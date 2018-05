Convocan una nueva protesta contra las listas de espera en el Santiago Apóstol Concentración desarrollada este año ante el Hospital de Miranda. / A. GÓMEZ Los impulsores de la concentración, hoy a las 12.00, denuncian que Oftalmología, Cardiología o Traumatología tienen demoras «inaceptables» SAIOA ECHEAZARRA Miércoles, 23 mayo 2018, 22:13

Con el lema: 'Las listas de espera matan', la organización sindical CGT, junto con la plataforma En pie, han convocado una concentración en la puerta principal del Hospital Santiago Apóstol para hoy a las doce del mediodía, en una cita que se enmarca en las II Jornadas de lucha estatal contra las listas de espera. Los promotores de la protesta critican que «la lista de espera para consulta en Oftalmología en el Hospital de Miranda es mayor de 6 meses» , pero «no es algo puntual. Cardiología, Traumatología, Digestivo, Rehabilitación… Son servicios con tiempos de espera inaceptables».

Censuran asimismo que la propia dirección del centro «confirma los problemas de personal y por toda solución únicamente aporta que se requieren 'cambios normativos' y 'alianzas estratégicas'», por lo que reclaman al responsable del Hospital que «vaya al Consejero de Sanidad le diga que su ciudad no puede continuar así, que su gente no puede esperar meses sin poder trabajar o leer porque no encuentran especialistas».

«Este grave problema tiene solución aprovechando al cien por cien los recursos públicos, contratando a los profesionales sanitarios que se precisen para ello, prohibiendo los conciertos con centros privados, decretando la incompatibilidad absoluta para que el personal del sector público trabaje en la privada, estableciendo garantías y plazos para la atención similares en todo el estado, asignando y entregando un código al paciente en el momento de la decisión clínica de petición de prueba diagnóstica o intervención que permita asegurar su entrada en lista de espera automáticamente y democratizando el sistema», señalan desde la organización.

Exigen «eliminar las vergonzosas diferencias existentes en función del lugar de residencia extendiendo a todo el estado las garantías existentes en los territorios con normativa más avanzada».

Propuesta de máximos

Por parte de los convocantes proponen una serie de medidas que se traducen en «consultas preferentes garantizadas en un plazo máximo de 10 días; resto de consultas de atención especializada en un plazo máximo de 30 días; en pruebas diagnósticas relacionadas con procesos de oncología y cardiología, 30 días; en otras pruebas diagnósticas programadas no urgentes, 45 días;Cirugía oncológica con un plazo máximo de 30 días; Cirugía cardiaca con 60 días como tope; y el resto de cirugías, 120 días». Reprochan que «por dinero no será, porque hemos gastado 60.000 millones de euros en rescatar bancos, 2.000 millones en rescatar autopistas de peaje y cientos de millones de euros por el sobrecoste del Hospital Universitario de Burgos».

«¿No será que lo que se busca es un deterioro planificado del sistema sanitario para empujar a los sectores de población que mantienen cierta capacidad adquisitiva hacia seguros privados? A pesar de la crisis, se ha pasado de 5,3 millones de personas en 2006 a 7,5 millones en 2017 con un seguro privado, es decir, 2,2 millones de personas más». Denuncian que las listas de espera «son el principal problema sanitario en todo el estado y en los últimos añosse han incrementado hasta cifras impensables».