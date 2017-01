Montefibre prevé arrancar sus calderas en pruebas la próxima semana

Las calderas se pondrán en marcha la próxima semana para realizar las pruebas de funcionamiento con las que garantizar que el sistema de producción esté listo cuando la materia prima, el acrilonitrilo, llegue a la planta de Montefibre en la carretera de Logroño. Materia prima imprescindible y que los responsables de la firma confían en que no tarde demasiado en llegar por barco al puerto de Bilbao. «Tiene sus tiempos de viaje y de aprovisionamiento y estamos aún a la espera de poder cerrar una fecha concreta. No me han confirmado día de entrega. Lo único que puedo decir es que casi con toda seguridad va a ser en febrero», explicó el consejero delegado de la empresa, Juan Carlos Rovira.

Una vez que atraque el buque, en menos 24 horas el producto llegará a la factoría para que se pueda comenzar la producción que, inicialmente, alcanzaría los 1.000 toneladas para «ir creciendo progresivamente y alcanzar la velocidad de crucero en unos tres meses. Ese es un poco el objetivo», apuntó. El plan de trabajo pasa por que el segundo mes puedan llegar a general 2.000 y el siguiente ya las 4.000, que es la cantidad que entienden como óptima para la primera etapa. «Esta sería nuestra rampa de lanzamiento».

De manera paralela, siguen actuando para incorporar al personal necesario de cara a la operatividad de la fábrica. De momento, la plantilla adscrita a Montefibre estaría «dimensionada para hacer las pruebas» y se están organizando los cursos de capacitación para quienes no tienen experiencia previa en este tipo de tareas de la químico-textil. A ellos está previsto formarles durante las dos próximas semanas.

Calidad de la producción

El proceso de selección de los trabajadores necesarios para arrancar está prácticamente acabado, aunque «según vayamos creciendo tendremos que incorporar más gente». Y es que, desde el principio, quieren tener la seguridad de que las características de su producto es la que demandan sus clientes. «Tenemos que estar muy seguros de que la calidad que se alcanza en nuestras fibras es la que nos solicitan, antes de cerrar más compromisos de los que ya tenemos firmados en este momento».

La contratación de personal ha centrado buena parte del trabajo realizado en los dos últimos meses. En noviembre de 2016 formaban parte de la plantilla 28 personas, un número que tenía que ir creciendo hasta rondar las 125 que son las que los responsables de la empresa estimaban que son necesarias para poder poner en marcha una planta en la que se trabaja a tres turnos todos los días de la semana.

Inicialmente se recurrió a aquellos profesionales que habían formado parte de la planta, para evitar tener que destinar tiempo y esfuerzo a la formación sobre las tareas a realizar. Después, para aquellos puestos que no se había logrado cubrir se optó por lanzar ofertas de contratación a través de distintos portales especializados en Internet.

Desde que Praedium desembarcó en Montefibre, en mayo de 2015, sus responsables han venido apuntando como su objetivo el alcanzar una producción de 45.600 toneladas anuales de fibra acrílica, con destino a más de 210 clientes en 30 países. Un mercado con el que se esperaba ingresar 110 millones de euros.

La firma catalana de inversiones destinó dos millones de euros a una ampliación de capital por la que obtuvo el 90% de las acciones del fabricante de hilatura. El 10% restante se mantuvo en manos del grupo italiano Montefibre. Entonces, su objetivo pasaba por reabrir la planta el 15 de septiembre de ese año, una fecha que fue anulada ante la indefinición que entendían que se derivaba de las condiciones de pago de la deuda contraída con Endesa por el suministro de gas natural.