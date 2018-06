Pollo a la Cristóbal Balenciaga

El EMSIME es una mina. En el Sistema de Gestión Documental del patrimonio cultural vasco podemos encontrar información e imágenes sobre los fondos de los distintos museos de Euskadi y ahí, enterradas entre fotografías, cuadros y antigüedades podemos encontrar numerosas referencias a la gastronomía. Desde bodegones a utensilios de cocina, pasando por menús, anuncios publicitarios, dietarios o recetas, algunas tan maravillosas como una manuscrita por el mismísimo Cristóbal Balenciaga (1895-1972). Perteneciente al archivo del Museo Balenciaga de Getaria, esta receta escrita a mano por el mítico diseñador explica en dos caras de una hoja suelta cómo elaborar un pollo a la indiana. Con sus faltas de ortografías incluidas (huvas, arina, serbir), nos hace ver un lado más humano del famoso modisto.

Las recetas a la indiana se referían antiguamente a cualquier plato relacionado con la gastronomía de la India; muy populares en las primeras décadas del siglo XX, adaptaban al paladar occidental los sabores especiados del subcontinente indio. Curry (a veces llamado kari), coco, jengibre y frutas más o menos exóticas formaban el repertorio de ingredientes que automáticamente convertían a un plato en indiano.

No sabemos cuándo escribió esta receta el maestro Balenciaga, si la sacó de un recetario, se la copió a un amigo o la sacó de su magín; ni siquiera si le gustaba cocinar, porque no he encontrado ninguna referencia a ello en sus biografías. Pero nos queda la fórmula, viable al 100% y con muy buena pinta: si al mago del volumen y el estilazo le gustó tanto como para ponerla por escrito, por algo sería. Y anda que no queda bien ni nada ofrecer en la mesa un pollo indio a la Balenciaga.