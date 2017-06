274 alumnos han asistido a los cursos de verano de Giafys desde su implantación

Por noveno año consecutivo, el curso de verano del Gabinete Médico Deportivo y Giafys en torno a la actividad física para la salud se desarrollará (del 3 al 6 de julio en la Casa de Cultura), aunque esta vez fuera de la programación estival de la Universidad de Burgos. Hasta el pasado curso, 274 alumnos han asistido a la cita, con una media de 34,2 por edición. Esta vez, 9especialistas acercarán al alumnado el papel esencial que tiene el ejercicio en el mantenimiento y la mejora de la calidad de vida.

Así lo transmitió ayer el doctor Fernando Herrero, responsable del Gabinete Médico Deportivo y director del curso, quien desgranó la programación para la que aún no hay un tope de plazas y que tendrá un precio de 15 euros. La nueva pirámide alimentaria, la actividad físico deportiva y la calidad de vida en personas con daño cerebral adquirido, el ejercicio saludable para quienes padecen ceguera o la prevención de enfermedades a través del deporte son algunas de las 16 conferencias, la mitad de ellas prácticas, que se impartirán este año.

También se hablará sobre la actividad física en edad escolar, uno de los puntos sobre los que más se incide desde Giafys a través de su estudio anual ‘Miranda crece’, o el ejercicio y la salud mental. La propuesta ‘Edad de condición física funcional: qué es y posibles aplicaciones’ completa un cartel en el que intervendrán especialistas tanto locales como procedentes de distintas facultades y entidades del país. Entre ellos Sebastiá Mas (Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya), Hernán Ariel, Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Autónoma de Madrid, y Julio Rubén Padilla, experto municipal de la misma capital.

«Al igual que otros años, es un curso eminentemente práctico, dirigido a todo tipo de población», con el objeto de divulgar que «la actividad física es un medio para conseguir salud, prevenir enfermedades y tratar patologías», refirió Herrero. Aspectos nutricionales o psicológicos se complementarán, como es habitual, con una jornada dedicada a la discapacidad intelectual. «Tratamos de traer a ponentes que tengan experiencia en los temas de los que hablan, que no sean solo conocedores teóricos».

Falta de rentabilidad

El curso contará este año con el patrocinio del Ayuntamiento, la Fundación La Caixa y el Colegio Oficial de Médicos de Burgos. No así con el apoyo de la UBU. A este respecto, el director del curso explicó que desde la Universidad esta vez no han mostrado intención de querer realizar el curso. Según una comunicación enviada a Herrero, la institución académica apunta que tras estudiar la evolución del curso esta vez se ha decidido no apostar por el mismo tras obtener el último año una recaudación «insostenible e inferior a las ediciones pasadas».

También argumentan que se había pasado el plazo de inscripción, algo que había ocurrido otras veces y que sin embargo se había solventado sin inconvenientes, según los impulsores de la iniciativa. Tampoco ven un motivo en la falta de rentabilidad dado que «nos animaban a que los socios pagasen la mitad o a establecer bonificaciones». A eso se suma que «de ocho años, la Universidad solo nos ha presentado 3 justificaciones de gastos». Además, «nos deben dinero». «No es un problema de afluencia», zanjó Herrero.