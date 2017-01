MAC afronta su tercer ERTE consecutivo en pleno concurso voluntario de acreedores

La situación de una de las empresas industriales más asentadas en la ciudad sigue dando pasos en círculo, sin llegar a la solución definitiva. La plantilla de MAC Thermal & Process Industries ya está dentro del que será su tercer expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de manera consecutiva. Un periodo de tiempo que, al igual que los dos anteriores, se ha firmado por seis meses, aunque cuenta con una gran novedad respecto a los precedentes: que se encara mientras la empresa afronta el concurso voluntario de acreedores.

Una etapa más en el camino en el que se determinará la viabilidad de factoría, que no ha podido levantar cabeza tras el agujero que dejó el gigante de las energías renovables, Abengoa. Un referente del sector que dejó pendientes de pago 13 millones de euros y que ha hecho que la firma mirandesa entrara en dificultades para la compra de las materias primas necesarias para efectuar los pedidos.

Con esta losa como condicionante, hoy era el primer día en el que los trabajadores tenían que haber vuelto a sus puestos –tras Año Nuevo y la jornada festiva de ayer– ya que el ERTE concedido en julio expiraba el pasado diciembre. Pese a que el proceso concursal se inició en el último mes de 2016, los tiempos siguen corriendo por lo que la empresa ha solicitado un nuevo periodo. Un expediente que en esta ocasión sí ha sido secundado por los trabajadores, que se negaron a firmar el que acaba de concluir.

En aquel entonces, los despidos de siete miembros de la plantilla hicieron que el resto no fuera de la mano de la empresa a pedir el ERTE. Una postura que tenía consecuencias negativas para ellos, puesto que de esta manera perdían ayudas públicas y ciertas condiciones. Sin embargo, en esta ocasión el ERTE se ha solicitado para toda la plantilla sin que se hayan producido bajas unilaterales por parte de la empresa. Un punto de partida con el que se ha posibilitado que, al igual que el primero firmado en febrero, el expediente haya llegado con el consentimiento de ambas partes.

«Está firmado y aprobado de conformidad», aclaran por parte de la plantilla de los antiguos Talleres MAC, que tras los despidos del verano y las bajas voluntarias que se han producido desde el pasado febrero se han quedado en los 74 trabajadores. Eso sí, hay algunos de los de esta lista que ya han encontrado un empleo en otro lugar, aunque muchos de ellos siguen manteniendo la vinculación con a la empresa.

Una posibilidad en la que poder conservar su tiempo de prestación de desempleo, aunque en caso de necesidad de la producción, puede hacer que se les pida que regresen. «Nosotros seguimos disponibles para la empresa y cuando nos llaman no nos podemos negar», se afirma desde los trabajadores como una de las consecuencias del ERTE. De hecho esperan que tras las Navidades se pueda retomar algo de trabajo en el taller ubicado en la carretera de Bilbao. De momento la actividad en la factoría está parada desde el comienzo de las presentes fiestas, y aunque no se cuenta con ningún proyecto pendiente, la plantilla sí espera que pueda entrar algo de carga, aunque no sea un pedido de envergadura.

Pendientes del futuro

Al margen de la situación de otros seis meses de ERTE a la que están abocados los trabajadores de la factoría, éstos también se mantienen expectantes respecto a lo que pueda decir el administrador concursal sobre la viabilidad de sus empleos. En este sentido, el pasado 29 de noviembre el juzgado de lo mercantil número uno de Burgos nombró a los encargados de desarrollar este proceso, pero por parte de la plantilla poco o nada se conoce del trabajo que se está realizando en este importante capítulo de la continuidad de sus puestos.

Por este motivo desconocen si se requerirá al comité de empresa para exponer la situación real. Una incertidumbre en la que tan solo tienen conocimiento real de que el administrador nombrado en el juzgado ya está con el encargo, aunque como confiesan, no saben en qué punto se encuentra o las posibles consecuencias que pueda tener para ellos. De esta manera se afronta el tercer ERTE consecutivo a poco de cumplirse el año desde el primer ERTE.