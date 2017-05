Caballos con mucho arte

Con diez años de edad, Espartaco está acostumbrado a recibir aplausos por las plazas de todo el país. Ayer, este animal volvió a ser ovacionado, esta vez en Miranda, como protagonista de ‘Duende ecuestre’. Un número de doma de alta escuela donde realizó «apoyos aL trote, al galope, cambio de pie, piruetas, paso español, passage, piaffé, corbeta y reverencia, y finalmente sentarse», como detalló su jinete, Óscar Borjas. Previamente ofreció a lomos de su ejemplar una pieza de danza al son del cante y la guitarra acompañado de una bailarina. Fue una de las actuaciones que amenizaron una feria del primero de mayo que contó en El Ferial con un total de 155 animales –un número algo inferior a los 175 ejemplares del curso anterior– procedentes de siete provincias, como informaron los veterinarios de la Junta, que controlan la entrada y la salida de las reses así como los cambios de propietarios que se producen tras los tratos. Gran parte, más de medio centenar, llegaron desde el resto de la provincia, de zonas como Villalba de Losa, Briviesca o de los alrededores de Miranda. Bonitos caballos, ponis, potros, burros y mulas que asimismo procedían de Álava, Bizkaia, La Rioja, Cantabria, Asturias y Navarra.

Exhibiciones de doma western, saltos de obstáculos, forja, herraje, etc, fueron otras de las propuestas con las que se pretendía revitalizar esta cita que atrajo a un numeroso público. Respetable que se amontonó en el vallado instalado para delimitar los diferentes espectáculos ecuestres. La doma, añadió Borjas, es un trabajo «muy costoso; al animal por fuerza no lo puedes domar porque él te domina a ti, tienes que hacerlo todo por convencimiento y hay que ser muy constante con los ejercicios , repetirlos muchas veces. Al caballo se lo tienes que ir dando despacio, aunque es un animal que tiene mucha memoria».

Con ocho caballos para vender y un camión para la exhibición, Miguel Ángel Mato, ganadero de San Vicente de la Sonsierra, aplaudió las novedades incorporadas a la programación en la presente edición de la convocatoria. «Llevo acudiendo a esta feria desde que era pequeño y estoy viendo más público que otras veces; se estaba perdiendo un poco, y aparte te ponen muchas pegas, pero este año está en auge, se ve de otra manera», valoró este riojano.

Eso sí, en el oficio «la cosa está muy parada, hay que estar todos los días trabajando con el ganado, no hay fiesta. Si cuentas las horas que hay que dedicarle, no salen las cuentas. Pero esto es para el que le gusta, como a mí. Voy a todas las ferias de la zona, y a la de Miranda no falto nunca», subrayó antes de sugerir que, pese a la coyuntura económica, «siempre se hace algún trato». De cara al año que viene, «lo bueno sería que vuelvan a organizar la exhibición ecuestre para que venga tanta gente». Y, claro, «que salga un día tan bueno como el de hoy».

Otro Miguel Ángel, en este caso un extremeño afincado en Miranda y dueño de dos caballos que realizaron paseos con niños, refirió que «han venido ejemplares muy buenos». Appaloosa, hispano-árabe, frisón y losino fueron algunas de las razas que pudieron observar los asistentes a lo largo de toda la soleada mañana.

Por su parte, el Centro Ecuestre Gaubea de Villamaderne recaló igualmente en El Ferial con ocho ejemplares de distintas clases y edades a fin de ofrecer una demostración de saltos con siete de sus alumnos, algunos de ellos mirandeses. Unai Salazar, responsable del centro, explicó que «formamos a alumnos desde los 4 años y tenemos un equipo de salto donde hacemos concursos por la zona del País Vasco. Funcionamos con la escuela de equitación y luego hacemos rutas y paseos por la zona de Valdegovía. Aparte tenemos una sección de campamentos de equitación y otra de equinoterapia, terapia para personas con discapacidad».

La suya es una profesión donde «cuesta salir adelante y sobre todo estando en una zona rural donde no hay mucha población; cuesta que la gente acuda. Si estuviéramos en Vitoria o Miranda sería más sencillo. Pero seguimos peleando día a día», señaló antes de dar paso la exhibición de sus pupilos, de lo más competitivos sobre la silla.

En uno de los interludios, la demostración de herraje acaparó del mismo modo la atención de los espectadores en los campos anexos a las instalaciones deportivas de fútbol del Casco Viejo. «Ahora hay que ir quitando los remaches de uno en uno, sin dar tirones bruscos», explicaba uno de los herreros en un momento de su intervención.

Como se pudo comprobar desde el público, «el animal está acostumbrado y se da cuenta de que no le hacen daño, que le están cuidando», añadió Javier Fernández ‘Lomana’, una persona con larga experiencia en el mundo del caballo a quien se le había encomendado la organización del espectáculo ecuestre. Paseos en carro, distintos puestos y el resto de actividades redondearon un encuentro que parece que vuelve a ir al trote.