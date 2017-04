La pasarela del río Bayas sigue sufriendo desperfectos sin una solución definitiva

La pasarela para salvar el río Bayas vuelve a reclamar la atención de los servicios del Ayuntamiento. No es la primera vez que lo hace, ya que las tablas de madera que forman el suelo sufren periódicamente desperfectos ocasionados por la meteorología. Una molestia que en esta ocasión no ha sido tan perjudicial para los transeúntes y los usuarios del carril bici que deciden pasar por ella, puesto que de momento, podrán seguir con esta costumbre ya que desde el Consistorio no se ha optado por la decisión de cortar el acceso como se ha hecho otras veces.

La responsable municipal de urbanismo, Noelia Manrique, explica que tan solo se ha tomado la medida de colocar unos conos, justo por delante de las tablas de madera que se han levantado. Una acción que se realizó el lunes por parte de Policía Local para «garantizar la seguridad» de los peatones y ciclistas, en las «tres» piezas que se han visto que están dañadas.

Se espera que esta misma mañana los operarios del Ayuntamiento puedan reparar el problema. En esta ocasión, al contrario que en otras, la superficie no se ha roto, por lo que en principio tan solo se atornillarán. «El efecto del agua y el sol lo que hace es levantarlas hacia arriba y ha cascado el tornillo», explica Manrique.

En menos de dos años esta es la tercera ocasión en la que se ha tenido que actuar en esta estructura por parte del Consistorio. Una reiteración que hace que se piense en una solución más a largo plazo, sin que sea un dolor de cabeza cada poco tiempo. En este sentido, desde Urbanismo se explica que «se está valorando técnicamente viendo el estado de la pasarela», aunque el primer objetivo es reparar lo actual para entrar en soluciones más duraderas una vez se haya solucionado.

Problemas habituales

Este inconveniente y el mensaje de una solución definitiva no es nuevo. De hecho, las reparaciones se han sucedido desde que se instalara y en agosto de 2015 la estructura ya tuvo su protagonismo. Un momento en el que las tablas se rompieron, lo que obligó a cerrar el tránsito durante más de una semana. Una medida que también se tomó un año después, cuando los desperfectos fueron los mismos, aunque la cinta que se colocó se soltó por lo que los peatones continuaron pasando por ella.

En cuanto al mensaje sigue siendo el mismo desde hace dos años, apuntando a una solución que dure. En este sentido, desde la concejalía de urbanismo se mantiene el deseo de una actuación a largo plazo. Una intervención para la que se han considerado en primer lugar otros materiales que no sufran tantos desperfectos como pueda suceder con las tablas de madera que hay en la actualidad.