La Comisaría de Miranda investiga entre 5 y 10 delitos de hostigamiento al año ligados a Internet

Además de patrullar la calle, intervenir en redadas, agresiones, robos o investigar desapariciones... a la Policía Nacional le toca bucear, cada vez más, en las redes sociales y ponerse al día con todo lo que implican las novedades de las tecnologías de la comunicación. Y es que la comisión de delitos no es ajena a la red. Virtual no significa impune. Lo tienen muy claro en la comisaría Mirandesa donde investigan al año entre «5 y 10» denuncias relacionadas con el acoso a través de Internet.

A éstas habría que sumar, además, aquellos casos que directamente se ponen en conocimiento de la Brigada de Investigación tecnológica, con sede en Madrid. Ese fue el caso de una vecina de la ciudad víctima de ‘stalking’, palabra de origen inglés con la que se identifica el acecho incesante a un persona valiéndose de la red y las aplicaciones móviles.

En Miranda, la víctima que acudió a la unidad especializada de la Policía Nacional en busca de apoyo, tuvo que soportar que alguien vertiera en su nombre mensajes calumniando a otra gente en foros relacionados con un tipo de música. «La estaban denunciando a ella por difamar a terceras personas y no era quien lo hacía. Aunque no es fácil demostrarlo», detalló el inspector jefe de la comisaría de Miranda, Fermín Treceño.

Éste sería uno de los cuatro tipos de hostigamiento que se recogen en el Código Penal tras la reforma aprobada en 2015 y con la que se trató de legislar aquellos delitos que no entraban dentro de la consideración de acoso sexual, por no darse una relación de superioridad; ni en la de coacción, al no existir violencia. La norma tuvo que adecuarse a la realidad social y lo hizo tipificando nuevas conductas punibles.

Una de ellas busca evitar que se vigile, persiga o busque la cercanía física con una persona, situación muy habitual en el ámbito de la violencia de género, sobre todo, «después de una separación o un divorcio. Hay un porcentaje elevadísimo de casos en los que se produce hostigamiento», aseguró el inspector jefe.

Programa espía

Un problema que se traduce en seguimientos, llamadas y mensajes persistente o, incluso, en la instalación en el móvil de un programa oculto que permite leer las conversaciones escritas y conocer la localización exacta del dispositivo. Ese es una de las situaciones en las que tienen experiencia. Las primeras sospechas de que algo así podría estar pasando surgieron cuando la víctima alertó de que «se encontraba con su expareja incluso estando de vacaciones en la costa valenciana y que ésta conocía detalles de ciertos mensajes que no debería saber», detalló.

Dos circunstancias que hicieron pensar en la existencia de un programa ‘espía’, algo que «se puede instalar en dos minutos» y que solo requiere de acceso al terminal, un requisito que también se cumple en personas que han estado conviviendo.

Como queda oculto y no conlleva un gasto llamativo de batería o de datos no da señales de su existencia. Pero está y envía información de manera periódica a quien lo ha dado de alta. De ser así, al hostigamiento, que puede ser castigado con entre 3 y 2 años de prisión o multa de 6 a 24 meses, se le suma uno de intervención de las comunicaciones, «un delito muy grave y con penas mucho más fuertes».

300 ó 400 mensajes

Sin salir del acoso nos encontramos también con el supuesto que valora situaciones en las que el acusado intenta establecer contacto con la víctima a través de cualquier medio de comunicación. Un supuesto que suele ir unido a parejas que lo dejan y en la que una de las partes no lo acepta. «Se mandan cientos de mensajes: 300 ó 400 al día. Antes con el SMS no era tan masivo, porque había que pagar por cada envío», señaló Treceño.

Y es que en comisaría, a la hora de formular la denuncia, como medio de prueba han llegado a extraer «páginas y páginas de conversaciones, en las que se muestran comportamientos pasivo-agresivos. Tan pronto se pide a la víctima que vuelva y que la quiere y tres minutos después, la insulta».

Más ligado a las amistades y a menores de edad han comprobado que están los casos en los que se hace un uso indebido de datos personales para mercancías, contratar servicios o hacer que terceras personas se pongan en contacto con la perjudicada. Se trata de hacer daño a alguien con quien me llevo mal apoyándose en páginas web a las que se suben «fotos, datos privados, número de teléfono y en las que se explica que te dedicas a la prostitución», explicó.

Todavía recuerda Treceño una investigación realizada en su anterior destino para averiguar quién había creado hasta 27 perfiles falsos en redes sociales suplantando sus identidades. «Creo uno de la víctima y, para darle verosimilitud, otros 26 de familiares. Los manejaba todos a la vez. Cuando lanzaba una invitación a un amigo éste podía ver que en los contactos estaban sus padres, hermanos... Una vez que aceptaban hablaban con el suplantador que solo vertía injurias y calumnias, apoyadas por los otros perfiles falsos. Todo lo controlaba un único individuo».

De aquella época es otro caso en el que a una profesora le habían creado a su nombre un montón de anuncios de prostitución y en el que descubrieron que «el autor era un niño de 11 años, alumno suyo, que quiso hacer una gracia».

También agentes de Comisaría han tenido que intervenir para investigar otro tipo de casos tipificados, aquel en el que se atenta contra la libertad o el patrimonio de una persona o de alguien de su entorno. «Se da mucho con daños a coches dentro del ámbito de la violencia de género. La pareja rompe y como sabe qué coche tiene la ex y dónde aparca, éste aparece con rayones, ruedas pinchadas... incluso quemado», zanjó.