Una Junta General de Viranda a la que solo asiste el PSOE aprueba su disolución

La «alarmante» situación económica, con un resultado negativo consecutivo en los tres últimos ejercicios que superaría los 729.000 euros; la falta de actividad dada la escasa demanda inmobiliaria;y la posibilidad de que el Ayuntamiento asuma la gestión de alquileres seguros y la venta de activos que quedan «con un menor costo para las arcas municipales», son las principales razones esgrimidas por el equipo de Gobierno para aprobar la disolución de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo.

La decisión se adoptó ayer por la unanimidad de los presentes, los 10 concejales del PSOE, que fueron los únicos que asistieron a la Junta General de Viranda. Un número que permitía alcanzar el quórum suficiente para refrendar la decisión de ir a la liquidación. Bastaba con sumar 7 votos. Los otros 11 integrantes del pleno (PP, IU, Miranda Puede y Ganemos) decidieron no asistir a modo de protesta por la negativa del equipo de Gobierno a posponer la celebración de la reunión, tal y como habían solicitado en bloque la pasada semana.

Algo que el PSOEconsideró innecesario una vez incorporados al expediente los informes que solicitaron que fueran incluidos y de que la Secretaría General del Ayuntamiento entendiera que no influían de modo alguno en la propuesta de disolución. Por tanto, «no tenía ningún sentido posponer la Junta General», apuntó la alcaldesa y presidenta de Viranda, Aitana Hernando.

Pero no lo entendieron así los grupos de la oposición que decidieron no participar, si bien los representantes de IU, Miranda Puede y Ganemos permanecieron en el exterior del salón de plenos durante buena parte del desarrollo de una sesión que se celebró a puerta cerrada. Una ausencia que Hernando aseguró no compartir porque «cuando uno tiene una responsabilidad lo que debe hacer es acudir y votar lo que considere. Pero es su decisión y la respeto».

Al margen de la protesta, la decisión de liquidación es ya definitiva 12 años después del inicio de su actividad con el principal objetivo de construir viviendas de promoción oficial, en un momento con gran demanda en la época de la burbuja inmobiliaria. Una situación muy distinta a la actual y que no se ha obviado a la hora de justificar la desaparición de Viranda, esgrimiendo que «la realidad social del momento actual ha ido dejando sin contenido el objeto y la finalidad para la que fue concebida».

Un hecho del que se deriva una situación económica «claramente deficitaria», que en los tres últimos ejercicios arroja un resultado de explotación negativo de más de 729.000 euros, pese a haber obtenido ingresos por ventas de inmuebles por 180.000 euros y 214. 891 por arrendamientos. Sin esos ingresos, que en el primero de los casos, «han afectado a la disminución del patrimonio de la entidad, el resultado negativo hubiera sido aún mayor». Así se recoge en la propuesta de la presidenta debatida en la Junta General de ayer.

Motivos que en opinión de Hernando son más que suficientes para apoyar el cierre, independientemente que concurra o no causa legal para tomar esa decisión. Si bien, ese es uno de los motivos esgrimidos en el primero de los puntos de la propuesta, en la que se alude al desequilibrio financiero, en relación a lo dispuesto por la Disposición Adicional Novena de la Ley de Bases de Régimen Local, tras la redacción de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad.

Ésta es el motivo legal que avalaría la disolución y el otro, la denominada formalmente como ‘causa de mera voluntad’. «Pero no se decide porque sí. Se hace por la generación de pérdidas en años consecutivos y la previsión de que también va a ser negativo el resultado de 2016. Son cuentas que consolidan en las del Ayuntamiento y puede arrastrarle a una situación económica negativa y a una inestabilidad presupuestaria. No estamos dispuestos de que así sea cuando no cumple ya una función social».

Por otro lado, se volvió a insistir en que, a partir de ahora, el Consistorio prestará los servicios que venía realizando Viranda, ya que «se dispone de medios técnicos, materiales y personales suficientes». En ese sentido, Hernando recordó que hasta 2014 era personal del Ayuntamiento quien gestionaba el alquiler social de viviendas, no de la empresa pública.