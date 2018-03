El Colectivo Teatral de Sagrados resucita a ‘Evita’ Los jóvenes actores se metieron de lleno en sus papeles. / Óscar Arce Más de cincuenta jóvenes actores emocionaron al público con la puesta en escena de este conocido musical MARÍA ÁNGELES CRESPO Sábado, 24 marzo 2018, 23:00

El público siempre es soberano, bien lo saben todos aquellos que se enfrentan a él en cualquier actividad artística y, echando mano de esa máxima no hay más que tener en cuenta el prolongado aplauso final de los que llenaron el aula de Caja Burgos para decir que la puesta en escena del musical ‘Evita’, por parte del Colectivo Teatral de Sagrados Corazones merece el calificativo de éxito.

Durante algo más de dos horas los jóvenes actores resucitaron la historia, con sus mitos y realidades, de Eva Duarte de Perón y tanto los que tuvieron un papel más protagonista, como el resto del elenco pusieron todo de su parte para mostrar con credibilidad la historia de la vida y obra de Evita y emocionar al público.

Durante este pasado fin de semana han sido dos las representaciones y aún quedan dos, que serán los próximos días 27 y 28, también a las ocho y media de la tarde.

El día del estreno, siempre el más temido tanto por actores profesionales como aficionados, los nervios estaban a flor de piel pues los chavales no había hecho ningún ensayo general sobre el escenario en el que se iba a mostrar el resultado del trabajo de los ensayos. «El primer día siempre hay muchas dudas porque es la primera vez que ellos ven realmente el decorado, pero han estado todos muy centrados y creo que el resultado ha sido francamente bueno. Es para estar satisfechos y felices», decía ya más relajado, el director, Carlos Ruiz Hermosilla.

La preparación de ‘Evita’ comenzó en noviembre pero dado que quienes dan vida a los personajes que participan en el musical son alumnos del colegio Sagrados Corazones, las horas de ensayo han tenido que supeditarse al calendario escolar y han sido «menos de las que siempre te gusta tener. Estamos hablando de muchos meses, sí, pero el trabajo real en ensayos no ha sido tanto en horas».

La respuesta del público, perceptible sin ningún género de dudas, fue muy buena y eso sirvió para que el responsable de la puesta en escena acabara respirando tranquilo. «El trabajo lo hacemos para que los chavales lo pasen bien y para que el público disfrute, y parece que lo hemos conseguido, así que estamos todos muy contentos».

Con las mismas sensaciones acabaron todos los actores que una vez cerrado el telón dieron rienda suelta a sus emociones aún sobre el escenario. No se les veía pero se intuía por sus gritos que el esfuerzo había merecido la pena.

Lección de historia

En esta ocasión el musical interpretado por el Colectivo Teatral de Sagrados Corazones hacía referencia a personajes reales que tuvieron importancia en la historia de Argentina y que traspasaron fronteras. De Evita y de Perón habían oído hablar pero no les resultaban especialmente próximos y ahora, con la preparación de la obra los han llegado a conocer mejor y tienen una opinión sobre lo que fueron y lo que hicieron. «Hacer esto nos ha servido también un poco como una lección de historia», apuntaba Juan García Areso, metido en la piel del Che Guevara, encargado de mantener el hilo conductor de toda la representación.

Juan ya tenía experiencia con el colectivo –éste era su tercer año– y, aún sudoroso tras la bajada del telón de la primera representación, tenía claro que «ha habido nervios pero en cuanto hemos visto que todo iba saliendo rodado me he ido calmando y estoy muy contento».

Muchos nervios y eso que él es el único que aparece en escena sin cambiarse de atuendo. «Cierto, y eso me aporta una tranquilidad increíble, y también me permite estar un poco atento para ayudar a mis compañeros si necesitan que les eche una mano en algún cambio, que hay muchos».

Si convenció al público fue porque, como él mismo dijo, «el papel que me ha tocado hacer me lo he creído, y me parece que eso nos ha pasado a todos».

Se vio también esta circunstancia en el trabajo de Marina Angulo Andrade, ‘Evita’ que, en contraposición con el narrador se cambio «no me acuerdo cuantas veces», y alguna de ellas en el propio escenario.

Al margen de la indumentaria, que siempre ayuda para hacer creíble al personaje, Marina lo dio todo para convencer a los espectadores. «Me he sentido muy bien, y hacer esto se hace más fácil teniendo en cuenta que nos llevamos todos muy bien, hay muy buen rollo entre todos y eso ayuda. A la gente le ha gustado y estamos felices. Lógicamente ha habido fallitos, los propios del primer día, pero creo que, en líneas generales ha ido muy bien».

Ella lo esperaba y lo deseaba porque con este musical ella deja ya el grupo. «La verdad es que esto me ha producido sensaciones encontradas, la pena de saber que es la última y saber también que tienes una oportunidad de representarla. El cole nos permite hacer cosas que nos gustan y eso te emociona. Sin duda ha merecido la pena el esfuerzo».

En la piel de Perón se metió Iván López, satisfecho de convertirse «en alguien que fue tan importante en Argentina y que posibilitó que Evita fuera lo que fue».

Como el resto de intérpretes, reconoció que los nervios aparecieron pero «es muy fácil actuar con gente tan buena como tenemos, como Marina o Juan, así que me he sentido muy cómodo y por supuesto al final muy contento por cómo ha salido todo, que creo que bien porque la respuesta del público ha sido fantástica», apostilló.