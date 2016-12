Rottneros espera poder vender más activos tras la oferta de JSV Logistic

Tras conocerse la oferta de la firma JSV Logistic para adquirir un terreno de 163.000 metros de la extinta Rottneros e impulsar una plataforma logística, los representantes de la antigua plantilla, que convocaron a los exempleados en una asamblea, transmitieron que, si bien la operación apenas cubriría una parte de la cantidad adeudada, «confiamos en percibir algo». Francisco González, secretario comarcal de CC OO, se mostró prudente al respecto. «No podemos ser optimistas hasta que no se firme definitivamente la venta». En todo caso valoró «el que haya una oportunidad de creación de empleo mínimo».

«Como ya tenemos experiencias negativas anteriores, hasta que no se haya escriturado y registrado la venta no sabremos si tenemos proyecto», recalcaron los portavoces sindicales. «Deseamos que se lleve a cabo pero no solo porque pueda crearse algún empleo y pueda abonarse alguna de los cantidades que se adeudan a los trabajadores sino porque pueda tener un efecto llamada, se puedan vender otros activos y se pueda crear más empleo, lo contrario de lo que venido sucediendo hasta ahora».

La logística, recordaron, «es una actividad con futuro, completamente necesaria para la producción industrial». En ese sentido, los representantes de los extrabajadores ya se han reunido con la dirección de JSV Logistic y «ellos tienen bastante ilusión en el proyecto y creen que pueden traer otros operadores logísticos a Miranda, que está situada en una ubicación estratégica y es el sitio ideal para esta actividad». «La propia oferta recoge que darían prioridad a los extrabajadores, pero siempre si funciona», precisaron.

El problema, en este aspecto, «es la coincidencia de perfiles, ahora la actividad es diferente pero puede haber concurrencia en algunos, y la firma se ha comprometido a que sean admitidos sin ninguna duda». Por parte de la central afirmaron que «nos quedamos con esa ilusión de la empresa y esperamos que al final los trabajadores puedan cobrar una parte y alguno de encuentre trabajo». También destacaron que la operación «puede revalorizar» el suelo.

En todo caso «hemos llegado a un acuerdo de estar contacto con la firma y esperamos que no haya dificultades. Podemos colaborar en sacar el proyecto adelante, también a nivel de la recolocación de trabajadores». Desde el cierre hace seis años de la antigua planta «hay gente que ha trabajado muy pocos días. A algunos trabajadores, por su edad, la salida de la empresa les pilló en un mal momento y no se han podido integrar en el mercado de trabajo. Ahora tras 6 años se encuentran con dificultades para poder llegar a la jubilación».

«No hemos cobrado»

«Han sido meses complicados porque por parte del administrador concursal no se veía ningún movimiento de altura para poder pagar nuestros salarios y nuestra indemnización, de lo que no hemos percibido aún ni un solo euro» (se adeudan 5,1 millones a los empleados).

Según el último informe recibido por parte de los administradores concursales, apuntaron desde el sindicato, «todas las deudas que tenían fecha de vencimiento anterior a las de los trabajadores (Hacienda, Seguridad Social y los honorarios de los administradores concursales) ya han sido abonadas con las diferentes ventas de activos que se han realizado hasta el momento. Nosotros vamos a solicitar al juez que ahora se dé preferencia a los créditos de los empleados por una evidente cuestión social».