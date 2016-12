Montefibre tiene cubiertos el 60% de los 125 puestos que necesita para arrancar

Una vez que se cubran los puestos necesarios Montefibre se pondrá en marcha. Solventados los problemas económicos y la necesidad de financiación en la que se centraban los esfuerzos hasta hace no mucho, los responsables de la planta químico-textil trabajan intensamente en la contratación del personal necesario para garantizar el arranque y la operatividad de la fábrica. Un proceso que no está resultando sencillo. Y es que, de momento, tienen cubierta alrededor del 60% de la plantilla de unas 125 personas que creen que imprescindible para poder cubrir en la primera fase los tres turnos diarios de trabajo durante todos las jornadas del año. Hay que tener en cuenta que se trata de una empresa que nunca para. «El proceso de incorporación de personal está resultando más lento de lo previsto», reconoció el consejero delegado de Montefibre, Juan Carlos Rovira.

Son varios los problemas que se están encontrando en el camino. «La demanda de gente es muy alta, pero con los conocimientos necesarios hay menos y muchos de los trabajadores que antes estaban vinculados a la planta no se animan a dar el paso de volver porque ya están trabajando en otros sitios o incluso les hay que han cambiado de lugar de residencia», apuntó.

Esos son algunos de los factores que están haciendo que el proceso de incorporación del personal necesario para arrancar con garantías se esté alargando más de lo que Montefibre estimaba. De hecho, sus responsables confiaban en haber puesto en marcha la planta a principios de 2017, en enero, una fecha que ya no dan por segura. Prefieren moverse en un horquilla temporal más amplia: el primer trimestre de 2017. Ese es el compromiso que han adquirido con proveedores y clientes.

Será una vez que se complete la plantilla «cuando se concrete día de arranque». Es lo único que falta por cerrar para retomar la actividad casi cuatro años después de parar las máquinas. Y es que «los trabajos de puesta a punto de la planta están finalizados». Hace ya varias semanas que se comenzó a operar para poner en marcha la depuradora, una parte de la fábrica que necesitaba algo más de un mes para estar lista, debido a la necesidad de dar tiempo a que se fueran generando las bacterias necesarias para la limpieza del agua.

Se trata de un elemento esencial de la planta que durante casi tres años ha permanecido clausurada. Su vaciado se llevó a cabo a finales de 2013 y duró también varias semanas, ya que hubo que descargar por gravedad unos 9.000 metros cúbicos (6.000 de la torre de 14 metros de altura y 3.000 más del clarificador).

Así que completados todos los trabajos preparatorios, cuando se encienda solo dependerá de «cuánto tiempo nos puede demorar el ‘recruiting’ de personal», incidió Rovira. La financiación necesaria la tienen garantizada, aunque también que «está condicionada a que consigamos la plantilla mínima para arrancar. En eso estamos y confío en que lo lograremos en un plazo razonable». Aunque para ello sea necesario ampliar el radio de búsqueda de gente cualificada o haya que optar por impartir formación. Algo que inicialmente querían evitar ya que implica retrasar el inicio de la actividad.

Experiencia y formación

«Nadie es imprescindible, pero si nosotros no podemos reclutar a una persona que tiene experiencia en determinada área nos costará más, porque necesariamente habrá que realizar un proceso de formación para cubrir ese puesto con garantías. En algún caso puede que en una semana esté solucionado pero igual en otro necesitamos tres», valoró.

De modos reconoció que aún están en la fase de tratar de recuperar al personal que estuvo con anterioridad en la fábrica, ya que su objetivo principal sigue siendo el de «repescar» al mayor número de los trabajadores que tenían. Aunque para aquellos puestos que se ha constatado la imposibilidad de hacerlo no se ha dudado en acudir incluso a la contratación en el extranjero de gente con experiencia en el sector. «Es una pena no poder cubrir todos los puestos con personas de la zona, pero si no hay ciertos perfiles pues no los hay». De manera paralela también están abriendo la puerta a la incorporación de «gente sin experiencia que realice un periodo de formación más largo».

Se estudian todas las opciones porque Rovira no quiere tirar la toalla de poder arrancar en enero. «Cada día se trabaja 24 sobre 24 ya, a lo mejor estamos en disposición de arrancar, no como nos gustaría, pero sí de empezar. No podemos seguir demorándonos en el tiempo».

Acuerdos con proveedores y clientes de la fábrica textil

Una vez cerrada la financiación necesaria para arrancar la planta, completados los trabajos de puesta a punto, a la espera solo de contar con la plantilla necesaria, Montefibre ha ido «cerrando prácticamente todos» los contratos con los proveedores de las materias primas necesarias para la producción de fibras acrílicas. «Eso es una parte de la puesta en marcha que ya tenemos solucionado aunque la fecha de suministro está condicionada a tener el personal óptimo para poder arrancar», incidió el consejero delegado de Montefibre. Al mismo tiempo, también, se ha avanzado mucho en retomar el contacto con los clientes que de abastecían de fibra en Miranda. De hecho, Juan Carlos Rovira, no dudó en reconocer que «de todos los aspectos ése es el más trabajado». Con ellos han estado en permanente contacto durante el segundo semestre de 2016. Si bien, dejó claro que esos compromisos de servicio están igualmente «condicionados a que determinemos la fecha de arranque».