El Ayuntamiento adjudica menos de la mitad de las becas para música y colegios

Las becas que se conceden desde el Consistorio al alumnado del conservatorio de música así como al de los centros educativos centran la última denuncia hecha pública desde el grupo municipal de Izquierda Unida, desde donde advierten que durante el ejercicio de 2016, de las partidas económicas fijadas para estos dos conceptos se han concedido menos de la mitad. Según los datos que trasladan desde la formación, «de un total de 28.000 euros presupuestados en el último curso para las ayudas del conservatorio y los colegios, se han adjudicado finalmente 11.641 euros, tan solo un 42% de lo comprometido».

Por parte del grupo de la oposición ponen el acento en que estas bajas cifras de adjudicación de subvenciones se producen en un contexto de crisis complicado para los mirandeses. «Todo ello se da en un momento histórico de emergencia social en el que la pobreza y la precariedad afectan a más familias en nuestra ciudad», reprochan desde el partido que encabeza Guillermo Ubieto. «Si contabilizamos el total del dinero presupuestado para las diferentes becas podemos comprobar cómo el PSOE y su discurso de compromiso social están vendiendo humo, haciéndose la foto social para luego no atender realmente sus compromisos.

Concretamente en lo referente al conservatorio de música del municipio, censuran que «de los 8.000 euros presupuestados a petición de IU y Ganemos, se han adjudicado únicamente 1.122, es decir, se va a dar sólo un 14% de lo fijado para las becas para el conservatorio. Tan solo 3 familias accederán a estas ayudas de un servicio al que acuden más de 300, y pese a que los criterios establecidos eran lo suficientemente restrictivos como para que el número de las que las solicitasen fuese pequeño, de 11 peticiones se han denegado el 64%».

En este sentido el grupo recuerda que «el pasado agosto ya denunciamos que los requisitos impuestos para acceder a becas del conservatorio establecían unos umbrales totalmente irreales utilizando el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) de una forma restrictiva». A este respecto agregaban entonces que el equipo de gobierno había aprobado «unilateralmente» unas ayudas de las que «son conscientes no se van a usar en gran medida».

Al mismo tiempo, desde la formación «instábamos al equipo de gobierno a convocar una comisión paritaria donde establecer criterios sociales y realistas que asegurasen el reparto del totalidad de la partida presupuestaria de 8.000 euros en subvenciones para el alumnado del conservatorio, una propuesta que «fue desoída por parte del PSOE». Ahora, seis meses después, «los datos nos dan la razón», lamentan.

«Condiciones leoninas»

IU recalca que «hemos reivindicado sistemáticamente una política de becas y ayudas orientada a facilitar el acceso a servicios culturales bajo criterios sociales realistas,. además de denunciar que el equipo de gobierno aprobaba partidas para becas que no se iban a ejecutar, pues establecían unas condiciones leoninas para acceder a las mismas». Por ello, el grupo reitera que «seguiremos trabajando para que las partidas presupuestarias destinadas a estas ayudas se inviertan en su totalidad y bajo criterios sociales que garanticen el cumplimiento del objetivo de las mismas, que no es otro que el de facilitar el acceso a la cultura y la educación a aquellas personas con más dificultades». «El equipo de gobierno ha demostrado, una vez más, que su política cultural es clasista y que su discurso social es tan sólo un engaño para ganarse una reputación de compromiso social que no merece», critican.

Ya en cuanto a las ayudas para financiar la adquisición de libros y material escolar para los alumnos de Educación Infantil de los centros de Miranda en el curso académico 2016-17, el Ayuntamiento ha concedido en total 62 becas. Desde el equipo de gobierno argumentaron en su momento que muchas de las peticiones desestimadas se producían por no estar empadronado el demandante, estar fuera de plazo, renuncia, superar el límite de ingresos que figura en las condiciones requeridas o por no haber adjuntado toda la documentación. Esto motivó quejas por parte de IU, que pidió que se aumentaran estas subvenciones. Por ello desde el Consistorio se propuso ampliar el ampliar el plazo de subsanación de la documentación para aquellas solicitudes desfavorables.