que ingresaban posteriormente.

Con las modificaciones, de las 32 cuadrillas que recibirán menos dinero, De Gracia sostiene que en la mayoría de los casos «se ven perjudicas en importes irrisorios de veinte o de treinta euros». De hecho «solo siete cuadrillas se van a ver perjudicas en más de sesenta euros», resalta, aunque se deja claro que las más pequeñas seguirán siendo las que reciben una mayor aportación teniendo en cuenta su número de componentes.

De hecho, pese a que hay otras más numerosas como La Pava, El Expolio o Los Chaturangas que van a recibir unos 200 euros más con el nuevo reparto, estas siguen teniendo una subvención que no llega a los dos euros por componente, mientras que otras más pequeñas y que van a perder dinero siguen teniendo una ayuda por cada miembro que ronda los cinco euros.

«Se sigue produciendo una distorsión», apunta De Gracia, que resalta que hasta este momento «nunca se había votado nada en una reunión de cuadrillas porque todo se hace por consenso».

Al margen de esto, desde la Cofradía se defiende que «jamás se ha repartido tantas subvenciones como ahora», puesto que al margen de estos 20.000 euros hay que añadir otros 10.000 para pagar los pañuelos y las bonificaciones de los billetes de autobús para subir al monte el lunes.