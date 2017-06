Se pudo oír por todos los rincones

Quien canta sus males espanta. Es un dicho conocido que está íntimamente relacionado con la música, necesaria para que el acechado por esos supuestos o reales peligros los aleje de su entorno. Así que si nos basamos en esa presencia imprescindible de los sonidos emitidos por los diferentes instrumentos musicales, podría decirse que durante esta semana Miranda ha sido una ciudad en la que la positividad ha reinado en todos y cada uno de sus rincones.

Y todo ello gracias a la celebración por todo lo alto del Día Europeo de la Música. La fecha señalada en el calendario –21 de junio–, se ha visto envuelta por otras jornadas que, unidas han conformado los actos que han servido para el desarrollo de la Primera Semana Cultural de la Música.

Hacer referencia a todos los rincones en este caso no es tan sólo una forma de expresión, sino constatar una realidad que se ha hecho presente desde el día 16 y hasta ayer mismo.

Ha habido música en el parque Antonio Machado, la calle La Estación, la plaza de la Constitución, la Plaza de España y el Auditorio instalado en las orillas del río Ebro; eso en la calle, y también en espacios cerrados como la Fábrica de Tornillos, la Casa de Cultura o el Centro Cultural de Caja Burgos; en definitiva, que ha sido difícil en esta última semana pasear por la ciudad sin encontrarse algún intérprete con su instrumento en ristre mientras se dirigía a alguno de los escenarios preparados para las audiciones de música de los estilos más diversos. Las ofertas lo han sido para todos los oídos.

Músicos ya avezados han compartido escenario con los más jóvenes. Han tocado juntos profesores y alumnos. Se ha disfrutado del buen hacer de grupos y cantautores. Se ha escuchado jazz, música clásica, pop o reggae; y además de ver en vivo a todos estos artistas ha habido espacio para que los escolares participaran en propuestas como la de ‘pintando y tocando música en la calle’.

Y por no faltar, no han faltado tampoco actividades más sosegadas dedicadas a quienes disfrutan conociendo la historia de las bandas o los coros. Para ellos se reservó el tiempo de las charlas y conferencias. En definitiva, música, música y más música durante toda una semana que ha nacido «con vocación de continuidad», según apuntaba la responsable del departamento de Cultura del Ayuntamiento, Montse Cantera.

Más realce

Podía la ciudad haberse quedado en recordar a todos el pasado día 21 que en esa jornada, la misma en la que comienza el verano, se celebraba el Día Europeo de la Música, pero este año la iniciativa de los profesores del Conservatorio y la Escuela Municipal de Música de extender la efeméride y disfrutar de la infinidad de sonidos que surgen de los instrumentos «en definitiva de darle más realce», fue recogida por la concejalía de Cultura.

«Nos plantearon la idea para implicar a colectivos, asociaciones y grupos de música, y para introducir a los más pequeñines en este fantástico mundo, y recogimos el guante poniendo en marcha esta experiencia piloto que creo ha tenido mucho éxito y ha sido muy bien acogida por los mirandeses», explicaba la concejala».

Como toda primera puesta en escena de una actividad novedosa, va a servir el balance final que se haga de todos estos días cargados de música «para aprender y poder ir corrigiendo cosas de cara al próximo futuro. Con el paso del tiempo, cuando vaya consolidándose esta celebración, como espero, iremos introduciendo los cambios que entre unos y otros se consideren necesarios para que la semana tenga todavía más éxito».

Cierto es que en este estreno se ha contado con un aliado, el clima, que ha permitido que todos los conciertos previstos en los diferentes escenarios al aire libre hayan podido desarrollarse sin incidencias. «Ese es siempre un temor que nos ronda en un sitio como Miranda, y hasta que llega el momento de celebrar las actividades no sabemos si se van a poder hacer o no, pero esta vez el tiempo ha sido espléndido», reconoció.

Eso ha sido así, pero la responsable de Cultura del Consistorio tiene más claro todavía que el éxito final de esta Primera Semana Cultural se ha debido fundamentalmente a la buena acogida que la iniciativa ha tenido entre todos los músicos, asociaciones, escuelas y academias «a las que se les ha pedido que colaboren. Esto ha sido mérito de todos y lo que quiero es agradecer su colaboración. Sin ellos nada de lo que hemos vivido habría sido posible».

Insistió también Montse Cantera en que al ser Miranda una ciudad en la que «la música gusta, y mucho», casi se podía pensar que decidirse por una semana dedicada a esta expresión artística era «apostar sobre seguro», porque se sabía de antemano que público no iba a faltar en ninguna de las citas musicales. «Hay afición y tenemos en la ciudad público para todos los ritmos habido y por haber», así que pese a lo que ha podido costar la organización de esta Primera Semana Cultural con la música como única protagonista el trabajo ha sido muy, pero que muy gratificante».

Ha sido la de este año la primera propuesta, y si no surgen circunstancias que lo impidan la intención es la de conseguir que con el paso de las ediciones «esta cita se convierta en algo que los mirandeses esperen siempre que lleguen los últimos días del mes de junio», apostilló.

La primera banda de música mirandesa ya sonó allá por 1891

Que la ciudad tiene tradición musical no es una leyenda urbana, en absoluto. Puede decirse con orgullo que la Banda de Música ‘La Lira’, la primera de la que se tiene constancia, se fundó en 1891. Es algo que se conoce gracias al trabajo del estudioso de la vida musical de la ciudad, José María Alonso que es, por otra parte, el músico más veterano de la actual Banda Municipal, en la que lleva 55 años ininterrumpidos. De sus conocimientos se pudo disfrutar en una de las conferencias ofrecidas durante la Primera Semana Cultural. Fue él encargado de explicar la evolución de las formaciones predecesoras de la que se mantiene y se presentó en sociedad el 24 de julio de 1929. Y todo ese trabajo lo ha ido elaborando «pateando mucho porque no hay tanta documentación como me gustaría»; pero aun así repasó los primeros conciertos, la evolución de la propia ciudad o la aparición de la primera mujer en la banda, que fue en 1973; hoy algo natural; tanto como que quien la dirija sea María del Mar Magán. Antes llevaron la batuta, Dionisio Diez, Manuel Celdrán y Gregorio Solabarrieta. De todo esto, apoyado con proyecciones de películas y postales habló José María Alonso.