Los txokos bilbaínos nacieron antes que los donostiarras (I)

Sé bien que la caída de ciertos mitos culinarios puede levantar suspicacias y romper corazones, así que espero no provocar hoy ningún disgusto, pampurrio o incidente diplomático que me convierta en persona non grata más allá de Ermua. Lo siento por ellos, pero en aras de la verdad y del sano pique entre provincias nuestros vecinos guipuzcoanos han de saber que a) ellos no inventaron las sociedades gastronómicas y b) la Bella Easo, por bella que sea, no es cuna de los txokos ni pionera en cuchipandas comunales.

Al César lo que es del César: Gipuzkoa tiene más sociedades gastronómicas (753 según datos de sociedadesgastronomicas.com, mientras que en Bizkaia hay 458 y 213 en Álava) y ha sabido darle brillo y esplendor a la tradición. Pero ay, aunque se haya llevado la fama otros cardaron la lana. Según la historiografía guipuzcoana la primera sociedad donostiarra fue La Fraternal, que tal y como nos cuenta la hemeroteca fue inaugurada el 11 de abril de 1852. No era exactamente lo que ahora entendemos como club gastronómico, sino una sociedad de recreo con distintas actividades educativas, lúdicas y sociales entre las cuales destacaban la organización de fiestas, bailes y veladas musicales.

Se suele contraponer, frente al carácter transversal y popular de estos centros de reunión giputxis, el supuesto elitismo anglófilo o intelectual de los primeros clubes bilbaínos como la Sociedad Bilbaína (fundada en 1839), El Sitio (1875) o el Club Marítimo del Abra (1902), cuando en realidad los orígenes de los txokos vizcaínos fueron completamente castizos y populacheros.

'Cuarteles' y casas tertulia

En 1778 el viajero italiano Juan de Laglance contaba, a propósito de las diversiones de las gentes de Bilbao, que «tienen también lo que llaman cuarteles, que son unas casas en la misma villa donde se juntan diariamente, y allí meriendan, juegan y pasan el tiempo, para alivio de sus incesantes trabajos» (recogido en 'Revista bascongada' número 255, 1887). ¿Qué demonios eran esos cuarteles? La historiadora Ana Isabel Prado explica en 'Fiestas, romerías y bailes en el Bilbao del antiguo régimen' que consistían en reuniones o tertulias masculinas formadas «para conversar, comer, tocar música e ir a los juegos de pelota».

Los cuarteles se alojaban en tabernas y otros establecimientos públicos o en locales alquilados específicamente para ese fin, igual que los txokos o las lonjas juveniles de ahora. Se agrupaban por afinidad, gremio, ubicación o procedencia social y existieron tanto cuarteles burgueses («de hijos de familia») como de gente común. Lo de 'cuartel' podría venir por reminiscencias militares o por el hecho de que a finales del siglo XVIII, cuartel aún significaba 'barrio' e incluso la propia casa o habitación de cualquiera.

Los cuarteles bilbaínos tenían miembros fijos, régimen interno escrito, un síndico que se encargaba de la gestión y cuotas destinadas al pago de la 'cuartelera', figura femenina habitual en estos antiguos txokos que limpiaba el local y preparaba las comidas de los contertulios. En 1772, por ejemplo, los cuarteles eran tan fiesteros que el alcalde de Bilbao tuvo que prohibir que tocaran «ni violín ni silbo ni otro instrumento a deshoras» y prueba de la importancia de la manduca en estos círculos es que en 1791 un cuartel o casa-tertulia de la calle Tendería despidió a su cuartelera porque «no preparaba las meriendas con manjares delicados y cosas del tiempo y con mucha abundancia y a costa de poco dinero».

Y ojo porque esto no fue sólo cosas de hombres: en 'Viaje pintoresco por las provincias vascongadas' (1846) Francisco de Hormaeche dice que en los cuarteles «se reunían por la noche privadamente los amigos de un mismo sexo, edad, categoría e inclinaciones a pasar el rato jugando, merendando o conversando libremente y con alegría». Hágase pues justicia y quede claro que en cuestión de jamadas asociativas, los vizcaínos llegamos primero.

Esperando no haber roto demasiados corazones donostiarras les emplazo a seguir leyendo aquí la próxima semana más historias cuarteleras.