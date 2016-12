La COAG convoca hoy a los agricultores contra el reparto de nuevas plantaciones

Las uniones de COAG en la Denominación de Origen Calificada Rioja (UAGR en La Rioja, UAGA en Álava y EHNE en Navarra) urgen la modificación de los criterios de reparto de las plantaciones de viñedo en esta DOCa para 2017 al entender que los aplicados a 2016 son «injustos».

Así lo explicaron ayer sus representantes en Logroño, donde presentaron la concentración que han convocado para hoy frente a la Delegación del Gobierno en La Rioja, que, según indicaron, esperan que tenga una respuesta importante por el «cabreo» que, en opinión del coordinador sindical de la UAGR, Luis Torres, hay en el sector con este reparto.

Torres precisó que las tres uniones de COAG en la DOCa Rioja están dispuestas a seguir las movilizaciones «hasta las últimas consecuencias» si no se cambian los criterios en 2017 porque «esto es una vuelta de tuerca más a la liberalización de plantaciones de viñedo y vamos a seguir luchando para que esto no siga adelante».

La COAG solicita que las nuevas plantaciones de viñedo se destinen a agricultores a título principal, capacitados para manejar la uva y con competencia profesional al respecto, indicó el representante de viticultura de la UAGR, José Luis Pisón, quien recalcó que la COAG avisó hace tiempo de esta situación a las administraciones competentes.

En el reparto de 2016, cuyo listado se publicará en los próximos días, la superficie a repartir asciende a 387 hectáreas para el conjunto de la Denominación, que comparten La Rioja, País Vasco y Navarra, para un total de 5.512 solicitudes, de las que 5.030 han sido admitidas, según la UAGR.

A La Rioja, de las 387 hectáreas totales, le han correspondido 362,7; a Navarra, 21 y a Alava, 4.

El representante de EHNE, Alberto Sáinz, indicó que, con los actuales criterios, de las 387 hectáreas de viñedo que se repartirán en la DOCa Rioja en 2016 –«a la espera de conocer la lista de adjudicatarios»– se estima que hay 16 peticionarios para 120 hectáreas, lo que «justifica nuestro malestar», ya que el pasto ha podido computar para pedir viñedo.

En este contexto, detalló como ejemplo que hay jóvenes agricultores que, con los criterios establecidos, no han podido pedir más que 1.000 metros de terreno para plantar y otros más de 20 hectáreas.

En COAG, precisó, «no queremos que alguien no capacitado para manejar la uva pueda estar en este sector y queremos que el Ministerio de Agricultura cambie este desaguisado y no argumente que no hay tiempo para hacerlo» en 2017 por la dilación en el tiempo del Gobierno en funciones.

El representante de la UAGA, José Luis Bouza, informó de que en la DOCa Rioja hay 16.500 cartillas de viticultor para 65.000 hectáreas de viñedo, lo que se traduce en una media de unas 4 hectáreas por cartilla e insistió que «hay 20 hectáreas en una solicitud, lo cual es un despropósito».

Criterios dispares

El malestar de la COAG con este reparto también viene dado porque las tres administraciones autonómicas que comparten la Denominación (La Rioja, País Vasco y Navarra) no han utilizado los mismos criterios para el reparto y les han exigido que los unifiquen para posteriores repartos de viñedo, detallaron sus representantes.

En el caso concreto de La Rioja, el 74% de las 4.218 hectáreas solicitadas corresponden al grupo 1, que son jóvenes agricultores que acrediten ser jefe de explotación pero sin viñedo, con lo que, según los datos de la UAGR, el 30% restante ha correspondido a viticultores a título principal y resto de agricultores.

En el caso de Alava y Navarra este reparto ha sido diferente porque los requisitos para certificar que un solicitante es jefe de explotación han sido distintos.

Pisón indicó que la postura del Ministerio de Agricultura es que, quizá, los criterios podrían modificarse en 2018, pero es «muy tarde y hay que cortarlo en 2017 para que las plantaciones vayan a jóvenes agricultores viticultores» porque –insistió– en que en 2016 se ha pedido a las administraciones el cambio de criterios.

Las tres uniones de COAG en Rioja también piden al Ministerio de Agricultura que, de los criterios disponibles para utilizar que pone a disposición la reglamentación comunitaria, se utilicen los que favorecen explotaciones viables, «no como en este caso». Además, le exigen que cada solicitud venga con la correspondiente acreditación de capacitación y competencia profesional.

Bouza recalcó que, como existe «un cabreo generalizado y un descalabro en el reparto», es preciso que la Interprofesional del Vino de Rioja determine un mínimo de superficie de viñedo que garantice la viabilidad económica de las explotaciones.