Herrera recuerda que 400 empleos dependen de la continuidad de Garoña

Tras conocerse que la comisión técnica del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) avala reabrir la central nuclear de Santa María de Garoña a condición de que se practiquen una serie de inversiones tendentes a mejorar la seguridad de las instalaciones, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, señaló ayer que del funcionamiento de dichas instalaciones dependen aún cuatrocientos empleos que, en caso de ampliarse la explotación, podrían elevarse a unos 1.500 en el entorno de Miranda.

El líder autonómico abogó en este sentido por la continuidad de la planta atómica, siempre que el CSN, que se reúne hoy para estudiar el informe sobre la renovación de la licencia de explotación hasta los 60 años de vida útil, tal y como solicitó su titular, Nuclenor, garantice la absoluta seguridad de su funcionamiento. Herrera precisó que lo primero de todo es garantizar la seguridad de la instalación, para las personas y el medio ambiente, pues «es lo primero y sin ello no hay más que hablar».

Si bien añadió que a tenor del panorama energético actual y la «falta de planificación habida sobre la minería del carbón autóctono y las centrales térmicas, España no se puede permitir ninguna frivolidad en torno a lo que es la garantía de los suministros necesarios y debería blindar esas necesidades». Y es que, a juicio del líder castellanoleonés, respecto de las necesidades energéticas de las fábricas «no se juega, y tampoco se juega en materia de empleo».

De ahí que, tras reconocer que los políticos no deben caer en la frivolidad de hablar sobre cuestiones tan técnicas como la seguridad nuclear, sí apostó por ampliar la licencia de explotación de Garoña si el CSN, con todos los informes correspondientes, entendiera que la actividad no entraña riesgo alguno.

Por parte de los empleados, el presidente del comité de empresa, Samuel Núñez (UGT) trasladó que «cualquier paso dirigido hacia una decisión favorable no deja de ser positivo». Sin embargo «hay que reconocer que el CSN no ha emitido ningún informe. Lo que los técnicos van a comenzar a hacer ahora es presentar los informes técnicos a la cúpula del Consejo, lo que se puede demorar semanas o meses. Es decir, no hay informe favorable. Sí es cierto que se está trabajando en eso y se van a presentar informes alConsejo, pero no se ha emitido ningún dictamen por parte del CSN. Qué más quisiéramos nosotros que eso fuese así».

Por su parte, Alberto César González, integrante del comité de empresa y representante de la central Unión Sindical Obrera (USO) en la central, transmitió que «los trabajadores llevamos 4 años allí después de sacar el combustible manteniendo la planta lo mejor posible, porque sigue siendo una central nuclear, no hay que perderlo de vista. Seguimos teniendo más de 2.500 barras de combustible en la piscina, la seguimos manteniendo, bajo nuestro prisma y el de la propiedad, en perfecto estado de revista».

Sobre las declaraciones del presidente de la comunidad, el portavoz sindical coincidió con su postura. «En las paradas de recarga que ha tenido la planta durante los 40 años que ha estado en funcionamiento, nos juntábamos a trabajar más de mil personas durante un mes y medio, últimamente incluso en paradas que han durado hasta 6 meses». Y poner en marcha la planta, «lo cual requeriría de una parada larga de varios meses, supondría que estaríamos trabajando más de 1.200 personas».