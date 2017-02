El PSOE saca adelante los presupuestos con Miranda Puede mientras el PP sigue crítico

Tras semanas de reuniones y negociaciones, el PSOE volverá contar con el voto favorable de Miranda Puede para sacar adelante los presupuestos municipales de 2017. Un único voto que le basta al gobierno para aprobar el proyecto. En un comunicado hecho público en la tarde de ayer, la formación de la que es portavoz Esperanza Muñoz transmitió que tras los últimos encuentros mantenidos con el Gabinete de Aitana Hernando, en los que les han trasladado sus aportaciones a las cuentas del presente ejercicio, y pese a estar ante un proyecto «muy ajustado y con escaso margen económico de maniobra», han logrado que se incluyan más de una veintena de sus iniciativas.

Por eso y «sobre todo para evitar una prórroga, lo cual no creemos beneficioso para Miranda, y por ser coherentes con nuestro programa electoral, hemos acordado apoyarlos», señalaron desde el grupo, que aún no ha hecho públicas sus propuestas concretas. No así el PP, que compareció también ayer para dar cuenta de una amplia batería de proposiciones que han elevado al gobierno en la negociación. De hecho, su portavoz, Borja Suárez, ya deslizó que era muy probable que las cuentas salieran adelante con el voto de Miranda Puede antes de lamentar lo que a su juicio ha sido una decepcionante gestión de los socialistas en materia de inversiones.

Como en anteriores declaraciones, el concejal popular evidenció la «falta de gestión» del Consistorio que está llevando a la ciudad a «importantes cotas de decadencia», con «graves deficiencias que se están convirtiendo en sistémicas». Sobre su voto a las cuentas, argumentó que, pese a que tratan de buscar soluciones, «no dejan de ser un instrumento cortoplacista» y en realidad «da igual apoyarlas que votar en contra» porque el margen de maniobra es muy escaso. ¿Por qué? «Comparados con las del año pasado o anteriores, cambian en poco. Y la estrategia tiene que ir cambiando». Este curso, los Capítulos 1 y 2 (gastos corrientes y personal) suponen «el 77,2%, prácticamente absorben todo». Esos costes fijos suben año tras año y «la única solución es tratar de gestionar mejor».

El portavoz analizó que «si de esos 37,5 millones, el 79,2% es gasto corriente, dentro de esas partidas el 23% de todo el presupuesto corresponde a trabajos de empresas externas. Ya no es que gastemos 15 millones en personal, sino que los servicios públicos se mantienen con más de 9 millones que hay que sumar a esa cantidad. 24 millones para personal y personal contratado». En el fondo, el capítulo de inversiones «se reduce al 11%, y ahí está el margen de maniobra que también está muy limitado porque muchas inversiones son de presupuestación obligatoria, por ejemplo el ARU».

Quitando todo eso «quedan escasamente 3 millones, de los cuales las prioridades son totalmente diferentes». ¿Dónde está un plan de prioridades esta ciudad? ¿Quién define que la principal inversión sea una piscina climatizada?» El PP reclama, en ese sentido, planes estratégicos para aspectos como la reindustrialización y el empleo.

«Radiografía alarmante»

«La principal propuesta que pedimos al equipo de gobierno es que hay que sentarse para reestructurar todo; el organigrama de personal, la catalogación de puestos de trabajo, los objetivos o las funciones para no tener que prorrogar contratos como el de la basura, la ORA o el del transporte público. No hay una inspección, no hay una vigilancia, no sabemos dónde mejorar, carecemos de los estudios de costes de un solo servicio. El resultado de esta radiografía es alarmante».

Suárez agregó que de las condiciones previas presentadas por el PP, el PSOE aceptaba definir fechas para esos principales contratos municipales y también mejorar las bases de ejecución. Ya entre las propuestas de los conservadores figuran el impulso de la entidad para la promoción industrial, que «hasta ahora no ha existido», la creación de un aparcamiento para camiones y transportes especiales, incrementar ayudas al comercio, fomento del piso superior de la Plaza de Abastos o la reforma integral de las calles Ramón y Cajal y Arenal, entre muchas otras.