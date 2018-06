El Ayuntamiento ordenará la demolición del edificio incendiado de la calle La Cruz Inmueble de la calle La Cruz número 10 donde tuvo lugar el incendio el pasado domingo. / AVELINO GÓMEZ En el inmueble de la calle San Juan, 16, que también resultó afectado por el fuego, se deberá reparar la cubierta SAIOA ECHEAZARRA Jueves, 14 junio 2018, 23:04

A raíz del incendio que tuvo lugar el domingo pasado en el inmueble de la calle La Cruz número 10, en el Casco Viejo, el Ayuntamiento ordenará tomar una serie de medidas. El informe del arquitecto municipal, quien acudió al lugar del incendio en la noche del suceso para valorar y evaluar junto con el servicio de bomberos y el jefe del mismo la situación del inmueble y de los colindantes, considera que «procede declarar la ruina inminente del edificio situado en la calle La Cruz número 10 y ordenar las siguientes medidas, que es lo que vamos a hacer ahora con un decreto», explicó la alcaldesa, Aitana Hernando.

Esas medidas son, recoge el informe, «en el plazo de 3 días el vallado de la fachada del inmueble, el apeo y el apuntalamiento del edificio al menos en sus manos derechas –izquierdas si se mira la fachada desde la calle–, y en el plazo de 15 días la demolición del edificio. Como está deshabitado, no es necesario ordenar desalojo, no obstante, sí hay que advertir a sus propietarios de que no es posible acceder a entrar al edificio salvo para que se hagan los trabajos que van a ser ordenados por el Ayuntamiento. Todas las medidas deben adoptarse con la supervisión de un técnico competente».

Por su parte, sobre el edificio de la calle San Juan número 19 el informe señala que «el efecto de las llamas se extendió hasta la estructura de la cumbrera del tejado del edificio y no supone un peligro estructural pero que puede permitir la entrada de agua que acabaría deteriorando tanto los paramentos de adobe como la estructura de madera», y por ello indica que «se ha de ordenar la reparación de la cubierta otorgando para este fin un plazo máximo de 15 días». Desde este mismo inmueble «al parecer se puede acceder a través de la planta baja al patio del edificio de la calle La Cruz, 10 y por ello se ha de comunicar a sus habitantes la imposibilidad de acceder a este patio» debido al estado en que se encuentra la construcción incendiada.

La regidora indicó que «lo que vamos a hacer es, con base a este informe, sacar el decreto y ordenar a la propiedad las medidas que indica». De todas maneras, según lo trasladado por el arquitecto a la alcaldesa, al ponerse en contacto el Ayuntamiento con la propiedad «sí ha respondido, que de entrada ya es algo, teniendo en cuenta lo que suele ocurrir en casos de este tipo, y parece ser que sí lo van a ejecutar desde la propiedad, lo cual evitaría la ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento, y si no lo hicieran, lo haría el Ayuntamiento y se lo cobraría, o se intentaría cobrar».

Sobre quién debe sufragar la reparación en el inmueble de la calle San Juan, 19, la regidora señaló que «son cuestiones privadas, entiendo que el Ayuntamiento ordena a la propiedad» y se gestiona «entre la propiedad y la otra propiedad donde se ha generado el incendio».

En lo que respecta al edificio donde se originó el fuego, el informe del arquitecto dice que «la zona más afectada por el incendio fue la parte posterior de la buhardilla situada en el piso tercero derecha. Como consecuencia de la acción de las llamas también se vio afectada la estructura que se encuentra en contacto con la cumbrera del tejado del edificio de la calle San Juan, 19».

«Hay que tener en cuenta –reseñó Hernando– que con anterioridad al incendio el edificio de la calle La Cruz, 10 se encontraba en estado deficiente y evidentemente el incendio lo que ha hecho ha sido agravar la situación. Lo que viene a decir el informe es que el edificio se encuentra en estado de falta de conservación y de abandono, de falta de habitabilidad, en concreto en las viviendas de las manos derechas, con anterioridad al incendio».

Asegurar la estructura

El informe adjunta una serie de imágenes y en una de ellas «se puede observar un forjado hundido con escombros y electrodomésticos procedentes de las plantas superiores». Tanto en los días del lunes y martes «el servicio de extinción de incendios ha estado controlando que el fuego se encontraba totalmente extinguido, asimismo colocaron varios puntales para asegurar la estabilidad de la estructura, y también servicios municipales procedieron a acordonar la zona y a cerrar el inmueble para impedir el acceso de personas a su interior».

El incendio, que se originó el domingo por la tarde, obligó a desalojar a los vecinos de San Juan, 19 y La Cruz, 12, que esa noche fueron realojados por el Ayuntamiento en hoteles, si bien regresaron a sus casas el lunes. El suceso también precisó evacuar al público que se encontraba en el teatro Apolo en esos momentos.