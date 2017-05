Las calles más comerciales del centro tienen el 15,2% de sus locales cerrados

Es uno de los indicadores de la decadencia en la actividad comercial. El porcentaje de locales desocupados, especialmente en las vías con más trasiego de compradores, plasma el estado de salud del sector minorista. En el caso de la ciudad, si se delimita con una línea el cuadrante céntrico con las arterias que aglutinan más establecimientos, la tasa de lonjas cerradas se sitúa en el 15,2%. El dato corresponde a las calles La Estación, Ramón y Cajal, y Arenal en el tramo que comprende desde Comuneros de Castilla-Doctor Fleming (ambas inclusive) hasta San Agustín, también junto con las vías que las atraviesan (Cid y Francisco Cantera).

Todas esas manzanas reúnen más de 275 locales, de los cuales un número superior a las cuatro decenas están actualmente sin actividad, en base a los datos recopilados por EL CORREO. La tasa de desocupación se eleva hasta el 22,3% en el caso de la calle Ramón y Cajal en el citado intervalo, con 16 establecimientos con la persiana bajada de un número total que rebasa los 70.

También el goteo de cierres se deja notar en la calle La Estación. La marcha de una sucursal bancaria y de otros negocios durante los últimos meses acercan al 20% la tasa de locales cerrados. En toda la zona centro, se han clausurado tiendas «y más que se van a cerrar», analiza el presidente de la asociación Acecaa, Fernando Zatón. «Está claro que ahora mismo la situación del comercio local no está pasando por sus mejores momentos».

En la actualidad «hay una cifra suficiente de locales vacíos en todas las calles, por esa parte no hay problema. Lo que hace falta es gente con la iniciativa y con buenas ideas», sugiere. Al mismo tiempo también se han «actualizado» las rentas en cierta medida, ajustándose más a la coyuntura económica del momento. Según apunta el responsable de la agrupación de minoristas, los alquileres han bajado con respecto a lo que se pedía unos años atrás. Y agrega que las entidades bancarias «han dejado locales muy buenos vacíos».

También otras tiendas han echado el cierre. Clausuras que han dejado sin actividad un buen número de establecimientos «tanto en las calles Ramón y Cajal como Arenal y La Estación», refiere Zatón.

La bajada de rentas obedece a la ley de la oferta y la demanda; «al haber más oferta disponible, lógicamente bajan los precios», valoran desde la inmobiliaria M30, desde donde, eso sí, califican de leve ese descenso. Por ejemplo, para una lonja con una superficie de 198 metros cuadrados y ubicada en una de las calles más céntricas de la ciudad se solicita ahora un alquiler de 800 euros mensuales más IVA. Y para otro espacio sin actividad que se localiza en Ramón y Cajal la renta es de 600 euros al mes.

En cuanto al porcentaje de espacios desocupados en el centro, en la actualidad lo sitúan en torno a un 20%. En comparación con cursos anteriores, ha sido en los dos últimos años «cuando más hemos notado la caída de los locales», abundan.

«Semipeatonalización»

Entre las demandas recurrentes trasladadas por los minoristas al Ayuntamiento se encuentra el impulso al denominado «urbanismo comercial», con medidas que contribuyan a atraer clientes a pequeñas y medianas tiendas. Concretamente la intervención más importante que reclaman los comerciantes es una renovación «profunda» de las calles Ramón y Cajal y Arenal, «no con una peatonalización pero sí a través de una semipeatonalización, con arreglos importantes en las aceras y dotando a la zona de mobiliario», concretan desde Acecaa. Llevan tiempo reclamándolo por tratarse de algo «muy importante» para ayudar al comercio de proximidad.

En ese sentido, sobre el apoyo institucional, la asociación señala que el contacto no es demasiado fluido, al margen de su asistencia a algún Consejo Económico y Social. En lo que respecta a las ayudas para negocios que quieran instalarse en el Casco histórico, una de las últimas iniciativas municipales, la agrupación dice que la parte vieja de la ciudad «hoy por hoy no es una zona para un comercio ‘tradicional’ como tiendas de textil, calzado o de ese tipo». El Casco Viejo «todavía no reúne las condiciones para albergar ese tipo de comercio». Sí para otros establecimientos por ejemplo de alimentación como «panaderías o carnicerías».