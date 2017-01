Miranda incluye en el presupuesto el arreglo de la carretera de Ayuelas a la N-1

Baches y socavones jalonan la vía más directa que tienen los vecinos de Ayuelas y Santa Gadea del Cid para acceder a la N-1 y también al hospital. Una calzada de difícil tránsito en sus actuales condiciones y que ambas localidades, junto a Bugedo, esperan que se renueve a lo largo de este ejercicio. Se trata de unos tres kilómetros en los que las tres entidades tienen una titularidad compartida. En el caso de Ayuelas, al tratarse de una pedanía, la financiación recae sobre el Ayuntamiento mirandés, que ha confirmado que incluirá una partida económica en el borrador de presupuestos pendiente de aprobar. Los otros dos municipios afectados ya cuentan con una ayuda aprobada por la Diputación de Burgos para que puedan costear el tramo que le corresponde a cada uno de ellos.

La mayor parte del trazado de este antiguo camino rural es competencia de la Entidad Local Menor, que deberá de correr, aproximadamente, con el 60% del coste de la obra. Un trabajo que en un presupuesto solicitado el pasado año valoraba la inversión global en unos 80.000 euros (más IVA) para acondicionar y asfaltar tres kilómetros de vía, de los que 2 debería sufragar Ayuelas, 700 metros Santa Gadea y 300 Bugedo. «Hay que hacerla nueva por completo», reconoció el teniente de alcalde de la pedanía, Iñigo López, que ya se reunió con la alcaldesa, Aitana Hernando, y con los técnicos municipales para ver de dónde podía salir la financiación y cuál sería el proceso de contratación a seguir. «Aún no está definido si se va a hacer todo el trazado de manera conjunta o cada entidad individualmente».

Lo fundamental es que el Consistorio mirandés ha comprometido la inclusión de una partida para poder ejecutar la obra. La cuantía ronda los 40.000 euros; si bien, el concejal de Obras y Servicios, Adrián San Emeterio, reconoce que es una cifra provisional, estimativa. Se definirá más cuando los técnicos municipales, que ya han visitado la zona para tomar medidas y analizar la situación, presenten un proyecto detallado. «La cuantía ahora mismo es orientativa», insistió. Se irá definiendo con más exactitud en los próximos días.

Pero lo esencial para Ayuelas pasaba por tener la confirmación de que la actuación se va a incluir en el presupuesto para 2017, para aprovechar que las otras dos poblaciones implicadas ya tienen aprobada la partida y la perderían de no realizar una actuación que consideran muy necesaria. «Es una oportunidad que hay que aprovechar» y con la que se daría respuesta a una demanda que el algo más de medio centenar de los habitantes habituales de la Entidad Local Menor lleva años reclamando.

Y es que la vía no es solo utilizada por los vecinos, también el autobús escolar ha incluido esta calzada en su ruta, cuando el recorrido va de Bugedo a Ayuelas o viceversa. Así se hizo el curso pasado, aunque éste tiene otro circuito con localidades como Guinicio, Bozoó o Suzana.

Colaboración

Lo principal para el regidor de Santa Gadea, Jorge Ortiz, es lograr un acceso más rápido y en mejores condiciones al hospital. «Se llegaría en menos de diez minutos, algo que en caso de emergencias sería importante. Por ese motivo hemos priorizado el proyecto y hemos pedido a la Diputación de Burgos financiación para poder asumir la parte que nos corresponda», apuntó.

En su caso, serían algo menos de un kilómetro, para los que contarían con una partida de unos 35.000 euros para una vía que «se venía usando mucho, pero que ahora está impracticable». Por eso, y porque de no invertir el dinero lo perderían, «sí o sí la obra hay que hacerla este año». Lo tiene claro. «Es beneficioso para todos», incidió Ortiz, cuya localidad cuenta con 173 empadronados.

También Bugedo, al que le correspondería asumir el coste de la reforma de unos 300 metros. «Lo ideal sería ejecutarlo de manera íntegra, todo a la vez. Tenemos que sentarnos todas las partes a ver números», valoró el alcalde de la localidad, Juan Manuel Ramos, consciente de que lo ideal sería hacerlo de manera conjunta porque saldría más barato. «A nosotros traer las máquinas para ese trocito nos puede costar más que la obra en sí», reconoció. La localidad ya cuenta con una memoria valorada sobre el tramo de su competencia que en su día elaboró un técnico municipal.

Pero el de la carretera no es el único problema, ni el más grave que tiene Ayuelas. El abastecimiento de agua potable es una de las situaciones que más les preocupa. La traída que se realiza desde Bozoó no está en óptimas condiciones, lo que provoca numerosos cortes de suministro. «Ha habido incluso fines de semana en los que no ha habido agua corriente», recordó López.

Solucionarlo, según la memoria con la que ya cuenta el Ayuntamiento mirandés, requeriría una partida de unos 350.000 euros. Dinero que no saben cuándo llegará porque en esta materia las actuaciones se centran ahora en la mejora del saneamiento de Orón y después le tocaría el turno a Ircio.