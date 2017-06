La noche de San Juan se iluminará con un máximo de hasta trece hogueras

La noche de San Juan no supone la entrada oficial en el verano, pero sigue siendo un momento en el que las celebraciones se suceden con el fuego como protagonista. Un elemento con el que hay que tener precaución, más con las altas temperaturas, aunque en este 2017 no se esperan medidas excepcionales en cada una de las hogueras que se prenderán esta noche en la ciudad.

En la jornada de ayer, desde el departamento de bomberos se indicaba que había ocho puntos desde los que se había comunicado la intención de manera oficial. No obstante, hoy, por parte de los encargados de prevenir que no pase nada, se hará un repaso de los lugares en los que tradicionalmente se celebran, por lo que tal y como se indica, el número máximo previsto es de trece.

Entre los puntos en los que se indica que el juego tomará el protagonismo también se cuenta con las pedanías. En concreto se ha avisado por parte de dos como son Suzana y Ayuelas, aunque no suelen tener las dimensiones de las que se celebran en el caso urbano. Ya en los barrios, El Crucero contará con dos, y con una estarán Los Ángeles, La Charca, la Parte Vieja, la barriada de San Juan del Monte y Las Matillas. En algunas de ellas se aprovechará por parte de las Asociaciones de Vecinos para montar más actividades como conciertos o la tradicional chocolatada.

Lo que todavía no se puede confirmar son las horas en las que se prenderá la madera, puesto que antes se debe de tener en cuenta cómo son y qué peligro conllevan cada una de ellas. Por ello, desde los bomberos se indica que en la revisión que se hará hoy, se decidirá si se pueden prender todas a la vez o se tienen que escalonar en el tiempo. Una medida que se tomará dependiendo de las hogueras en las que se considere que se tiene que tener presencia permanente por parte de los bomberos, con alguno de los cuatro vehículos con los que en un principio se contará para vigilar que no se puedan situaciones de peligro de incendio.

Además, también habrá los voluntarios de Protección Civil y previamente por parte del Ayuntamiento, se ha colaborado en los trabajos de limpieza de los solares en los que las hogueras iluminarán la noche.

Criterios técnicos

Para evitar que pueda haber problemas con el fuego, por parte de los bomberos se recomienda a las personas responsables una serie de criterios técnicos. En este sentido, se indica que siempre se debe avisar de la ubicación y esta tiene que estar alejada de cable aéreo, edificios, zonas arboladas u otros elementos a los que el calor de radiación o el humo puedan afectar.

Además también se establecen supuestos en los que no se puede encender el fuego. Algo que sucederá por ejemplo en caso de que haya fuerte viento o si la hoguera no se considera «limpia». Un supuesto este último en el que se indica que no se puede aprovechar para quemar colchones, plásticos o material de derribos. Por último también se especifica que tampoco se podrá utilizar material pirotécnico. Recomendaciones todas ellas encaminadas a que no haya problemas y que sea una bonita noche de San Juan.