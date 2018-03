Una clara caída que todavía hay que frenar La tendencia sigue siendo descendente. / Avelino Gómez La población sigue en una pendiente descendiente con una pérdida de cerca de 4.000 vecinos desde 2008 en el que había 39.589. Una dinámica que también se siente en ciudades cercanas, aunque no con tanta fuerza ÓSCAR CASADO Sábado, 17 marzo 2018, 23:20

Es seguramente la consecuencia más visible de la crisis económica: la pérdida de población. Un perjuicio en el que tiene mucho que ver la destrucción del empleo, sobre todo el industrial, que ha dejado una huella en la ciudad con una herida que todavía hoy parece abierta. Para poder comprobar el impacto, hay un dato que negro sobre blanco muestra a las claras todo lo que queda por reconstruir.

En 2008 la ciudad tocó su techo poblacional con 39.589 vecinos según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Hoy diez años después esa realidad parece muy lejana y el censo de 2017 reflejaba que Miranda tenía 35.608 habitantes. En el mejor momento, la bonanza económica hacía pensar que la barrera de los 40.000 vecinos parecía factible. Pero ahora ese listón parece mucho más lejano. Es casi impensable.

No obstante, pese a las malas cifras, cabe preguntarse si este es un mal endémico de la ciudad, si en el entorno el censo se ha comportado de la misma manera. La respuesta no deja a la ciudad muy bien parada. Hasta este 2017, no es que Miranda no haya conseguido salir de esta tendencia negativa, es que acumula caída tras caída desde 2008, algo que es una excepción. Por este motivo, de la cifra tope cercana a los 40.000 habitantes se ha perdido el 10%.

Esta caída se ha experimentado en otros lugares pero no con tanta virulencia. Además, también hay otras ciudades que han sabido aprovecharse. Para ejemplificar estas dos situaciones tan dispares basta con mirar a dos capitales de provincia cercanas como son Burgos y Vitoria.

En la capital de la provincia también están sufriendo descensos. Su techo se alcanzó en 2012, unos años después que en Miranda, aunque desde ese momento también acumulan golpe tras golpe. Pese a los últimos datos, Burgos cuenta con 1.548 habitantes más en el censo que los que tenía en 2007. En cambio, Vitoria ha tenido una situación completamente distinta y desde ese año tan solo han experimentado un ligero descenso de población, en el paso del 2012 al 2013 y no fue un dato muy significativo.

Empezando por Burgos, el pico de población se quedó en los 179.906 habitantes registrados en el 2012 pero en el 2017 el INE cifró su población en 175.623. Una pérdida de 4.283 personas lo que se queda ligeramente por encima del 2%. No obstante, este dato sirve para mostrar lo trágico del descenso de Miranda, puesto que en términos absolutos la distancia entre el descenso de Burgos y el de la ciudad se queda en solo 300 habitantes, pese a que ambas localidades tienen tamaños muy diferentes.

En el caso de Vitoria la gráfica muestra justo lo contrario. La capital alavesa sí que ha sabido ganar músculo en este periodo y desde 2007 su población prácticamente solo ha reflejado crecimiento. De esta manera, se ha pasado de los 229.484 habitantes en el 2007,a los 246.976 del último año según el INE, lo que representa el mayor pico hasta ahora con 17.492 nuevos vecinos en el censo.

Además, en este periodo Vitoria solo ha perdido población un año ya que en 2012 tenía 242.223y en 2013 bajó casi mil residentes aunque las cifras se repusieron en 2014. Desde ese año, hasta el ejercicio pasado, el INE muestra un incremento de casi 5.000 personas. Incluso, de 2016 a 2017 aumentó en 2.342.

Otra de las capitales cercanas es Logroño, más pequeña que Vitoria y Burgos, pero que también ha tenido altibajos en los últimos años. La capital riojana tocó techo en el 2013 con 153.066 personas pero en el 2017 se quedó muy cerca de las 151.000. En concreto, el censo del INE muestra que había 150.979 vecinos en Logroño una cifra muy similar al del inicio de la crisis económica cuando había 150.071.

Municipios más pequeños

Así se han comportado tres capitales de provincia cercanas, aunque hay municipios más pequeños que Miranda que no han sufrido con tanta fuerza el azote de la crisis. Empezando por cercanía, hay que fijarse en otro municipio riojana como Haro. Una localidad que no acumula tantos años de descenso como Miranda, pero que sí que ha visto como su población ha disminuido.

En 2017 su censo reflejaba una población de 11.305 personas. Una cifra a la que ha llegado tras seis años de caída, aunque ha sido bastante tendida desde su mejor momento: 2009 con 12.261 vecinos. No obstante, pese a que de esa cantidad a la más baja de 2017 no hay mil habitantes, en términos porcentuales representa más del 7%. Tres puntos menos que la sufrida en Miranda. En estos datos hay que tener en cuenta la naturaleza de los empleos, que en muchos casos no están vinculados a la industria.

La influencia del vino en Haro es notable y también lo es en Aranda que tiene 32.535 habitantes, aunque en este caso también cuenta con tejido industrial. La capital ribereña ha aguantado mejor la crisis que Miranda, con mucha más estabilidad. En los últimos diez años, su mejor cifra de población se registró en el 2012 con 33.459 habitantes. En cambio, su punto más bajo se ha tenido en el 2017 pero tan solo hay 924 de diferencia. Esto hace que a pesar de que haya perdido vecinos desde 2012 de manera constante, la caída en términos de población no llega al 3%. Además, las cifras que tienen ahora y al comienzo de la crisis en 2008, son muy similares.

Con las poblaciones en descenso de Aranda, Burgos, pero sobre todo Miranda la provincia se ha resentido. El techo se alcanzó en 2011 con 375.657 habitantes, con un aumento de 10.000 habitantes desde 2007. Sin embargo, la tendencia cambió y en 2017 el INE registró a 358.171. Una caída de más de 17.000 lo que supone algo más del 4,5% de descenso.