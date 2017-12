Restaurantes Celebración por todo lo alto Gran Hotel Domine. Ocho propuestas gastronómicas para dar la campanada y festejar una de las fechas mágicas del año JOSEBA FIESTRAS y TXEMA SORIA Sábado, 30 diciembre 2017, 00:44

Se acaba el año 2017 y comienza un esperanzador 2018. Quien más, quien menos, quiere concluir el año con alegría y buen humor. La cena de Nochevieja y el posterior cotillón suele ser una manera de olvidar las penas y mirar el futuro con alegría. En el hotel Meliá Bilbao, Iván de la Cruz, jefe de cocina que ha trabajado con figuras tan mediáticas como el chef Alberto Chicote y en restaurantes como el Goizeko Welington y Gaztelu, en Madrid, ha preparado un menú de lujo para Nochevieja. Los asistentes -los caballeros deben llevar americana y las señoras vestido de cóctel- están convocados a las nueve de la noche en el lobby del hotel, donde se les servirá un aperitivo de bienvenida.

Hotel Meliá Bilbao. Dirección: Lehendakari Leizaola, 29 (Bilbao). Teléfono 944280000. Web www.melia.com. Cena y cotillón 210 € (solo cena, 120 €). Menú Año Nuevo 90 €. / M. BARTOLOMÉ

La cena consistirá en ensalada de bogavante con gajos de tomate confitado y crema dulce de cebolleta con salsa emulsionada de su coral, fina porrusalda con pulpo asado y láminas de bacalao con romescu, rodaballo asado sobre escalivada de chipirones de potera y caldo de carramarros, solomillo al grill con estofado de setas silvestres y escalonias, foie, sal de Oporto y su reducción y tatín de manzana con mousse de vainilla y su helado casero, café y dulces navideños. Todo ello acompañado por Raimat (D.O. Costers del Segre), Beronia reserva (D.O Rioja) y Freixenet brut Barroco reserva (D.O. Cava).

A las doce de la noche el personal podrá tomar las consabidas uvas y brindar con una copa de cava por el nuevo año. A partir de ese momento comienza el cotillón, amenizado por DJ, hasta las cinco de la mañana, con las consumiciones por el precio de la cena y el cotillón. A las tres de la mañana se servirá una recena y chocolate con churros.

La convocatoria en el Gran Hotel Domine es a las 20.00 horas. El personal, según va llegando, sube a la terraza del hotel, desde donde disfrutarán de unas magníficas vistas de Bilbao; allí se les servirá un aperitivo de jamón ibérico cortado a cuchillo, caviar beluga sobre blinis con crema raifort y granizado de vodka y brocheta de langostinos crujientes con mahonesa de sésamo tostado. El aperitivo será amenizado por el cuarteto de cuerda Jairo Black.

Gran Hotel Domine. Dirección Alameda Mazarredo, 61 (Bilbao). Teléfono 944253300. Web www.hoteldominebilbao.com. Cena, cotillón y barra libre 298 €. / MAITE BARTOLOMÉ

A las nueve está previsto que los asistentes se encuentren en la primera planta del hotel, donde media hora más tarde comenzará a servirse la cena elaborada por el chef del restaurante Beltz, Abel Corral: bogavante en ensalada sobre gel de tomate con matices de su coral y wasabi aliñado con unas perlas de oliva Kalamata, vieiras con risotto de erizos, esponja de chipirón y unos toques de praliné de frutos secos, lubina asada sobre pastel de txangurro cremoso, pesto de clorofila y espuma de cítrico y solomillo al horno con parmentier de foie, crispy de ibéricos y cristal de boniato.

Música en directo

Como postre, lingote de mousse de chocolate con leche y avellana con compota de melocotón y helado de limón al cava y dulces navideños. Todo ello acompañado con Imperial reserva (Rioja), Marqués de Riscal (Rueda), Gran Feudo Chivite (Navarra) y Moët & Chandom Brut Imperial. Cuando den las doce de la noche se tomarán las uvas de la suerte. Una vez concluida la cena comenzará el cotillón, con barra libre y música puesta por un reconocido DJ, hasta que el cuerpo aguante, hacia las cuatro o las cinco de la mañana. Quien prefiera algo más de tranquilidad puede bajar al nuevo lobby-bar Sixty-One. El personal, antes de irse a la cama, tomará el típico chocolate con churros.

Por segundo año consecutivo los responsables del Bistró Guggenheim Bilbao organizan cena y cotillón de Nochevieja. Se recibirá a los asistentes -no se exige etiqueta- a las 20.30 horas con una copa de champán. La cena comenzará a las nueve y consiste en un magnífico menú: ensalada de bogavante con vinagreta de su coral, vieiras con ravioli de hongos y jugo de setas con trufa, merluza con txangurro a la donostiarra y pilpil, solomillo de vaca con terrina de beicon y puré de orejones, torrija caramelizada en sartén con helado de café con leche, café e infusión y petit fours. Cuando den las campanadas de las doce de la noche se tomarán las uvas y una copa de champán.

Bistró Guggenheim Bilbao. Dirección: Av. Abandoibarra, 2 (Bilbao). Teléfono 944239323. Web www.bistroguggenheimbilbao.com. Cena y cotillón 165 €.

A partir de esa hora comienza la fiesta en el bar del local, con música en directo dispuesta por reconocidos DJs, que incluye dos copas. Habrá recena sobre las dos o dos y media de la mañana. El festejo concluirá sobre las cuatro de la madrugada. Quien acuda a la cena de Nochevieja del Nerua también podrán acercarse a disfrutar de la fiesta.

Uvas y cava

En el restaurante Sustraiak del Casino de Bilbao, los asistentes a la cena de Nochevieja -no se exige etiqueta pero si acudir adecuadamente vestidos para la ocasión- están convocados a las 20.30 horas y serán recibidos con unos snacks de bienvenida y un cóctel. El jefe de cocina Oskar Rodríguez ha dispuesto una opípara cena: paletilla de jamón ibérico, milhojas de foie, queso de cabra, manzana y anguila ahumada y mariscada fría y caliente con género adquirido ese día. Se continuará con rodaballo pilpil de boletus y cremoso de trufa del Moncayo, solomillo de vaca a la brasa de encina y postre especial de Nochevieja. A las doce de la noche se seguirá la retransmisión de las campanadas a través de pantallas gigantes dispuestas al efecto y se tomarán las uvas y una copa de cava.

Sustraiak (Casino de Bilbao). Dirección Lutxana s/n (Bilbao). Teléfono 605267637. Web www.sustraiak.es. Menú Nochevieja 95 € . Precio barra libre 50 € (2 horas), 65 € (3 horas) y 75 € (4 horas).

Una vez concluida la cena comenzará la fiesta en el Casino, amenizada por un conocido DJ hasta las seis de la mañana. Los asistentes tendrán la opción de pagar cada copa que consuman o acceder a una barra libre: dos horas, 50 euros; tres horas, 65 euros, y cuatro horas, 75 euros. Antes de que finalice el festejo se servirá el típico chocolate con churros.

El Zaldiaran, el único restaurante con estrella Michelin de Vitoria, no se queda atrás y se suma con un cotillón de Nochevieja con copa de bienvenida y, ante el mantel, con degustación de jamón de bellota Joselito Gran Reserva, foie d’oie con tostadas, langostinos frescos cocidos con mahonesa y una sugerente ensalada de bogavante y hortalizas al vinagre de cava. De plato fuerte, cochinillo confitado y tostado con frutas ácidas y orejones, y finalizan la experiencia con una esfera de chocolate con mousse de frambuesa y crema de cacao especiado. Por supuesto, todo regado con los mejores vinos, cava y con las tradicionales uvas y un fiestón de aúpa con baile y barra libre. Para el primer día del año también disponen de un menú de primer nivel.

Zaldiaran. Dirección Av. de Gasteiz, 21 (Vitoria). Teléfono 945134822. Web www.restaurantezaldiaran.com. Cotillón de Nochevieja 135 € + IVA. Almuerzo Año Nuevo 65 € + IVA.

La fiesta no se detiene

El Gran Hotel Lakua sugiere una sabrosa cena de despedida o un exquisito almuerzo de bienvenida. Para decir adiós a 2017, proponen una fiesta gastronómica que comienza con jamón de bellota, ensalada de bogavante con láminas de aguacate, mango y vinagreta de miel y una crema vichysoise con trufas del Gorbea laminadas. Luego, suprema de rape salvaje asado sobre verduritas confitadas y toque de cava y un buen solomillo de buey con foie, salsa de mango y hongos. No faltarán las uvas de la fortuna, claro.

Gran Hotel Lakua. Dirección Tarragona, 8 (Vitoria). Teléfono 945181000. Web www.granhotelakua.com. Cena Fin de Año 105 €. Almuerzo Año Nuevo 45 €. / B. CASTILLO

Y para inaugurar un periodo espléndido recomiendan entrantes como la crema de carabineros y brunoise de bogavante y la ensalada templada de bacalao confitado a baja temperatura sobre escalivada de olivas negras. Un taco de rodaballo salvaje sobre crema de brócoli y almendras, de primero, y un medallón de solomillo de ternera con chalotas escabechadas y trufa, de segundo. Y para el postre, rejilla de chocolate con crema de mascarpone y helado de turrón.

En el Andere siempre presumen de celebrar los mejores convites en torno a la buena mesa y para continuar la tradición gozan de un menú de Año Nuevo que abren con una crema de cardo trufada, unas vieiras a la sartén sobre una crema de patata, col y trufa de invierno y unos ravioli cremosos de hongos en un jugo ligado de ibéricos. Después bordan el bogavante caramelizado y crujiente con foie caliente y crema de apionabo y cierran la pitanza con un solomillo de vaca asado con terrina de queso Idiazabal y bacon, cereales fritos y su jugo reducido con aromáticos. De guinda, un cremoso de chocolate con leche, con espuma de coco, granillo de cacahuete y kikos.

Andere. Dirección Gorbea, 8 (Vitoria). Teléfono 945214930. Web www.restauranteandere.com. Menú Año Nuevo 62,50 € + IVA. / BLANCA CASTILLO

Por último, el Hotel Silken Ciudad de Vitoria, siempre tentando a los buenos gourmets, recomienda desprenderse del año con un ágape con la tradición de la cocina vasca y seleccionando los mejores productos de la tierra. Así, tras las copas de bienvenida, empiezan el banquete con un lingote de foie con caramelo balsámico, pimientas rotas y frutos rojos y unas vieiras salteadas con espuma de almendras y crema de calabaza. Continúan con un lomo de merluza asada y servida en un fondo de cardos y almejas en salsa verde y solomillo asado al aroma de parrilla con salsifis a la crema, jugo reducido y orejones.

Silken Ciudad de Vitoria. Dirección Portal de Castilla, 8 (Vitoria). Teléfono 945141100. Web www.hoteles-silken.com /es/hotel-ciudad-vitoria/. Menú Fin de Año 140 €. / BLANCA CASTILLO

Para los golosos disponen de bocado cremoso de chocolate con helado de turrón y petit fours especial Navidad. Naturalmente, las uvas no fallarán en una velada tan especial.