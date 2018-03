Trikitixa y rocanrol en el Machete Liher ofrecerá su rocanrol euskaldun el 6 de agosto. Gozategi, Liher, Governors, Gorka Knörr, Urko y Gontzal Mendibil lucirán en el espacio para el euskera de La Blanca’18 DAVID GONZÁLEZ Sábado, 17 marzo 2018, 10:45

La plaza del Machete, rincón del euskera durante las fiestas de la Virgen Blanca, apostará sobre seguro para la edición de este año. Barajará ritmos verbeneros, con rocanrol y canciones de autor. Muchos palos diferentes para asegurarse su cuota de pantalla en un programa siempre cargado de opciones.

Según desvela este periódico hoy en exclusiva, el departamento de Cultura, dirigido por la socialista Estíbaliz Canto, ha cerrado ya todas las actuaciones que se sucederán dentro de cinco meses. Desde el domingo 5 hasta el miércoles 8 de agosto.

La Blanca'18 Domingo 5 de agosto. Gozategi abrirá el ciclo de conciertos de La Blanca’18 en la céntrica plaza del Machete. Lunes 6. Liher. Martes 7. Governors. Miércoles 8. Jira Bira, con Gorka Knörr, Gontzal Mendibil y Urko.

Un clásico de los ‘tablaos’ festivos subirá el telón. Los guipuzcoanos Gozategi, con más de un cuarto de siglo de verbena en verbena en el currículo, asegurarán diversión a ritmo de trikitixa. Son los únicos supervivientes del triki-boom donde marcaron la rueda a seguir junto a las ya legendarias Alaitz eta Maider o Maixa Ta Ixiar. Pese a tan largo camino recorrido, energía no les falta. En mayo sacarán nuevo disco. A buen seguro combinarán en Vitoria esas nuevas melodías con sus éxitos de siempre.

La partitura variará totalmente 24 horas después. Liher, exponente del actual rocanrol en euskera, añadirá sal y pimienta. Con dos discos en el mercado, el grupo liderado por la donostiarra Lide Hernando (el nombre del combo sale de la mezcla de su nombre y apellido) ha recolectado muchas críticas positivas. Hace una semana, su líder comentaba en una entrevista en este periódico que les inspiran grandes tan dispares como «Beth Hart, Janis Joplin, Alicia Keys, Queens of The Stone Age, Bon Iver o Jack White (ex White Stripes)».

Gorka Knörr volverá el 8 de agosto a su ciudad. / E. C.

El rocanrol continuará en el Machete en la siguiente jornada de la mano de los Governors. Éstos prefieren canciones más duras. Oriundos de Mondragón presumen de seis discos editados, un logro en los malos tiempos que corren para la lírica. Atención a su personalísima ‘Mikel Snake’, en honor a Mikel Laboa.

El himno del Baskonia

El cierre de cartel recuperará la esencia del cantautor, una figura en extinción. El polifacético Gorka Knörr volverá a su ciudad. Cantante, expolítico, directivo del Baskonia, autor del himno oficial del club azulgrana... Junto a él saltarán al escenario del Machete dos clásicos de esta vertiente; Urko y Gontzal Mendibil.

Gontzal Mendibil tocará el miércoles 8 de agosto. / E. C.

Este póker de actuaciones complementará a las del escenario principal, la plaza de Los Fueros. En el icónico estadio de piedra ideado por el desaparecido Luis Peña Ganchegui abrirá fuego Txarango. El día grande de La Blanca’18 corresponderá a la conocidísima Rosario Flores. El último de los Ramones aún en pie, Marky, atacará la batería con el vitoriano Iñaki Urbizu, ‘Pela’ en su banda. Los locales, y siempre solventes, The Soulbreaker Company les telonearán. El día 7 será el turno para ‘Los 40 World Dance Music’ y el 8 cerrarán los navarros Vendetta.