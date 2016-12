Acordes que acompañan la vida logroñesa

Suena la banda sonora del Titanic... ¿El último baile? Solo con cerrar los ojos y con la humedad de la noche logroñesa, unido a la virtuosidad de Mars Yamalov al violín, uno puede imaginar ligeramente ese último instante del transatlántico británico del que todos conocemos el final. Por suerte el clic de la cámara fotográfica y el sonido de una moneda al caer en la funda del violín rompen ese momento trascendental. Es Navidad. Se nota en la calle, con más tránsito de gente, en las luces y también en la música, porque tras el Titanic llega un villancico. «Me gusta adaptarme a la época y además de música atemporal, como la clásica o bandas sonoras, si estamos en Navidad incluyo villancicos o si, por ejemplo, es Semana Santa añado otras marchas, etc.», admite Mars Yamalov.

«Está cayendo mucho el tema, la gente cada vez aprecia menos la música», apunta Silviu

A buen seguro que muchos logroñeses o habituales de Logroño, en especial de Portales y de los aledaños de la Laurel, habrán visto y sobre todo oído a este músico de 53 años, coleta al viento y natural de Ufá (Rusia), una ciudad de más de un millón de habitantes, al pie de los montes Urales.

Sin embargo, aunque su violín sea ya un habitual del día a día, aunque haga años que se escuchan sus acordes en la capital riojana, Mars no reside en Logroño. «Llevo 15 años viviendo en Zaragoza con mi familia, ahora por ejemplo estudia allí Historia del Arte mi hija pequeña, la mayor trabaja de arquitecta en Rusia. Llegué allí porque conocía a gente y fue donde más rápido me hicieron los trámites. Me desplazo de jueves a domingo a Logroño o a Pamplona, depende de las previsiones del tiempo, de las actividades que haya en cada lugar», relata. Una sorpresa, sin duda.

«Siempre me quedo en el mismo sitio, en el hostal San Juan». ¿Por qué salir de Zaragoza, una ciudad más grande? «Allí hay mucha competencia, que en Logroño también, pero sobre todo la gente en Logroño y Pamplona tiene más dinero y es más espléndida», reconoce. Y es que Mars Yamalov es autónomo, como cualquier otro profesional, y lo tiene como un trabajo. «Toco por la mañana un rato, en torno a la hora del vermú, y luego por la tarde en Portales hasta las ocho y a esa hora me muevo más cerca de la Laurel», precisa.

La música por vía familiar

«Jingle bells, jingle bells». resuena en los portales de Gran Vía, justo a la altura del Centro Cultural Caja Rioja-Bankia. Ambientado para la época con un gorro de Papá Noél, Silviu toca el acordeón sin apenas descanso.

Este joven de 33 años, natural de Rumanía, llegó a Logroño hace cinco. Desde entonces se le he puede encontrar en distintas localizaciones, tanto en Gran Vía, como en Portales... «Trato de cumplir un horario, de 11.30 a 14.30 horas por las mañanas, de 18 a 21 horas por la tarde... Depende», explica.

Su afición por el acordeón, que empezó a tocar a los 16 años de forma autodidacta, y por la música en general le viene de familia: sus padres y abuelos eran músicos.

En su caso, lo que consigue en la calle apenas alcanza para ayudar a la familia. «El verano es mejor que el invierno, pero en líneas generales, está cayendo mucho el tema, la gente cada vez desprecia más la música. En realidad, les alegramos la vida, se le hace más agradable con música, pero no nos lo aprecian», admite con tristeza. De ahí que ahora se esté formando en un curso de cocina y que esté buscando un trabajo ordinario.