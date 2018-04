Antolín analiza el inicio del micromecenazgo en el cine español en su cinta ‘Hard as indie’ El documental de Arturo M. Antolín se estrenó en enero y se puede ver gratuitamente en Internet. El joven realizador y montador mirandés, afincado en Londres, plantea un duro viaje a través de las luces y las sombras del rodaje de‘El Cosmonauta’ CRISTINA ORTIZ Miércoles, 4 abril 2018, 23:27

Fue uno de los invitados a participar en el rodaje de la una película llamada a cambiar el modelo cinematográfico español en 2008, por ser la primera financiada en España a través del micromecenazgo. Pero ‘El Cosmonauta’, un proyecto personal de 3 amigos que tenían el objetivo de estrenarla a la vez en TV, cines y gratuitamente en Internet, no obtuvo el éxito esperado ni de público, ni de crítica o de recaudación.

Pero el periplo de «un rodaje infernal, una larga fase de montaje, entrar en deuda con el Gobierno Español y una campaña online en contra de la película» le han servido al mirandés Arturo M. Antolín de argumento para montar su primer proyecto personal, el documental ‘Hard as Indie’. La cinta repasa, bajo la mirada del realizador y montador de 27 años, el material rodado durante los 6 años de proyecto, junto a entrevistas de sus creadores, Carola Rodríguez, Bruno Teixidor y Nicolás Alcalá, que consiguieron recaudar 250.000 euros de unas 4.000 personas y organismos.

Pero el proyecto no llegó a funcionar. «Me daba pena que no se hubiera visto un material que me parecía muy interesante, así que hace tres años me puse en contacto con ellos para que me cedieran imágenes y se prestaran a hacer unas entrevistas con la intención de hacer un documental. Así empezó la historia», explicó.

A partir de entonces empezó a dedicar buena parte de su tiempo libre a dar forma a un proyecto que se estrenó a finales de enero y que, desde entonces, está enInternet (www.hardasindie.com) al alcance de todos aquellos que quieran conocer su trabajo o qué paso con ‘El Cosmonauta’. Su iniciativa sigue también los criterios de Creative Commons, una organización sin ánimo de lucro dedicada a promover el acceso y el intercambio de cultura.

Y es que más allá de tratar de llegar a un público lo más amplio posible, Antolín se tomó el proyecto como «un ejercicio» con el que analizar «las cosas que se hicieron bien y las que se hicieron mal; aunque no es un caso único, muchas cosas de las que se ven en el documental pasan con el cine independiente. Pero no las conocemos porque cuando hablamos de cómo se hace el cine siempre se mira a las historias de Hollywood o los ‘making of’, que son herramientas promocionales», valoró.

Y ése no es, en ningún caso, el sentido de su trabajo, el suyo es más un proyecto ‘revisionista’ en el que los protagonistas tienen menos reparos en ser sinceros y contar en qué se equivocaron. De hecho, al realizar mirandés llegaron a sorprenderles las revelaciones de los tres impulsores de la productora Riot Cinema, que puso en marcha la iniciativa. Al igual que el impacto de su historia ‘Hard as indie’. «Pensaba que lo iban a ver mi familia y mis amigos. Se me había olvidado que había 4.000 personas que pusieron dinero y querían saber qué había pasado». Y, de momento, todas las críticas han sido muy buenas, «no me lo esperaba».

Promoción y debate

Tampoco que le llamaran desde un instituto de Santander donde habían planificado proyectar su trabajo y querían contar con su presencia para que explicara a los alumnos todo los que rodeaba a la cinta. Algo de lo que hablará hoy mismo, tras el pase realizado en la tarde de ayer. Antes ya se han visto en varias salas culturales y quizá, en su próxima visita a Miranda se anime a hacer algo parecido aquí.

Habrá que esperar a que vuelva de Londres, donde vive desde que en 2013 se instalara para hacer un master tras concluir Comunicación Audiovisual. En la capital inglesa encadena un trabajo tras otro como asistente de dirección, «porque hay una continua creación de películas y, por tanto, necesidad de personal». Una situación que cree que no se da en España, donde «no hay mucho apoyo gubernamental al cine y tampoco punto medio, se pasa de películas grandes con conocidos o muy pequeñas, hechas con cuatro duros. Es más difícil sacar proyectos adelante y es una pena», concluyó.

Quien sabe si el próximo que se anime a dirigir pueda tener a Miranda como punto de partida, porque «historias interesantes hay en todos los lados. Hay muchas cosas que se pueden hablar en cualquier contexto, es ponerse a ello».