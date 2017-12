A mesa puesta

Que Olentzero no le sorprenda masticando a dos carrillos en alguno de estos restaurantes gasteiztarras o se sumará al festín y los ‘peques’ se quedan sin regalos. Y es que la tentación es grande en lugares como El Portalón. Celebrar una jornada tan feliz en una casa de postas del siglo XV, a la sombra de la catedral de Santa María y la torre de Doña Otxanda, donde los mercaderes guardaban los carruajes y las mercancías para protegerlos del mal tiempo y de los ladrones, es todo un privilegio. Allí proponen un menú especial Navidad que da la bienvenida al gourmet con una copa de cava brut Nature para el primer brindis y un bombón de salmón y taco de atún trufado.

Restaurante El Portalón en Vitoria. / IGOR AIZPURU

Para abrir boca, una vez ante el mantel, nada mejor que un buen plato de jamón ibérico de bellota con pan de cristal, las famosas croquetitas que llevan el nombre del veterano restaurante alavés y una ensalada de bacalao con su pilpil. Los entrantes continúan con unas exquisitas gambas a la plancha y su afamado txangurro al horno. Y de platos fuertes, medio rodaballo a la brasa con patata panadera y medio solomillo a la brasa con panaderas y piquillo asado. La guinda la ponen la artesana tarta de chocolate y el helado de vainilla. Todo regado con un crianza de Rioja Alavesa y un Verdejo 100% denominación Rueda. Naturalmente, también se puede almorzar a la carta en un día tan señalado.

El Portalón Dirección: Correría, 151. Vitoria Teléfono: 945142755. Menú de Navidad: 49,90 € + IVA

Mikel Fiestras brinca su 'Regadera' / IOSU ONANDIA

Ya se ha convertido en una tradición para muchos iniciar la Nochebuena en La Regadera. Un Dj ameniza la tarde con música animada, mientras corre el champán y la fiesta crece a medida que pasa el tiempo. No faltan las viandas, claro, que se convierten en picoteo selecto en una jornada tan divertida. Y creaciones como el Salm & Esti, ganador del Premio Bonduelle al Mejor Tratamiento de la Verdura en el último Campeonato de Pintxos vascos, seguro que son el mejor regalo para los buenos gourmets. El día de Navidad sorprende con propuestas especiales como la ventresca de atún rojo con guacamole, la alcachofa con huevo, trufa y foie, el cochinillo confitado con chutney de pera y jengibre o los pescados salvajes de Ondarroa, género que el chef Mikel Fiestras domina a la perfección. Y anuncia que también disponen de marisco o cordero por encargo y, si el cliente lo desea, también preparan platos para llevar a casa.

La Regadera Dirección: Dato, 41 (Vitoria) Teléfono: 945149451 Menú de Navidad 30/35 €

Cocineros y camareros del Parador de Argómaniz. / IOSU ONANDIA

Otra forma de festejar estas fechas es alejarnos del mundanal ruido, y el sitio perfecto para oxigenarse es el parador de Argómaniz, un caserón renacentista del S. XVII ideal para olvidarse de las prisas y del delantal. Allí proponen un menú de Navidad (50 euros) con embutidos de la Llanada Alavesa, quesos regionales de Idiazabal, Roncal y Berria, croquetas de hongos, ajetes y gambas sobre costra dulce y cardo con almendras de entrada. Y luego el comensal puede escoger entre una lubina con verduritas y salsa ligera de cava o escalopines de ciervo al Oporto con chalotas al romero y pimientos de Gernika. De ‘guinda’, una banda de frutas con helado de yogurt y frambuesa. Todo regado con los mejores caldos y una copa de cava para el brindis final.

Parador de Argómaniz Dirección: Ctra. N-1 Km, 363 (Argómaniz) Teléfono: 945293200 Menú de Nochebuena: 125 € (persona, con alojamiento y desayuno). Menú de Navidad 50 €

Propuesta en Bizkaia

El cocinero José Manuel García Beiró, del restaurante El Botxo. / MAITE BARTOLOMÉ

En Bizkaia también son cada vez más las familias que deciden no cocinar en casa en estas fiestas tan señaladas. En el restaurante El Botxo del hotel Hesperia Zubialde, a unos pasos del campo de San Mamés, ofrecen un menú para la cena de Nochebuena elaborado por el cocinero José Manuel García Beiró. Consiste en un buffet de primeros platos: jamón y lomo ibérico, esferas de foie en rebozo crujiente, salpicón de rape, vitelo tomato, ensalada de langostinos, queso y orejones y sashimi de atún rojo con guacamole. Los segundos platos –servidos en la mesa– son purrusalda con migas de ibérico, crepes rellenos de gambas y espinacas, merluza a la marinera con berberechos y roast beef con patata caramelizada. Como postres, tronco de Navidad y chocolates navideños. Todo ello acompañado de Ederra Verdejo (DO Rueda), Viña Pomal crianza 2014 (DO Rioja) y cava Codorniu brut nature.

La hora de llegada es a partir de las 21.00. Una vez acabada la cena, acompañada con diferentes villancicos, los asistentes podrán disfrutar con música más bailable. El local estará abierto hasta las tres o las cuatro de la mañana. Si el comedor está lleno, no se preocupen, les pueden servir la cena en diferentes salones privados. En el hotel Hesperia Zubialde también ofrecen comida de Navidad, cena y cotillón en Nochevieja, comida de Año Nuevo y comida de Reyes.

Botxo (Hotel Hesperia Zubialde) Dirección: Camino de la Ventosa, 34 (Bilbao). Teléfono: 944008100 Menú de Nochebuena 100 € (40 € niños) Menú de Navidad 68 € (35 € niños).

Junto al mar

Uno de los platos del hotel Bahía de Plentzia. / MAITE BARTOLOMÉ

El hotel Bahía de Plentzia, con 10 habitaciones y cuatro apartamentos, ofrece menús tanto en Nochebuena como en Navidad y en Nochevieja (éste incluye cotillón hasta casi el amanecer). El menú de Nochebuena se ofrece en el comedor del primer piso a partir de las nueve, desde donde se puede ver una vista inmejorable de la ría. Una vez concluida habrá alguna sorpresa festiva para el personal. En el centro de la mesa, para picar, se servirá jamón ibérico de bellota y espárragos de Tudela con vinagreta de la tierra y reducción de P.X. Como entrantes calientes: sopa de pescado, calabacín relleno de centollo, napado con fina capa de marisco, cuatro gambas de Huelva y cuatro langostinos a la plancha. Merluza a la brasa con verduritas frescas y cremita de puerro, cordero asado en su jugo con brotes de ajos tierno y tosta de manzana serán los segundos platos. Y de postre, cremoso bizcocho de chocolate caliente con helado de mandarina y postres navideños con copa de cava. Todo ello acompañado de vino tinto Rioja, rosado y blanco. La comida concluye con los habituales cafés, tés e infusiones. El precio de la cena es 95 euros y por 150 euros por persona el personal podrá cenar y dormir en el hotel.

En la comida de Navidad se servirá jamón ibérico, micuit de pato, crema marisco ‘Hotel Bahía’, langostinos cocidos, bacalao sobre pimientos asados y espuma de pilpil, cochinillo crujiente cocinado a baja temperatura sobre cama de patata panadera y tostada de pan caramelizada con vainilla.

Hotel Bahía de Plentzia Dirección: Erribera, 29 (Plentzia) Teléfono: 946775578 Menú de Nochebuena: 95 € (150 €, por presona, con alojamiento) Menú de Navidad 95 €.

Con mucha historia

En el Nura, ubicado en Bilbao la Vieja, el cocinero Biel Portela y Eder Gómez Aranburu, jefe de sala y sumiller, ofrecen un menú del altos vuelos para el día 25 que recibirán a los comensales con un cóctel de bienvenida. Los entrantes serán tosta de escalivada, pato desmigado y espuma de romescu, crepe relleno de txangurro, langostino y vieira con reducción de su jugo y los platos principales, merluza sobre cama de lombarda caramelizada y crema fina de espárrago blanco y timbal de rabo y patata panadera. Entre ambos platos, para separar los diferentes sabores, se servirá un sorbete de mandarina al vodka. Y de postre, mousse de turrón con galleta de brownie. Todo ello irá acompañado de la bodega de la casa: Crianza Sancho Garcés, blanco Mortera verdejo, rosado, moscato, lambrusco, cerveza o refrescos. Para finalizar café, infusión y chupito. También tienen un menú infantil con paletilla ibérica, croquetas de jamón, langostinos y solomillo. Disponen de también de un estupendo menú para la noche de Nochevieja.

Nura Dirección: Dos de Mayo, 1 (Bilbao). Teléfono: 944360986 Menú de Navidad 42 € (26 € niños).

Uno de los platos de Torre Salazar en Portugalete. / YVONNE FERNÁNDEZ

El restaurante Torre Salazar, en el Casco Viejo de Portugalete, se ubica el interior de la bastión construido a finales del siglo XIV por la familia Salazar, una de las familias más fogosas de las luchas de banderizos que asolaron las tierras del País Vasco durante 300 años. El cocinero Manu Barrera, de larga trayectoria en los fogones, ofrece un magnífico menú los días de Navidad, Año Nuevo y Reyes. El almuerzo del día 25 comenzará con crema fina de ave de aperitivo y como entrantes dispondrá en la mesa de platos como milhoja caramelizada de foie y piña, ravioli de berberechos y espuma de agua de mar y marmitako de bogavante. En los segundos platos se podrá elegir entre merluza a la plancha, crema de jibias y tinta de chipirón o terrina de cordero lechal y puré trufado. Un chocolate abizcochado con frambuesas será el postre. La comida estará acompañada de Rioja Cerro Añón crianza, Hacienda Casa del Valle Chardonnay y agua Premiun Numen. El convite en Torre Salazar terminará con un delicioso café.