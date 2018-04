Censuran que el equipo de gobierno aprueba el pliego del bar del polideportivo sin pasar por el pleno Instalaciones del bar de verano del polideportivo de Anduva. / A. GÓMEZ El PP critica que el Consistorio asumirá «155.000 euros» en la obra de renovación en lugar de que lo haga un licitador SAIOA ECHEAZARRA Miércoles, 11 abril 2018, 10:51

La gestión de los bares del polideportivo, cerrados desde hace meses, volverá a sacarse a contratación después de que el equipo de gobierno haya sacado adelante un pliego en la comisión celebrada esta semana de una manera «unilateral», «con los votos de toda la oposición en contra», «estrujando la reglamentación municipal» y «hurtando el debate parlamentario». Así lo denunciaron ayer desde el grupo municipal del PP. El concejal Sergio Montoya censuró que se ha bajado el periodo contractual desde los 10 años del pliego anterior presentado por el equipo socialista –un documento que quedó en el aire tras ser recurrido por los populares– hasta 4 años.

Esa disminución en el plazo realizada «por arte de 'birlibirloque'», como tildó el edil del PP, ha sido la «artimaña» empleada por el equipo de gobierno para aprobar el pliego ya que «una licitación de 4 años no tiene que pasar por el salón de plenos, tiene que ir a la Junta de Gobierno Local, en la cual los grupos políticos tenemos voz pero no voto».

En la comisión, «el equipo de gobierno tiene la mayoría» y «teníamos los peores presagios de que iban a hacer una licitación de 4 años por esquivar el debate parlamentario democrático». De este modo, «saltándose la aritmética que han querido los ciudadanos», se han «saltado» el pleno «con la excusa de que queremos bloquear el proyecto, cuando el año pasado advertimos del problema y dijimos la solución». Y es que el documento aprobado en comisión «es demasiado parecido al proyecto que presentó la anterior empresa licitadora». Una «mala copia de lo que había propuesto el PP un año atrás, y que llega tarde».

Se trata de incluir una reforma del bar de verano para que funcione todo el año de manera que se cierre el bar de invierno, tenga terraza y también permita que puedan acceder tanto socios como no socios. Además de los 4 años de plazo, el canon, avanzó el representante popular, va a ser el mismo, de 5.000 euros al año. Lo que más indigna al principal grupo de la oposición es que el Ayuntamiento «se va a gastar 155.000 euros», que es la estimación de lo que supondrá la obra en el bar, «cuando había un licitador, cuando hay empresas que estarían dispuestas, dentro de los cauces de la licitación pública legal, a hacer la obra. Pusimos como ejemplo el pliego del Ayuntamiento de Vitoria, que obliga al licitador a invertir 132.000 euros en las instalaciones».

Montoya recordó que desde su grupo precisamente se pedía que el Consistorio mirandés optara por esta fórmula y un canon y plazo más altos. Sin embargo, «sin abrir ninguna otra puerta, con una falta de previsión que produce sonrojo, se van a gastar 155.000 euros del bolsillo de los ciudadanos, que por cierto salen del 40% de la subida del IBI de los últimos años y del 15% de la subida de impuestos que cargan a los bolsillos de todos los mirandeses».

Previsión para 2019

El PP proponía 2 opciones; o que el Ayuntamiento hiciera la obra subiendo el canon, o que el propio licitador realizase la reforma pero con una concesión de más años y un canon menor. «Cualquiera de las dos hubiera sido buena porque no hubiera supuesto un gasto para las arcas municipales». Si a la citada cantidad de 155.000 euros «le sumamos lo que han dejado de pagar los anteriores licitadores y lo que no se ha recaudado por el Pabellón C, estamos ante una broma pesada que ha supuesto que el Ayuntamiento deje de ingresar más de 315.000 euros».

Ahora, una vez aprobado el pliego, este verano se funcionaría con las actuales instalaciones y las obras se realizarían entre finales de este año e inicios del que viene para que en la temporada estival del 2019 el nuevo bar esté ya en marcha. El nuevo contrato, apuntó Montoya, va a salir a licitación «con carácter de urgencia». Quién será el nuevo gestor se debería conocer antes del verano, eso «si no hay ningún impedimento», recordó el edil en alusión a que «llevamos un año de retraso con el pliego del servicio de autobuses urbanos, mucho retraso con el de las basuras porque ha recurrido una empresa...».