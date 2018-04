Condenan al Ayuntamiento por impedir a una cafetería la instalación de una terraza cerrada La zona para la que se había solicitado licencia para la instalación de una terraza cerrada a 4 caras. El TSJCyL estima las pretensiones de un empresario que vio rechazada su solicitud de ampliar su actividad SAIOA ECHEAZARRA Domingo, 22 abril 2018, 12:31

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha condenado al Ayuntamiento tras denegar la licencia a un empresario para la instalación de una terraza cerrada a cuatro caras en la parte trasera de su local hostelero, en la calle Ciudad de Haro. La sentencia confirma un anterior fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Burgos que declaraba el derecho del recurrente a obtener la licencia, condenando al Consistorio a «realizar cuantas gestiones sean precisas para proceder al otorgamiento» de la misma. Los hechos se remontan a hace 4 años, en marzo de 2014, cuando el interesado presentó una solicitud de licencia para la instalación de una terraza exterior cubierta y la ampliación de la actividad de la cafetería. A la petición se adjuntó un proyecto elaborado y redactado por un técnico competente.

Ahí comenzarían a emitirse hasta 7 informes por parte del Ayuntamiento. El primero un mes después, en este caso desde la sección técnica de Industria y Medio Ambiente, siendo favorable en cuanto al emplazamiento, si bien se indicaba que faltaba documentación. Ese mismo mes se solicitó otro informe a la Policía Local que asimismo fue favorable. El siguiente informe se pidió al servicio municipal de Contratación y Patrimonio a fin de que se aclarase la titularidad del suelo donde se pretendía instalar esa terraza. El técnico responsable emitió un dictamen igualmente favorable al entender que es un suelo privado pero de uso público en superficie.

Otro informe, esta vez en mayo, se requirió al Servicio de Extinción de Incendios, siendo también favorable. Un quinto informe, nuevamente de Contratación y Patrimonio, vino a aclarar el que ya había emitido unos días antes. Y fue positivo otra vez.

Sin embargo, el 30 mayo 2014, por parte del secretario del Ayuntamiento se informó de forma desfavorable. Tal y como especifica la sentencia, en esa resolución había dos partes; una donde se decía que es el jefe de la sección técnica de Medio Ambiente el que debe informar previamente, como ya ha hecho, y, posteriormente, una vez subsanados los reparos que en su caso pudiera haber, el letrado urbanista. La segunda parte apuntaba que el proyecto propuesto no cumplía completamente con un artículo de la ordenanza de terrazas y veladores que especifica que los elementos que conforman esos veladores no deben impedir la visibilidad o uso del mobiliario urbano existente. Pese a ello, la sentencia dice que esta segunda parte no es un informe jurídico sino una opinión.

Tras el informe del secretario, se volvió a solicitar otro a la Policía Local en el que se rectificó el criterio anterior y fue desfavorable. Tras estos 7 dictámenes, el 4 de julio se dictó un decreto por la entonces concejala de Urbanismo, Aitana Hernando, actualmente alcaldesa, en el que se denegaba la licencia solicitada. Entonces el afectado recurrió ante el Ayuntamiento. Se emitió un nuevo informe del secretario y en noviembre se desestimó el recurso de reposición interpuesto por el interesado, tras lo cual se abrió la vía judicial.

Un proceso que inicialmente concluyó con una sentencia del juzgado Contencioso-Administrativo de Burgos con fecha de 26 de abril de 2017 en la que se estimó íntegramente la demanda del empresario y se anuló el decreto del Ayuntamiento por el que se denegaba la licencia, condenando en costas al Consistorio. Desde la administración local se decidió recurrir en apelación, continuando el trámite ante el Tribunal Superior de Justicia, que también ha dado la razón al afectado en la sentencia con fecha de 26 de enero que ha sido declarada firme el 10 de abril, y que confirma en su integridad la sentencia de primera instancia. Este fallo fue dado a conocer ayer por el grupo municipal del PP, desde donde lamentaron estar ante un caso de «agravio, arbitrariedad, discriminación, inseguridad jurídica, indefensión», términos que empleó el edil Jorge Castro, quien pidió explicaciones a la alcaldesa.

«No hay reglas»

«Nos surgen varias preguntas; ¿por qué se solicitaron 7 informes para la terraza de un bar cuando ni la ley ni la propia ordenanza lo exigen? ¿Por qué se denegó la licencia si los informes de los técnicos eran favorables? ¿Qué valor patrimonial tiene la estructura instalada donde se pretende instalar la terraza, cuando no tiene ningún uso por parte de los ciudadanos? ¿Por qué se puede instalar un vagón de tren en la vía pública, para lo que no tenemos inconveniente y nos parece una buena decisión, y en otro caso que se pide instalar un cerramiento tiene que ir a un juzgado y esperar 4 años?».

Aún planteó más interrogantes, entre ellos «¿por qué, si nadie alega, no se puede evitar acudir al procedimiento judicial? ¿Por qué se recurre la sentencia al juzgado si es contundente, para incurrir en más gastos, para demorar y dilatar el proceso? ¿Cuál es el fin?». Castro denunció «que no hay reglas, o que las reglas son más propias de un cortijo que de un Ayuntamiento».

«Se produce un efecto disuasorio entre quienes quieren invertir»

«No es ni la primera ni la última sentencia que condena al Ayuntamiento, bien al contrario, parece que la litigiosidad de este Ayuntamiento va in crescendo, son frecuentes los anuncios de pleitos o procedimientos contra otras administraciones, trabajadores del propio Ayuntamiento, ciudadanos y empresarios», censuró Castro. «Es la alcaldesa la que está fomentando esta conflictividad, es ella la principal responsable».

El concejal recordó que los procesos judiciales son largos, «en este caso estamos hablando de 4 años, y al final, aunque se estimen las pretensiones del empresario, se crea un perjuicio irreparable, muchas veces en términos de inversión, empleo e incertidumbre». Y aunque ahora le den la razón, «ya no hay remedio», valoró sobre este afectado que, según apuntó el edil, ha manifestado su voluntad de seguir con el proyecto. «Tiene miedo, inseguridad».

Castro se preguntó si «finalmente va a poder obtener esa licencia a la que tiene derecho o se le van a seguir poniendo trabas. ¿Se le va a perjudicar por haber acudido a la vía contenciosa, haber ganado al Ayuntamiento y por haber facilitado a este partido esta información? Esperemos que no». Al final «se produce un efecto disuasorio, se desanima a empresarios a invertir y creemos que se contrarresta lo bueno que se puede estar haciendo en atraer empresas cada vez que hay una sentencia que condena al Ayuntamiento».