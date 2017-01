Un escaparate lleno de opciones

Internet. Seguramente ésta sea la palabra que más ha cambiado la forma en la que las personas se relacionan, actúan o incluso compran. Una revolución que hace que todo se mueva rápido, posibilitando una manera diferente de enfrentarse a problemas o necesidades, pero también favoreciendo nuevos retos. Uno de ellos atañe al pequeño comercio. Ellos son la parte más débil de un gran sector, con una viabilidad rodeada de tiburones. Una situación en la que algunos han encontrado en la red de redes el mejor espacio para crecer.

Uno de los que ha recorrido gran parte de su desarrollo on line son los fotógrafos de People Producciones. «El 90% de la gente nos contrata por la web», resume Daniel Alonso, que explica que ha sido un proceso lento en el que el trabajo y el esfuerzo no están exentos. Hace seis años decidieron cerrar su establecimiento a pie de calle, una decisión que se veía con extrañeza desde fuera. «Daba vértigo. A nosotros los primeros», confiesa Gloria Cavia. ¿El motivo? No era otro que tanto Daniel como Gloria se dieron cuenta de que «contratábamos la misma cantidad de trabajo a través de la web que la que entraba a la tienda», recuerda Daniel.

Ahora han iniciado una nueva aventura, sin olvidarse de la fotografía, con una tienda con productos relacionados con los bebés. A espejo de People también han tratado de abrirse un camino digital, aunque ellos mejor que nadie son conscientes de las dificultades.

Un primer paso que también lo dieron en Jokari, en la calle Ramón y Cajal. Un nombre que pasó de ser una juguetería al uso, en la que poder comprar el último modelo de la muñeca para regalar en Navidad a tener que reinventarse. A buscar un hueco en el que desarrollarse. Su propietaria Ana García explica que esa salida la encontró en las ventas a través de Internet.

Además, en su caso los productos tienen un destino muy preciso, el del coleccionismo. Una posibilidad que en una ciudad pequeña habría tenido un influencia mucho menor, en comparación con el volumen de negocio que ha alcanzado con las ventas on line, donde los clientes se multiplican exponencialmente, creando mayores posibilidades.

Ana no esconde que ella fue la primera sorprendida cuando comprobó los efectos de meterse en el mundo digital, donde ha pasado a vender productos «todos los días». «Hace cinco años empecé mirando páginas para ver cómo podía sacar adelante el género que tenía en el almacén», relata Ana, ante esas primeras investigaciones, sin saber dónde podía acabar todo aquello. En ese proceso encontró un portal dedicado al coleccionismo donde se ubicó y desde ese momento «nunca he ido a menos, al revés», destaca orgullosa.

Ahora, sin evitar la sonrisa se acuerda del primer producto que colocó en su escaparate virtual «unos muñecos Geyperman que el primer día ya vendí». Éstos y las «Nancys antiguas» han sido los juguetes que más demanda han tenido según su experiencia. De hecho, ya no tiene ninguno.

Pero no todos los negocios centran su mayor actividad en las ventas en la red, hay otros que simplemente ven que es una forma de completar lo que se hace en la tienda. Así se sienten en Leire Complementos, donde Leonor Martínez trata de dar salida a sus productos a través de Facebook, aunque «me han ofrecido y me insisten» para montar una web.

En su caso, fue una hija quien la animó a dar ese paso. Ahora tras la primera sensación de rechazo, confiesa que «estoy contenta» pese a ser «de la otra época», afirma entre risas. En cualquier caso, las ventas on line ya son una parte de su negocio, algo que «espero mantener». «Mandamos a toda España y también tenemos una clienta en el extranjero. Es alucinante», afirma Leonor, ante el cambio y la expansión que puede suponer la presencia on line.

Éste es uno de los alicientes indiscutibles: el aumento en las ventas potenciales. Una manera de «no cerrarnos solo a la ciudad», advierte Leonor.Además, desde Born se apunta a que la gente que acude a través de su web es diferente a los que entran por la puerta. «A nivel on line notamos que productos que en Miranda no se vende tanto, por Internet sí porque el tipo de cliente cambia», resalta Gloria.

Alcance y trabajo

Una multiplicación en las posibilidades que en People y Jokari ya ven como un escaparate mundial. Un adjetivo que puede sonar muy grande, pero que la realidad demuestra que es posible. Por ejemplo People ya ha salido fuera de España a Estados Unidos y este año se puede sumar Suiza o Alemania, porque desde allí han llegado clientes interesados. En el caso de Ana, en los cinco años que lleva en el mundillo ha sellado paquetes con dirección a América, tanto del Norte como del Sur, toda Europa o incluso Japón.

Pese a que puede suponer una manera de multiplicar clientes, el método no tiene ningún ingrediente secreto: el trabajo sigue siendo muy necesario. «No es una fórmula infalible», apunta Daniel, que explica que «es tan importante la imagen digital como la física». Además hay que estar atentos a los cambios. «Hace unos años lo importante era tener la web, luego todo era Facebook y ahora Instagram», apuntan señalando la dedicación en la comunicación que hay detrás.

Ésta es otra clave, explicar bien para evitar las malas opiniones, porque un comentario «te puede elevar pero también hundir», advierte Daniel. Algo que en Jokari también detectan porque la confianza es fundamental y Ana en el lustro que lleva, ha conseguido ser una tienda «cinco estrellas», presume.

Ana y Leonor también dejan claro que el trabajo se mantiene. «Te absorbe mucho tiempo», advierten en Leire Complementos, quien ve cómo a través del Facebook su tienda se ha convertido en un 24 horas. En el caso de Ana, a las fotografías y la descripción sobre el estado de conservación de los juguetes y sus envoltorios, se une además que el embalaje tiene que ser especialmente cuidados. Pata que llegue sin problemas a cualquier parte del mundo.