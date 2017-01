El Catastro inicia, de oficio, la inspección de los inmuebles de toda la ciudad

La Dirección General del Catastro lleva insistiendo desde hace tiempo en la necesidad de hacer una regularización de los inmuebles de las ciudades, o lo que es lo mismo, una inspección de la situación en la que se encuentran para perseguir posibles actuaciones fraudulentas. Y ahora a puesto el ojo en los de Miranda y acaba de iniciar, de oficio, el proceso para que comience la revisión de los edificios.

Abote pronto parece lógico que cualquier administración tiene que estar de acuerdo en que debe erradicarse el fraude en todas sus vertientes. «Nosotros apoyamos que se persiga y se penalice el fraude, por supuesto», apunta la concejala de Hacienda, Laura Torres, que indica a su vez que con lo que el Ayuntamiento no está de acuerdo es con que «se acometa de esta manera sin que se haga antes una revisión de los valores catastrales, que es lo que les hemos pedido ya en varias ocasiones». Por eso es por lo que Miranda no ha firmado el convenio ; lo que ha hecho que el Catastro haya decidido actuar de oficio.

Insiste Torres en que esta medida tiene que estar directamente ligada con una valoración. «Nosotros entendemos que en el momento en el que se haga la valoración, si se detecta el fraude, es en ese momento cuando se tiene que corregir, no antes.

La inspección que va a iniciarse tiene por objeto constatar si algún inmueble se ha modificado y se ha seguido para ello el cauce legal o si no se ha hecho.

Un ejemplo de irregularidad y por lo tanto de fraude, podría ser la construcción de una piscina en alguna parcela sin que se haya solicitado la licencia. «Ahí el Catastro detectaría que hay una construcción nueva y que no está reglamentada».

Dice también la responsable del departamento de Hacienda del Consistorio que la negativa a la firma del convenio nada tiene que ver con que piensen que en Miranda hay muchas irregularidades.

«No nos preocupa ya que va a afectar muy poquito. La valoración que hay hecha es muy reciente y por lo tanto no ha podido haber mucho fraude en Miranda pero insisto, no vamos a aceptar una inspección si no va unida a una valoración, que es lo que queremos». Considera Torres que si se efectúa lo que se logrará será bajar los valores catastrales.

Ya había intentado el Catastro en dos ocasiones poner en marcha esta iniciativa «y en las dos nos hemos negado». Por eso se sigue insistiendo en la bajada. «Esta misma mañana he hablado con el gerente del Catastro para pedirla de nuevo y me ha dicho que se hará este año».

Existe por lo tanto un cierto malestar por el modo en el que se ha tomado la decisión unilateral desde el Catastro porque «nosotros, como todas las administraciones estamos de acuerdo en que hay que eliminar el fraude, pero insistimos y no nos cansamos de repetirlo que la inspección se podía hacer a la vez que una nueva valoración. Entendemos que sería lo más aconsejable. No queremos desligarlo de lo que para nosotros es lo importante».

Además de en Miranda, el Catastro ha tomado la misma medida en otros dos municipios de la provincia, concretamente en Santa Gadea del Cid, donde se inspeccionarán 329 inmuebles, y en Villazopeque, donde se revisarán otros 199.

De detectarse infracciones los propietarios de esas viviendas o locales tendrán un plazo de quince días hábiles para presentar las alegaciones y pruebas ante el Catastro.