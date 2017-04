Miranda prevé ingresar 1,1 millones por el IAE este año, 80.000 euros más que en el anterior

1.100.000 euros. Es la suma que espera recaudar este año el Consistorio por el Impuesto de Actividades Económicas, un tributo que deben pagar las sociedades que tengan un nivel de facturación superior a un millón de euros. En comparación con el curso anterior, en el que se alcanzó una cuantía de 1.013.388 euros por el IAE, y de cumplirse la previsión de ingresos para este curso, se experimentaría un incremento de alrededor de 86.600 euros.

Ese montante de 1,1 millones corresponde a la previsión de recaudación calculada en base a la matrícula remitida desde el Ministerio de Hacienda al Consistorio sobre actividades dadas de alta en el término municipal. Si bien, como precisan desde el Ayuntamiento, la cifra no deja de ser una predicción económica que después puede materializarse o no.

¿A qué se puede deber la subida? Por ejemplo, a que alguna de las grandes empresas que tienen que tributar en Miranda ha ampliado algún epígrafe, o también a la implantación de alguna nueva firma, analizan desde el área municipal de Hacienda. En este sentido, en base a los datos proporcionados desde el servicio económico de la administración local, el número de epígrafes registrados en 2016 fue de 442 obligados al pago del impuesto y otros 3.874 exentos.

Una empresa, señalan desde la misma concejalía, puede tener varios epígrafes, divisiones o altas en Hacienda, por ejemplo correspondientes a las áreas de distribución, comercio, elaboración... Eso significa que la cantidad de epígrafes equivale al número de altas y no a la cifra de sociedades con más de un millón de facturación. Y los más de tres mil ochocientos registros que quedan exentos, esto es, que no deben tributar por el IAE, pertenecen a las empresas que están dadas de alta en Miranda pero no superan esos niveles de beneficios.

A la espera de conocer con cuántas firmas que rebasan ese umbral de facturación cuenta la ciudad, donde no se esperan grandes variaciones –el curso pasado eran 250–, el incremento en la recaudación por este gravamen tampoco puede tomarse como un fiel indicador del crecimiento de la actividad económica en la localidad, pues solo significa que crece la cifra de sociedades que más facturan o que esas sociedades amplían su número de altas, pero no plasma el dato de las que quedan libres de tributar, matizan desde Hacienda.

Según la ordenanza reguladora sobre el IAE para 2017 (el periodo de cobranza va del 15/9 al 15/11), además de una serie de exenciones que afectan a diferentes entidades y asociaciones, se establecen distintas deducciones. Entre ellas figura una bonificación del 50% de la cuota correspondiente para quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad profesional durante los cinco años de actividad siguientes a la conclusión del segundo periodo impositivo de desarrollo de la misma.

Por otro lado, de lo recaudado en el ejercicio de 2016 por este tributo, el Ayuntamiento aportará a la Diputación un total de 119.286 euros, que representa en torno al 11% del millón que fue a parar a las arcas municipales, tras aprobar la liquidación del recargo provincial. Así debe procederse al ser el Consistorio una entidad recaudadora tanto para sí misma como para la institución provincial.

Revisión de tarifas

Aparte, la Junta de Gobierno Local también ha dado luz verde a la revisión de las tarifas del Matadero Comarcal de Miranda para el año 2017, formulada por la empresa adjudicataria del servicio.

La última modificación a este respecto se realizó en el año 2013, con lo que se deberá tener en cuenta el IPC de los últimos 3 cursos.