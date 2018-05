Los Premios Jantour reconocen la excelencia de los cocineros y productores vascos

«Cuando comes fuera, tiene que haber al menos un plato de '¡buah!'»

El cuadernillo Jantour alcanzará este viernes su entrega número sesenta, pero, lejos de agotar las posibilidades de la gastronomía vasca, ocurre que cada descubrimiento conduce a otro, que cada reportaje sugiere varios asuntos más que también son susceptibles de aparecer en sus páginas. El proceso que siguen los alimentos desde la huerta, la granja o el mar hasta la mesa del restaurante y la barra del bar es una fuente de historias que parece inagotable. «No se acaba. Siempre podremos reinterpretar las cosas y darles un toque personal. A lo mejor comes lo mismo en el restaurante de Julen que en el nuestro, pero de manera diferente, porque cada uno le ha dado un toque distinto al marmitako o al guiso de toda la vida», analiza Koldo Kortabitarte sobre este universo de posibilidades. «Mantenemos las raíces, pero intentamos darles vueltas aprovechando el producto local. Y, además, yo creo que cada vez nos gusta más comer bien», añade el aludido Julen Baz.

¿Cuál es la clave de su cocina, el principio que les anima en este trabajo sacrificado y a veces ingrato? «Para mí -responde Koldo-, que el cliente diga 'qué bien he comido hoy, volvería', y no por mí, sino por él. Eso es lo que me llena, para eso cocino. El mejor pintxo es el que te comes e inmediatamente piensas 'quiero otro'». Julen asiente: «Cuando sales a comer fuera, por lo menos un plato tiene que ser de '¡buah!'. Eso es lo que te hace volver».