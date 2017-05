«Una alcaldesa no lo ve todo y la ayuda de los ciudadanos es importantísima»

Llegados a la mitad del camino que hay que recorrer en cualquier orden de la vida no es malo pararse a reflexionar sobre lo hecho y lo que queda por hacer. Y es ahora cuando se cumple ese espacio temporal en la legislatura, o al menos en la elección del actual Ayuntamiento (el mandato se inició en junio), cuando la alcaldesa hace balance.

–Pasados dos años y cuatro días, así, en estos términos se habla de las condenas, así que la primera pregunta es ¿ha sido este tiempo una condena?

–No, en absoluto. No puede serlo cuando te presentas a unas elecciones municipales con el objetivo de ganarlas y conseguir que siga gobernando el partido socialista, aplicar nuestras políticas y ejecutarlas; algo que hay que analizar teniendo en cuenta que no tenemos mayoría absoluta. En cualquier caso, lo que es, es un honor poder dirigir la política municipal en mi ciudad, a la que quiero.

–Estamos ya en San Juan y las últimas elecciones lo fueron también durante las fiestas ¿las hizo especiales?

–Más que especiales fueron especialmente difíciles porque nos encontrábamos en un momento en el que los ciudadanos tenían bastante cansancio con respecto a la política y, además, concurrían muchas fuerzas políticas a las elecciones municipales, y había más división en la izquierda.

–Han pasado ya dos años. Puede decirse que ya, o todavía.

–Yo creo que ya. Puedo decir qué rápido se ha pasado este tiempo, y lo digo a pesar de lo difícil que es esta legislatura; mucho más de las que he vivido antes. Llevo de alcaldesa dos años pero sumando los de concejala y portavoz son ya catorce. Tenemos diez concejales frente a los nueve de la anterior y con el PP con siete frente a diez, pero hay más partidos y eso obliga a llegar a acuerdos. Creo que el PSOE está demostrando que sabemos gobernar en minoría y negociar, y que los tema importantísimos como los presupuestos o las ordenanzas fiscales los estamos aprobando.

–En cuanto a la mayor presencia de partidos ¿cómo es la relación con ellos?

–Pues también complicada; antes, a excepción de los dos últimos años de la última legislatura gobernábamos con un pacto con IU, y el PP tenía una actitud distinta. Entonces cuando se rompió el pacto mostró una actitud de arrimar el hombro por el bien común de la ciudad y ahora en su estrategia política hay un cambio de rumbo. En el caso de IU lo que veo es que ha radicalizado sus posturas. Nada tiene que ver la IU que estuvo gobernando diez años con el PSOE, con la actual. Hacen una oposición de tratar de desgastar al equipo de Gobierno. En el caso de Miranda Puede lo que veo es al único partido de la oposición que pretende llegar a acuerdos.

–Adentrándonos en la gestión, en lo que se ha hecho o no tras lo prometido en el programa electoral, ¿qué grado de cumplimiento ve?

–Creo que es alto, pero me gustaría decir que cuando uno no gobierna con mayoría absoluta tiene que negociar y recoger propuestas de otros grupos y eso supone que no se puede cumplir íntegramente tu programa electoral. No obstante, creo que se han hecho cosas importantísimas.

En positivo

–Eso es siempre una percepción pero ¿hablamos de?

–En campaña dijimos que teníamos dos objetivos prioritarios, los servicios sociales y la promoción económica de la ciudad. En los servicios sociales estoy muy orgullosa de la política que llevamos, creo que es parte del ADN del partido socialista y, aunque siempre sea insuficiente, hemos incluido nuevos convenios con asociaciones, nuevas ayudas y hemos comprado un edificio para poderlo destinar a personas con enfermedad mental, o en su caso, con capacidades diversas. Tenemos incluso un reconocimiento de la Asociación Nacional de Gerentes de Servicios Sociales que nos ha calificado con la nota de excelente. Y en cuanto a la promoción económica era preciso poner en marcha la Oficina de Promoción Económica de Miranda Empresas y ahora se conoce lo que se está moviendo. Y estamos avanzando en cuanto a la nueva piscina climatizada, que va a ser una realidad en esta legislatura. Lo afirmo rotundamente.

–De acuerdo pero ¿actuaciones concretas?

–Pues podemos referirnos a los barrios. Hacer cosas en el centro es muy vistoso, pero los barrios existen. En Los Corrales ya se han iniciado los accesos, en la Barriada de San Juan del Monte las obras de la primera fase van a comenzar ya. Además, hemos desatascado el problema de la iluminación en el vial de acceso al polígono de Bayas. Se están haciendo las obras en el Antonio Machado, sí que es cierto que es una propuesta de Miranda Puede; y hay más ejemplos, como el Albergue de Peregrinos o el parque de ocio canino. Y no puedo terminar esta reflexión sin hablar del ARU que ha supuesto una inyección económica muy importante para mejorar una zona degradada, y no ha sido fácil conseguirlo. También querría decir que a veces se hacen cosas muy vistosas y otras no tanto, pero que son tan importantes o más. En ese sentido creo que estamos gastando mucho dinero en arreglar aquello que está bajo tierra y que lleva treinta años. Así que se está gestionando, y hablo por ejemplo de las tuberías en Arenal o el saneamiento de Orón.

–Esto es lo positivo. ¿Autocrítica?

–Siempre es más fácil hablar de lo positivo.

–Seguro, pero...

–Siempre hay cosas que mejorar, siempre pero no es fácil hacer las inversiones que uno quiere cuando tienes un gobierno de España que desde 2012 te marca un techo de gasto y tenemos como prioridad amortizar más deuda que lo que se pide para bajar el endeudamiento. Hay cuestiones en las que más que hablar de autocrítica, yo sacaría el lado positivo; por ejemplo en el tema del Pabellón C y otros, hemos resuelto problemas que estaban enquistados.

–¿Y los autobuses?

–Nos vamos a centrar ahora en solventar la demanda de marquesinas y demás, con respecto al pliego, cuando en la anterior legislatura se habló de ello nadie planteó que tuviera que publicarse el anuncio al menos un año en el boletín europeo. Al iniciar la legislatura lo pregunté y a mí se me dijo que no hacía falta, pero es necesario, así que tenemos que corregirlo. Hay un informe sobre esta petición mía, antes que lo preguntara el PP, en el expediente, y cualquiera lo puede comprobar. Lo que nos toca es esperar a su publicación.

Queda trabajo por hacer

–Pasada media legislatura ¿que nota se le podría poner?

–No soy yo quien debo hacerlo, eso le corresponde a los ciudadanos y ciudadanas, ellos tendrán la oportunidad de hacerlo cuando creo que debe hacerse, al acabar. Llegarán una nuevas elecciones y ahí llegará la calificación para todos.

–Hablando de ciudadanos, con las nuevas líneas abiertas ¿cómo valoraría su relación con ellos?

–Las nuevas tecnologías ayudan muchísimo, te permiten establecer mayor cercanía y para mí es importantísimo. No quiero que vean a la alcaldesa como un cargo lejano. Por mucho que a un alcalde o alcaldesa le guste decir que se pasea por la ciudad, es imposible ver todo lo que ocurre. Para mí es una ayuda enorme y es, a la vez, dar respuesta a un derecho que tienen a que su alcaldesa les conteste y solvente lo que se pueda o se les diga por qué no es posible. Da trabajo pero seguiré en este camino de cercanía.

–En definitiva ¿satisfecha?

–Sí, pero queda mucho por hacer aunque hay cosas que dependen de otras administraciones como el paso a nivel de El Crucero, o el ramal Logístico en Ircio. Y hay algo muy importante; en breve se va a declarar como zona de especiales necesidades de reindustrialización. Hay medidas solicitadas a la Junta, firmadas por todos los agentes sociales y dará ese impulso definitivo, aunque nadie tiene una pócima para reindustrializar la ciudad, pero se pueden ir sentando las bases y lo estamos haciendo a través de Miranda Empresas desde el Ayuntamiento.