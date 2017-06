Vaquillas y humor amarillo para sustituir a los toros en La Blanca

El Ayuntamiento de Vitoria programará definitivamente vaquillas en La Blanca a pesar del veto del Ejecutivo PNV-PSE a la feria taurina y a otras actividades que involucran a animales, como la presencia de aves rapaces en el mercado medieval, la carrera de burros de Santiago o los circos con animales salvajes. La concejala de Cultura, la socialista Estíbaliz Canto, ha desgranado esta mañana el programa que sustituirá en el Iradier Arena a la feria taurina, un listado de actividades que incluyen, además de las vaquillas, pelota, circo y espectáculo infantil. El programa costará 30.000 euros a lass arcas públicas.

Tras el fallido concurso para la feria taurina 2017, el Ayuntamiento rechazó las propuestas de alquiler del coso que efectuaron varias casas taurinas, como los CHopera, para organizar una feria este agosto. EL Gabinete Urtaran dijo entonces que iba a dar forma a un programa "novedoso" para el Iradier y que iba a pactar su contenido con la cuadrillas de blusas. Finalmente, este martes se ha conocido el contenido de este programa. Las actividades, ha informado, serán en horario de mañana (de 10.30 a 12.00 horas) y de tarde (de 18 a 20 horas) los días 25 de julio y 5 y 6 de agosto. EL resto de las jornadas festivas (del 7 al 9) solo habrá actuaciones por la tarde. Para el día 4 no se ha programado nada. La inclusión de vaquillas fue una sorpresa para los grupos políticos de la oposición y para los colectivos proteccionistas, que no entienden la razón por la que no se vetan en Vitoria de la misma manera que se ha hecho con otros espectáculos de calle que incluyen animales.

En detalle, habrá vaquillas tres mañanas (en el día del Blusa y el fin de emana festivo del 5 y 6 de agosto). Para las tardes se han programado espectáculos como un grand prix, concursos de recortadores de anillas o 'humor amarillo'. El día del Blusa y Neska Txiki habrá un espectáculo infantil en euskera, el día 8 un circo de malabares y equilibrios y el 9, una actividad de pelora en "un frontón portátil".

El acceso no será libre. El gran prix, el humor amarillo, el circo y la pelota costarán 3 euros. El espectáculo infantil, cuatro euros, lo mismo que las vaquillas. Y el de anillas, 7.