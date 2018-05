Raúl Beitia: trabajos de familia El productor posa rodeado de remolachas azucareras / Iosu Onandia Raúl Beitia y su primo han dado continuidad a la sociedad fundada por los padres de ambos para seguir apegados a la tierra GAIZKA OLEA Viernes, 25 mayo 2018, 14:33

Dice la wikipedia, y a alguien debemos de creer, que el azúcar se obtiene básicamente de la caña de azúcar (un 75% de la producción mundial) y de la remolacha (el resto). No tenemos en nuestro entorno caña, que parece más un cultivo de zonas tropicales y, al margen de lo que cantaran los de Hertzainak, Euskadi no pertenece al Caribe. Aunque quisiera.Sí tenemos, en cambio, labradores que se dedican a la remolacha destinada a la elaboración de azúcar. Se asientan en Álava, son unos 130 y explotan unas 1.600 hectáreas, de las que obtienen unas 160.000 toneladas. La cuenta es fácil: una hectárea (dos campos de fútbol) vendría a dar unas 100 toneladas anuales. Es un oficio que se mantiene desde hace décadas y que contribuye a la conservación de la actividad agrícola al margen de la patata, la alubia o los viñedos, los tres grandes del campo alavés.

Raúl Beitia es uno de los 130 labradores que estos días dedican sus esfuerzos a cuidar los brotes de remolacha. Junto a su primo Fernando Fernández de Eribe ha dado continuidad a la sociedad fundada por los padres de ambos para seguir apegados a la tierra. La familia tenía antes ganado, vacas lecheras en concreto, pero hace tiempo que renunciaron a esa tarea tan esclava de ordeñar dos veces al día, todos los días de la semana, en un momento en el que el precio de la leche se encontraba bajo mínimos.

Desde su pabellón en la parte alta de Etxebarri Ibiña, a tiro de piedra de Vitoria y con unas vistas de excepción hacia el Gorbea, gestionan unas 350 hectáreas de terreno en Apodaka, Etxebarri, Foronda, Gopegi y Nanclares, de las que un 80% ha sido alquilada para sus cultivos. Producen trigo, cebada, avena, girasol y colza, además de remolacha, a la que dedican algo menos de 100 hectáreas. «Las cosas han cambiado mucho en los dos últimos 20 años –asegura Beitia–, la modernización de la maquinaria facilita el trabajo. Antes un tractor podía arrastrar dos arados; ahora podemos llevar cinco o seis».

Maquinaria pesada

Sobre la maquinaria, un urbanita se sentiría aterrorizado al encontrarse frente a frente en el campo o en la carretera con la cargadora-limpiadora que estos días descansa junto a los pabellones de Etxebarri Ibiña. Es una bestia amarilla de unas 20 toneladas de peso que, si por sí sola no intimida, lleva detrás una placa en imperativo alemán que anuncia: «achtung fahrzeug schert aus», que viene a ser algo así como que es una máquina grande y necesita mucho espacio para el giro. La cosechadora recoge las remolachas extraídas y las deja en fila junto a la carretera, con el fin de que sean cargadas en camiones para su traslado a la Azucarera de Miranda de Ebro.

Las semillas de la remolacha se siembran entre el 15 de marzo y el 15 de abril, y posteriormente, cuando prende la planta, se procede en mayo a la erradicación de hierbas por medios mecánicos y herbicidas. En junio, cuando empieza a apretar el calor, se riega el cultivo cada ocho días con agua depurada a través de un sistema de tuberías instalado en las semanas previas. «El agua está un poco cara, a unas 20 pesetas el metro cúbico», confiesa Beitia con una sonrisa al constatar que sigue manejándose en pesetas «a pesar de que el recibo viene en euros». Al cambio, 12 céntimos de euro.

El agua un poco cara, la maquinaria, los sueldos de los conductores de esos monstruos de metal, el alquiler de los terrenos... «Sí, si sumas todo eso y lo colocas junto a lo que nos pagan, unos 33 euros por tonelada, la verdad es que la rentabilidad es muy justa, creo que el precio de la remolacha está un poco bajo. La industria aprieta mucho para un cultivo que demanda mucha más dedicación, por ejemplo, que el cereal, que acaba para agosto, mientras que con la remolacha estás pendiente durante todo el verano».

Y es que no soplan buenos vientos para los que producen dulces, o grasas... generalmente no soplan a favor de los que viven del campo. Las nuevas tendencias de la nutrición, partidarias de recortar el consumo, y el boom de la bollería industrial con todas sus repercusiones negativas, no favorecen la fama del azúcar. «No sé, es algo que hemos consumido toda la vida y si lo haces con moderación es bueno y necesario, pero ahora parece que no lo es tanto», resume Raúl Beitia.