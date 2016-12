El PP da un toque de atención a Hernando

«Si realmente quieren seguir contando con nuestro apoyo, así no se hacen las cosas». La sentencia sintetiza el «aviso a navegantes» que Borja Suárez, en nombre del grupo municipal del PP, quiso transmitir ayer al equipo de gobierno por un «muy pobre» balance de gestión en este primer año de legislatura, ejercicio que hoy observan desde la «preocupación». Desde una actitud de «postureo» de la que, según lamentó el portavoz, está haciendo gala el gobierno local, «esta ciudad no está cumpliendo con los objetivos que se ha marcado y está en una deriva compleja por la inactividad de los departamentos del Ayuntamiento».

Para remediarlo, la principal formación de la oposición reclama al gabinete de Hernando «que gestione, invierta, genere actividad, se lo tome en serio. El PP va a seguir colaborando, pero es un toque de atención importante, ya no solo vale con recoger acuerdos, hay que llevarlos a cabo. Si no, vamos a perder toda confianza y vamos a cuestionar de manera clara los apoyos que vamos a dar a futuro a la gestión de esos acuerdos, no solo los puntuales sino todos». A ello hay que añadir dos últimos «capítulos graves», en referencia a la cafetería del multifuncional y Viranda, que «denotan, además de desidia, cierta soberbia».

Ante un 2017 en el que «entramos en el ecuador de la legislatura, si no planteamos ya las bases de lo que tiene que ser una buena gestión, vamos a pasar 4 años baldíos una vez más». El portavoz de la formación conservadora enumeró algunos de esos retos que se han dejado de lado en los últimos doce meses. «Éste era el año de transición para poner los fundamentos de una verdadera oficina de promoción económica, y no se ha hecho absolutamente nada. Es curioso cómo por parte de la oficina de promoción económica se hace un ejercicio a través de otra convocatoria de felicitación propia a la hora de marcarse los tantos de las empresas que están por venir. Miranda no necesita una oficina que exclusivamente represente sus intereses propios sino una oficina de promoción real, vertebrada, con presupuesto notable, que sea el principal objeto del equipo de gobierno para esta legislatura». Sobre el empleo, «las dos únicas ayudas –vivero de empresas y negocios en casco histórico– se han quedado en el cajón para financiar las obras que se han suscrito con el Ministerio para las riadas. Les dijimos que las desarrollasen, que son necesarias; a día de hoy seguimos esperando».

«Déficit» en la limpieza

Del contrato de la limpieza, «aparte de ser malo y con un déficit importante, tenemos la cara de ni siquiera haber negociado un nuevo pliego de condiciones para un servicio que la última vez se adjudicó por 8 años». Y ya en cuanto a la que será la principal inversión de la ciudad, el proyecto de la piscina, «ni siquiera se ha contratado ni se va a hacer este año. Se ha pedido un préstamo por 900.000 euros para financiar la primera parte, y hoy carecemos de estudios de costes, de proyecto, no sabemos dónde se va a ubicar y todavía ni siquiera hemos resuelto la adjudicación».

«Lo mismo pasa con los autobuses, con los grandes contratos que tiene que sacar esta administración». Un panorama que se repite en lo que a la gestión medioambiental se refiere puesto que «ni siquiera está hecho el proyecto para la depuración de las aguas en la entidad local menor de Orón». En referencia a la oficina para la gestión del agua, «tampoco tenemos noticia». Este curso «exclusivamente se ha invertido en el ARU porque es la única inversión que estaba condicionada. Al margen, más del 63% de las inversiones no se han ejecutado».

En el propio balance del PSOE, censuró Suárez, se establecen como principales hitos, entre otros, arreglos de accesos, iluminación, mobiliario urbano o la reparación de la rotonda entre Ronda y Ciudad de Haro. «Hay una falta de interés y no es de recibo».