Un pastel de maíz de hace 150 años

Ahora que el pan de maíz cuesta un ojo de la cara y el talo es prácticamente una atracción de feria resulta difícil hacerse a la idea de cuánto maíz comían antiguamente los vascos. Mucho, muchísimo, a porrillo. Para desayunar, comer, merendar y cenar. En talo, en borona, en morokil, en escautuna, en opilas y de mil maneras más, muchas de las cuales se han perdido durante los últimos cien años. La harina de maíz, la misma que ahora compramos a sus buenos euros el kilo, era propia de pobres y boronos, de aquellos que se alimentaban con la cosecha que labraban y no tenían dinero para comprar trigo.

La asociación pobreza-campo- maíz hizo que este cereal fuera perdiendo peso en la alimentación moderna y a día de hoy no sé quién, exceptuando cuatro gatos y servidora, preparará en casa talo con leche. «Eh, pero y los de Santo Tomás qué», estarán pensando. Qué quieren que les diga, bien está que esa costumbre no se pierda pero da un poco de pena que el que fuera el alimento básico de Euskadi sea sólo una curiosidad, algo que se come un par de veces al año en una especie de parque de atracciones rústico-folk.

El maíz también era más que talos y poco a poco iré compartiendo aquí recetas e historias relacionadas con él, como este pastel de maíz que traigo hoy, directamente sacado de 1868. Ese fue el año en el que la holandesa Mathilde Kleinmann viajó al País Vasco por segunda vez con su marido, el lingüista Willem Jan van Eys (1825-1914). Igual su nombre no les dice mucho, pero van Eys fue uno de los estudiosos del euskera más importantes de finales del XIX y escribió numerosas obras como un diccionario vasco-francés (1873) y un ensayo sobre la gramática de la lengua vasca (1865). El caso es que Willem y Mathilde visitaron nuestra tierra y ella, muy formal, escribía cada día las novedades y susedidos del viaje. En 1916 envió sus notas a Georges Lacombe, de la Revista Internacional de Estudios Vascos, para que se publicaran en ella.

Lo que realmente nos interesa de todo este lío es que Mathilde apuntó bastante cosas relacionadas con la gastronomía vasca de aquel momento y el uso del maíz le llamó poderosamente la atención. En agosto de 1868 escribe en su diario sobre la opila o borona, (pan de maíz cocido al horno), el talo y la kukumarrua, una especie de bola hecha con un trozo de queso envuelto en talo recién tostado. Durante su estancia en Getaria tiene tiempo para escribir una receta de cocina completa aunque sin decir quién se la ha pasado. Nos quedará ese intríngulis para siempre, pero al menos tenemos la fórmula del pastel de maíz, una especie de bizcocho aromatizado con limón que, háganme caso, está muy bueno, incluso 150 años después.

Pastel de maíz (Second voyage au Pays Basque en 1868, Mathilde van Eys) Media libra (unos 250 g) de harina de maíz Media libra de mantequilla Media libra de azúcar 6 huevos Ralladura de medio limón

Derretir la mantequilla, añadir la harina, el azúcar y las yemas de seis huevos. Revolver. Batir las claras a punto de nieve y agregarlas a la masa. Perfumar con un poco de ralladura de limón. Media hora en el horno.