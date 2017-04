Destinan 16.000 euros a la seguridad de las gradas de la pista de atletismo de Anduva

Con el objetivo de garantizar la seguridad no solo de los deportistas, sino también de quienes acuden a ver las competiciones, el Ayuntamiento ha aprobado invertir 16.000 euros en mejorar las vallas de protección de las gradas de la pista de atletismo de Anduva. Unos trabajos que ya han sido encargados y que se prevé que arranquen la próxima semana. «Las actuales son un peligro porque entre las barras hay un hueco de unos 60 centímetros por los que se puede colar un niño y caerse. Para evitarlo se van a colocar una serie de rejas», explicó el concejal de Deportes, Alexander Jiménez.

Otra partida de 18.000 se invertirá casi a la vez en la transformación de parte de los vestuarios viejos del gimnasio en una sala de usos múltiples que se pueda destinar a impartir cursillos, hacer reuniones de clubes, dar una rueda de prensa... y que tendría capacidad para entre 20 y 25 sillas. Una vez ejecutada la obra habrá que instalar una alarma, ya que es la única zona del polideportivo que no la tiene, además de un proyector y mobiliario. «Estamos a la espera de que nos pasen los presupuestos de obra para elegir uno y empezar porque lo queremos tener listo para antes de verano», avanzó.

Precisamente esa es la época del año que se quiere aprovechar para intervenir en el tejado del frontón y eliminar las goteras que tiene. «Ahora estamos preparando el proyecto» que se quiere ejecutar aprovechando la temporada en la que «casi no tiene uso» y en la que, además, como alternativa, se pueden emplear los frontones de los barrio de Anduva y El Crucero. Los trabajos, a priori, cuentan con una partida de 60.000 euros, incluida en el presupuesto municipal de 2017.

Las actuaciones sobre calefacción y agua caliente que están pendientes de 2016 tendrán que esperar a que se tome una decisión definitiva sobre el proyecto de sala de máquinas. «Tenemos idea de hacer una grande que a posteriori se pueda complementar para que esa sola sea suficiente para generar el calor para todo. Es una forma de ahorrar».

Al igual aprovechar el vapor que se genera en las piscinas cubiertas. «Hay que expulsarlo. Si se le diera salida a un pabellón generaría un rendimiento». La solución que se adopte finalmente irá ligada al sistema de calor del gimnasio y del Pabellón Naranja y también a la disponibilidad de agua caliente en las duchas de los vestuarios de la zona de verano. «Estamos esperando a ver cómo se definen esos trabajos en el proyecto».

De momento, unos 220.000 euros del dinero remanente del pasado ejercicio está previstos destinarlos a la sustitución del suelo del pabellón. «Ya tenemos varios presupuestos y mediciones», aunque la ejecución material de los trabajos no se hará hasta agosto. Y es que hasta mediados de julio la instalación está ocupada por las distintas competiciones que alberga. En unas semanas confía en que se pueda ejecutar ya que, la obra en sí, se centrará en la zona periférica de las pistas, donde sí va a haber que picar para meter un aislamiento que ahora no existe. «En el resto de la superficie se colocará encima porque debajo no hay tierra, hay brea», detalló Jiménez.

Temporada de verano

Por otro lado, responsables del departamento de Deportes ya han comenzado a realizar los trabajos preparatorios de las piscinas descubiertas para cuando arranque la temporada estival. Se ha empezado a vaciar y limpiar una de ellas para ver con tiempo suficiente la necesidad de obras o reparaciones. «Hay que ver si hay alguna baldosa que se mueve, si funcionan todas las duchas...».

En lo primero que se ha actuado, y ya se ha solucionado, es en reparar una fuga detectada a final de la temporada pasada en la tubería que suministra de agua a todos los vasos de la zona al aire libre. «La teníamos cortada, pero ya se ha reparado», apuntó. También se ha comprobado que funcionan correctamente todos los aspersores para poder regar y asegurar que el césped esté perfecto, «lo más verde posible», cuando se abra la instalación.

Además, de cara a este verano ya todas los vasos contarán con una silla adaptada para facilitar el baño de las personas con movilidad reducida, tanto en Anduva como en Los Ángeles. «En la única en la que no se va a poner es en la de niños pequeños, para chavales de hasta 6 años, porque con esa edad son fáciles de manejar por sus familiares o un monitor», valoró el concejal.

También está decidido volver a contratar vigilancia privada para julio y agosto, los momentos de mayor afluencia de bañistas, porque «da una seguridad al personal y a los usuarios. La medida el año pasado funcionó muy bien. Hay días en los que se concentran alrededor de 3.000 personas y la Policía Local no puede estar continuamente allí», indicó.

Al mismo tiempo, se va a optar por contar con «un socorrista de guardia» por si se alargara la temporada de baño, como el año pasado, y fuera necesario mantener abierta una segunda piscina en el tramo final del verano. «Si vemos que llega una ola de calor y que acude mucha gente se permitiría el baño en dos vasos en jornadas puntuales».

De manera paralela se está trabajando, en colaboración con el Club Mirandés de Montaña en «retocar y reformar el rocódromo para hacerle más atractivo. Se trata de cambiar las presas para que con nuevos recorridos siga resultando atractivo para la gente que suele ir», concluyó Jiménez.