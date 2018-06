Las cuadrillas de blusas escindidas de la comisión plantean su propio paseíllo en fiestas Un paseíllo de las fiestas del pasado año. / Iosu Onandia Las siete agrupaciones que se salieron del colectivo han pedido adelantar el inicio en media hora para no interferir la posterior salida de las otras diecinueve peñas EL CORREO Martes, 26 junio 2018, 01:39

Las cuadrillas de blusas y neskas de Vitoria siguen partidas en dos entidades y ni siquiera se ponen de acuerdo en cómo regular el orden y las normas de participación en los paseíllos del 25 de julio y de las fiestas de La Blanca. La Federación de Neskas y Blusas, que ve imposible el entendimiento, ha trasladado al departamento de Cultura del Ayuntamiento una propuesta para disponer de su propia kalejira, al margen de la que organiza la Comisión, de la que se escindió hace algo más de un año.

Las siete cuadrillas que se salieron del colectivo han pedido «otro horario» de inicio, distinto al habitual en el programa festivo, las 17.00 para la ida y las 20.30 para el vuelta. Se trataría de adelantar en media hora ambas marchas para no interferir la posterior salida de las otras diecinueve peñas, lo mismo que hicieron en 2017 ante las desavenencias. La Federación, en cambio, no plantea cambio alguno en el recorrido. Defiende el mismo que el de la Comisión, por la calle Dato, también para su regreso, cuando lo establecido hasta ahora es que la mitad de las cuadrillas lo haga por Pío XII y Jesús Guridi.

«Sin diferencias»

«No hay acercamiento», lamentó ayer una voz autorizada de la Federación. Fuentes consultadas por este periódico sostienen, sin embargo, que entre ambos grupos ni se han planteado hablar para buscar un punto de entendimiento. Las bases de la subvención a las cuadrillas para 2018 recogen que la Comisión «tiene prioridad» en los paseíllos e invitan a las dos agrupaciones a ponerse de acuerdo en el orden.

Si no lo hacen, como parece, corresponde al colectivo de reciente creación presentar al Ayuntamiento «otra alternativa que no interfiera» la kalejira tradicional. «El paseíllo es de las cuadrillas de blusas y neskas, no de una entidad u otra», defienden quejosos representantes de la Federación.