El Gabinete Urtaran ratifica que no licitará una feria taurina para La Blanca de 2018 Gines Marín durante la feria de La Blanca de 2016. / Iosu Onandia El Ayuntamiento asegura que presentará un pliego abierto a «tdos los espectáculos que cumplan la ley» ANDER CARAZO Miércoles, 12 julio 2017, 08:15

Será complicado que la feria taurina vuelva en 2018 a las fiestas de La Blanca. La concejala delegada de Cultura, la socialista Estíbaliz Canto, ha ratificado que el próximo año no convocará un concurso específico para este tipo de festejos -como ya declaró a EL CORREO en una entrevista hace dos semanas- y se presentará un pliego de condiciones «abierto para que se puedan presentar todos los espectáculos que cumplan con la legalidad». Por lo tanto será como el último convocado por el Gabinete de Gorka Urtaran que ‘premiaba’ la diversidad de las actividades y que estuviesen adaptadas a todos los públicos, algo casi imposible de cumplir para los empresarios que programan corridas de toros bravos.

La edil del PSE justifica que este asunto «divide mucho a la ciudadanía porque unos lo ven como una enseña nacional y otros lo consideran tortura animal. Nuestra decisión es que no vamos a avivar ese debate y en base a eso actuamos», afirmó. «Llevo un año en el cargo y cada mes tengo que responder en comisión una pregunta sobre la feria taurina. Eso lo único que hace es darme la razón en que es un tema que divide profundamente a la ciudadanía y la responsabilidad del Gobierno local no tiene que ser incendiar esa situación sino actuar con rigor», destacó la concejala de Cultura, quien repitió una vez más que ella no ha prohibido los toros.

Sin burros y con vaquillas

El concejal del PP Iñaki García Calvo, por su parte, ha criticado lo difícil de comprender que es la prohibición de la carrera de burros del Día del Blusa o la presencia de aves en el Mercado Medieval y, sin embargo, entre las actividades que se celebrarán en el Iradier durante las próximas fiestas aparecen espectáculos de vaquillas. «Este año han convocado un concurso con los 30.000 ‘eurillos’ que les iba a costar la arena del coso. En mi opinión, ustedes han sacado a licitación estas actividades este año con el simple objetivo de llenarlo con algo», acusó.