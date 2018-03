La vizcaína que reina en Londres: Nieves los hechiza con pulpo, cordero y txipirones Nieves Barragán Mohacho (Santurtzi, 1975) llegó a Londres con 23 años sin hablar ni una palabra de inglés. Entró a trabajar fregando platos. Años después consiguió una estrella Michelin en Barrafina, donde era jefa de cocina. Desde hace tres semanas dirige su propio restaurante, Sabor, junto a Picadilly Circus. / JULIÁN MÉNDEZ Tras conquistar una estrella Michelin en Barrafina, la cocinera vasca acaba de abrir su propio local en el centro de Londres. «Es un viaje por España», dice JULIÁN MÉNDEZ Lunes, 26 marzo 2018, 17:26

Les estamos dando las suyas... y las del pulpo. A 100 metros de Picadilly Circus, a un par de manzanas de Trafalgar Square con su inmóvil almirante Nelson encaramado a la columna, una cocinera de Santurtzi llegada a Inglaterra sin saber ni una palabra de inglés está llevando por la senda verdadera a un ejército de británicos con posibles. La City en pleno se ha puesto a sus órdenes y repite Sabor, sabor, mientras Nieves Barragán (1975) les coloca delante platos de madera con pulpo a feira, cazuelas de barro con crujientes rostrizos de tres semanas, txipirones en su tinta, platos con jamón y presa ibérica 5 Js, cecina, empanadas, percebes...

'Sabor' Dirección Heddon Street 35-37 (W1B 4BR. Londres). Teléfono 02033198130. Web www.saborrestaurants.co.uk.

Ahí los tienes, vaciando botellas de Muga, Doniene, Remelluri y La Rioja Alta, comiendo cochinillo asado, gambas y pulpo como si no hubiera un mañana, a dos carrillos, con una sonrisa de satisfacción en la cara y la grasilla de la felicidad resbalándoles por la comisura de los labios... Al acabar, jalean el nombre de esta menuda cocinera vizcaína que se pasea entre las mesas recibiendo elogios de esta gente feliz, eufórica, europea. Contra lo que pudiera parecer, estamos en el corazón del Londres más ‘posh’ y no huele a Brexit.

Olviden también los arquetipos. Aquí no hay ni paella ni sangría. «A los ingleses les gusta el color en la comida, disfrutar y beber bien. Veneran la tradición. Nuestros clientes saben dónde vienen; quieren saber más, conocer la identidad y de dónde procede cada producto. Aquí nadie me pide paella... Vienen, prueban y, la mayoría, repite», resume Nieves, una chef que conquistó con materiales hispanos una estrella de Michelin para Barrafina, el local que dirigió antes de embarcarse en esta aventura propia junto a su socio José Etura.

Sabor está en el cogollo, pero no lo parece. Es una embajada de materia prima, pura marca España. Al entrar, te encuentras a tu izquierda un mostrador de mármol con pescado y marisco fresco (rodaballos, merluzas, percebes, gambas, cigalas...) con una báscula para pesar las piezas. Al lado, frente a unos azulejos de un azul añil que nos recuerda la cerámica andalusí y los tabancos jerezanos, asoma una barra con asientos. Una docena de personas almuerzan anchoas en salazón, rabo de toro y mollejas (en español en el original) mientras contemplan a la joven brigada de cocina preparar las raciones delante de sus ojos asombrados.

Enfrente, un bar como los nuestros, con su alta barra de madera, su pernil de Jabugo con un joven cortador andaluz sacando lonchas y lonchas, su grifo de Estrella Galicia y sus botellas de Jerez (hay cinco en carta, de manzanilla a palo cortado). Los grupos comen de pie.

La bomba está arriba. Mientras subes las escaleras te envuelve un inconfundible aroma a tostón.

La zona dedicada a restaurante, donde se come sentado junto a la barra.

Y ya flipas en colores cuando contemplas un horno moruno castellano Jumago & Maestro armado por artesanos llegados de Móstoles. «Hubo que reforzar el suelo», explica Nieves. En su interior, una estructura de hierro y ladrillos refractarios con su volante para hacer girar las cazuelas de barro vidriado. El horno es el orgullo de la cocinera vizcaína. Antes de inaugurar el local, Nieves se presentaba cada día a las 7 de la mañana, como un clavo, para prender fuego a la madera y encender el ingenio en persona. Luego, probaba el rustido de cada pieza, rompía la crocante piel y recogía los jugos para preparar salsa. «A los ingleses les encanta el cochinillo, pero hay que asarlo como dios manda...», advierte esta embajadora de los sabores nacionales.

Empezó fregando platos

Para aprender el arte, Nieves pasó unos cuantos días en el restaurante José María de Segovia, empapándose del oficio. «Y luego estuve otros diez viajando por España, probando asados y otras preparaciones», subraya. «Si en el menú -prosigue- pongo que es un plato tradicional español, me lo quitan de las manos. ¡El typical spanish funciona! Te preguntan de dónde viene, cómo lo hacemos... No es casualidad. Saben qué es un carabinero y una gamba de Huelva y distinguen si un jamón ibérico está en su punto justo de curación. Nuestro menú es un viaje a España; hay tanta diversidad en nuestro país, tanto donde elegir...», suspira. A su lado, dos enormes caldeiras de cobre (150 litros) donde Nieves sumerge los pulpos que luego trocea y sirve con pimentón picante de la Vera. El gancho, las tijeras, las enormes aceiteras cónicas son de reglamento. «La parte más fácil de ser cocinero es cocinar. Lo difícil es hacer equipo, montar un negocio rentable y que los clientes salgan contentos», señala.

Nieves besa a su madre, Mari Nieves, en una celebración.

Nieves llegó a Londres en 1998. Mano sobre mano. Sin saber una palabra de inglés. Se empleó «en lo más bajo», fregando platos en Chef Nico. Allí era la única mujer de la plantilla. Ascendió «trabajando más y mejor que nadie». Pasó por Gaudí y Fino hasta que en 2013, cuando ya era chef ejecutiva en Barrafina, se prendió de la chaquetilla una estrella de Michelin. Hablamos de un local con 25 asientos frente a una barra. No se podía reservar. Había colas de dos y tres horas para sentarse. «Me han dado las oportunidades y creo que he sabido aprovecharlas. Pero me he ido muchas noches a casa sola, llorando, atravesando esta ciudad inmensa... Me ha costado mucho llegar a donde estoy. En esos años, donde más segura me sentía era trabajando con el chef. Siempre iba contenta porque sabía que aprendería algo nuevo. He sido más exigente que nadie conmigo misma. Esta ciudad te da la posibilidad de progresar; me han aceptado», sonríe mientras no pierde detalle de cuanto sucede en mesas y cocinas. Sabor lleva apenas tres semanas abierto y las costuras aún están a la vista...

Rioja y medio cochino para cenar

Nieves Barragán se rodea de un equipo muy joven y mayoritariamente español (el cortador de ibérico, los dos chicos que trabajan con el pulpo son gallegos; Carmen, la maître del asador, es granadina...). «Han pasado ya veinte años desde que llegué a Londres. Ahora trato de devolver lo que he recibido; contrato a chicos jóvenes, españoles. Me vienen con cada currículum... cuando lo importante es el trabajo y el respeto».

Empanada negra En Sabor la preparan de calamares con una potente y sabrosa salsa negra. Además de txipirones, txistorra y pimientos choriceros, la presencia vasca se traduce en txakoli (Doniene Gorrondona, Zudugaray y Flysh así como el vendimia tardía Arima, de la bodega Gorka Izaguirre) y vinos de Rioja alavesa como Remelluri blanco, Bhilar y Amaren (de Luis Cañas). En la carta, además de cinco vinos de Jerez (manzanilla, fino, fino en rama, dry oloroso y palo cortado) hay riojas de Muga y Envite.

Tres treintañeros con rólex en la muñeca vacían su segunda botella de Gran Reserva 904 mientras atacan el medio cochinillo (95 £) con mojo verde. En la mesa de al lado, una cuadrilla de chicas (a la moda, ejecutivas en noche de fiesta) brindan con Remelluri blanco y llaman «cariño, cariño...», en español, a la cocinera vasca para hacerse fotos con ella. El pasado año, Nieves fue escogida como una de las 500 personas más influyentes del Reino Unido por la lista Debrett’s y, junto a José Pizarro y Abel Lusa, es una de las responsables de la pasión británica por las tapas y el ibérico.

Nieves Barragán cuidaba de su abuela impedida en la casa familiar de Santurtzi. Con siete años sabía asar un pollo. Un día, cuando la madre fue a hacer la compra, Nieves quiso darle una sorpresa friendo unos huevos. Se subió a una silla porque no llegaba a la cocina y, al bajar, golpeó el mango de la sartén y el aceite hirviendo le cayó encima. «Ese día aprendí que hay que ir con mucho cuidado en la cocina», recuerda.

En Sabor, uno de sus fuertes es la cocina en acción. «Nos basamos en la idea de una barra alrededor de los fogones, en el teatro que implica ver a los trabajadores haciendo sus tareas», asegura. «Barrafina ha ayudado a educar a los londinenses en otros sabores. Antes solo conocían la paella y el chorizo. Hoy saben lo que es un arroz negro con alioli, una tortilla de patatas, las puntillitas, los carabineros, las mollejas, la calderada de raya o los percebes. Son muy abiertos, han viajado y están deseando que les enseñes lo mejor que tienes», dice la chef.

Integrada en la vida londinense (aunque eche de menos nuestro sol), Nieves Barragán participa en esas actividades de caridad que moldean el carácter británico. Este año le toca hacer treking (cada chef debe obtener 6.000 libras en donativos) en las colinas de Etiopía. El año pasado participó en una challenge similar pedaleando en Birmania. Por eso, y pese al agotamiento diario de Sabor, Nieves entrena cada noche. Sabe a dónde ha llegado. El auténtico esfuerzo ya está hecho.