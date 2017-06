«No habrá concurso para la feria taurina en 2018»

El Iradier Arena acogerá en las próximas fiestas de La Blanca tres matinales de vaquillas, un circo, un espectáculo infantil y ‘gincanas’. Ni rastro de toros en el programa presentado por la concejala de Cultura, la socialista Estíbaliz Canto (Vitoria, 1991). Tampoco habrá concurso para una feria taurina en 2018, avanza la concejala

– ¿Cómo se entiende que vaya a haber vaquillas en las próximas fiestas de La Blanca y no haya ni toros ni carrera de burros?

– Entiendo que existe un dilema. Primero sacamos un concurso para la feria taurina y quedó desierto. Luego impulsamos otro diferente más abierto y con la posibilidad de que los espectáculos se adaptasen a todos los públicos. Ese pliego no estaba cerrado a nada. La oferta que gana tiene vaquillas y ya está.

– Si se han prohibido los circos con animales, las lechuzas en el Mercado Medieval o la carrera de burros, entenderá que es complicado comprender que organicen vaquillas. ¿No hay maltrato?

– Puede parecer incoherente, no vamos a negarlo. Pero la asesoría jurídica nos dijo que la ordenanza era ambigua y que no cabía la posibilidad de prohibir la presencia de animales. Hay un concurso libre y sale lo que sale.

– ¿Cuál es su criterio político para que los blusas no puedan celebrar una carrera de burros con décadas de tradición, pero sí haya vaquillas?

– La carrera de burros tiene un elemento de mofa bastante grande, mientras que la empresa que hará las vaquillas nos garantiza que habrá vigilancia para que no exista maltrato al animal más allá de su toreo.

– ¿Habrá feria taurina en las fiestas de 2018?

– No se descarta. Se convocará un concurso como el de este año al que se pueden presentar.

– ¿Pero será un concurso específico para la feria taurina? Porque en este segundo concurso se decidió que los elementos taurinos puntuaran a la baja frente a otros espectáculos y quien los propuso, perdió.

– ¿Un concurso con un pliego tal y como lo convocamos en un primer momento? No, no habrá concurso para la feria taurina como tal. Estaría más en la línea de un pliego abierto que no esté cerrado a nada, como el definitivo de este año. Habrá que esperar y confiemos en que las actividades programadas para estas fiestas no sean un fiasco. Para tomar la decisión de lo que vaya a suceder en 2018 tendremos que evaluar los resultados de este año.

– ¿Si va tan poca gente como a los toros lo considerarán una decepción?

– Igual nos tendríamos que plantear que el Iradier Arena no está preparado para albergar eventos en fiestas. Habrá que realizar un estudio posterior para comprobar si el problema es el contenedor y no el continente.

– Por su respuesta anterior, la decisión del gobierno municipal es que no haya toros en La Blanca. De hecho, este año hubo interés por parte de empresas taurinas para alquilar el coso y se les denegó.

«No niego que puede parecer incoherente que no haya carrera de burros en Santiago pero sí vaquillas»

– Discrepo. Esa es la opinión de los empresarios taurinos. Es injusto que se nos acuse de prohibir los toros porque nosotros no lo hemos hecho. En un principio, nosotros presentamos un pliego como el del año anterior, bajamos el canon y el adjudicatario tenía que financiar la arena. ¿Qué pasó? Nadie se presentó. Dicen que me llamaron, no es así, y aparte me parece terrible que un empresario llame a una concejala por un concurso en el que quiere participar; después hablé con él y me dijo que eso se hace así en otras ciudades. Nosotros decidimos no sacar el mismo concurso y a los dos días nos llega su petición de alquiler del Iradier. No lo entendí y me lo tomé como una vacilada porque ya habían perdido su ocasión. Tal vez buscaban presionar para conseguir un pliego con otras condiciones. No se les ha torpedeado, lo que pasa es que la feria no les sale rentable, tienen una afición que les aprieta mucho y para justificarse me usan de saco de boxeo. Fueron semanas muy duras con presiones por las redes sociales y por la calle.

– ¿Por la calle?

– Me paraban, me gritaban: «¡Tú has acabado con los toros!» y me llegaron a coger del brazo. Una serie de episodios incómodos.

7.800 localidades

– Lo cierto es que el Ayuntamiento ha pasado de ingresar dinero por celebrar una feria taurina a pagar por un ‘tótum revolutum’.

– Casi todas las actividades que organiza el Departamento municipal de Cultura tienen un coste. En este caso supondrán cerca de 30.000 euros para el Ayuntamiento. Este nuevo planteamiento merecía un pequeño impulso, porque a la adjudicataria creo que le cuesta 54.000 euros montar todo. Con la experiencia de este año comprobaremos si hay que invertir menos en próximas ediciones.

– Harán un espectáculo infantil, un torneo de pelota y un circo en un recinto de 7.800 localidades. ¿No había mejores espacios en Vitoria para celebrar estos eventos?

– En fiestas tenemos todos los recintos llenos y el Iradier es uno más que se debe dotar de contenido.

– Por cierto, ¿qué papel va a asumir el Ayuntamiento sobre el conflicto que mantienen la Comisión de blusas y neskas y el grupo que se ha escindido?

«Igual nos tendríamos que plantear que el Iradier no está listo para albergar eventos en fiestas»

– Es un tema que me preocupa. Llevamos desde octubre buscando una solución. Ha estallado una situación que lleva más de tres décadas enquistada y que se ha llevado a lo personal. Se ha generado un problema para todos. Ellos se han enfadado y no pueden pensar en que llegará el Gobierno para solucionarlo. Si no se ponen de acuerdo en cosas tan básicas como el paseíllo, nos tendremos que comprometer a intentar que se acerquen posturas a través de un mediador, aunque ese no sea nuestro trabajo. A nosotros nos compete que las fiestas salgan bien. Nada más.