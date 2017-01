Cáritas estima en una hectárea por persona la viabilidad del proyecto de horticultura

El trabajo en la tierra es imprescindible, pero no suficiente para dar el salto de la capacitación y la formación como hortelano a la gestión de una entidad de agricultura ecológica. Para llegar a ese nivel es esencial disponer del terreno necesario para dar viabilidad al proyecto A Huertas con la Vida. La subsistencia pasaría por disponer de 5.000 metros cuadrados de terreno, el doble del que tienen ahora, para alcanzar una producción de subsistencia; pero necesitarían llegar hasta los 10.000 para poder poner en marcha una empresa de desarrollo, que es el objetivo que deberían alcanzar este verano, atendiendo a la programación teórica del proyecto en tres fases distintas: aprendizaje, vivero (que se amplió para dar más sostenibilidad a la iniciativa) y constitución de una empresa.

Ese es el objetivo en el que tienen la vista puesta las nueve personas que continúan con el trabajo en el campo bajo el paraguas del proyecto promovido por Cáritas, con la colaboración del Ayuntamiento, con quien ya está en conversaciones para tratar de buscar el acceso a la tierra necesaria mediante una cesión municipal. Pero «no es fácil encontrar esa superficie y que además esté vallada y tenga sistema de riego», reconoció Tania Busto, responsable de A Huertas con la Vida.

Evidentemente, no se pretende que todo el suelo forme parte de un mismo espacio, que se encuentre junto; se conformarían con que estuviera en una única parcela el terreno sobre el que trabajará cada agricultor. «Si queremos que la gente avance y pueda gestionar una actividad sostenible sería necesario contar con una hectárea para cada persona», apuntó.

Con esa superficie, bien explotada, las estimaciones generales de ingresos llegarían a los 1.000 euros brutos al mes, un dinero del que habría que descontar el gasto en planta, abonos, maquinaria, gastos administrativos, cuota de autónomos... Si a estos costes hubiera que incorporar el pago de una renta por el suelo la iniciativa perdería mucha viabilidad. De ahí que, aunque varios propietarios se han dirigido ya a Cáritas para ofertar terrenos que tienen libres, el alquiler no es una opción que se hayan llegado a plantear de momento; aunque tampoco es algo que se pueda descartar. «Para iniciar una actividad en este tipo de sector no podemos empezar perdiendo, con déficit. Tenemos que atar los números muy bien. El plan de viabilidad individualizado aún no lo hemos empezado porque no sabemos con qué metros cuadrados contamos», incidió Busto.

De manera paralela, se está trabajando para definir la fórmula empresarial que amparará el trabajo de los hortelanos implicados. De hecho responsables de Cáritas implicados desde el principio en la puesta en marcha de este proyecto participaron ayer en Valladolid en una reunión de la Unión de Cooperativas de Trabajo para conocer de primera mano algunas de las opciones a las que podrían acogerse.

En principio, parece que la que más peso gana es la de que los cultivadores se den de alta como trabajadores autónomos para posteriormente dar el salto hacia la constitución de una cooperativa de servicio. «Por nuestras características, parece que es la fórmula en la que más encajamos. De esta manera cada productor tendría el control sobre su producción y su trabajo que es lo que más gusta en el grupo», apuntó.

Para que sus integrantes puedan empezar a vender una producción autónoma en verano, habría que comenzar a sembrar en el campo en marzo o abril; un plazo que puede resultar demasiado corto para acceder al suelo necesario, aunque «en eso estamos trabajando».

Al mismo tiempo continúan vendiendo los productos de invierno (berza, cardo, lombarda, coliflor, brócoli...) que están recogiendo. Menos de los previstos por la sequía del verano, lo que les ha obligado a reducir casi a la mitad el número de cestas del grupo de consumo. Ahora reparten a unas 50 personas. También han tenido que limitar las tiendas a las que abastecen. Sí continúan, y con buenos resultados, con el puesto en el mercadillo semanal.